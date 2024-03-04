صناعة السياحة

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@HamadMadouh

يعد قطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد العالمي وأكثرها ديناميكية، فهو يمثل أحد أهم القطاعات التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفيرا للنقد الأجنبي، وخلق فرص العمل، وهو ما يجعل القطاع أحد أهم الفرص المساندة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العديد من الدول.وتعزيز قطاع السياحة أحد جهود الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وتقليص الاعتماد على الطاقة بما يضمن استقراره، لاسيما في مواجهة تقلبات أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.وقد أعلنت منظمة السياحة العالمية «الأمم المتحدة»، حول السياحة العالمية في 2024، انه من المتوقع أن تتعافى السياحة العالمية بالكامل من تداعيات جائحة كوفيد-19، وأن يرتفع عدد السياح الدوليين 2% مقارنة بما كان في عام 2019. ووفقا لتقرير المنظمة بلغت مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد العالمي في 2023 نحو 3.3 تريليونات دولار، وبلغت إيرادات السياحة للدول العربية والخليجية في 2023 (مليار دولار)، الإمارات 40.8، السعودية 21.7، قطر 16.2، مصر 14.4، الأردن 13.2، المغرب 10.1، البحرين 4.8، عمان 2.9.وبتسليط الضوء على دول مجلس التعاون الخليجي، نجد أنها أبدت اهتماما كبيرا بهذا القطاع الحيوي، كما أنها تعمل بجد على تطويره وتحسين أدائه، وهذا التحسين يزيد من مساهمة السياحة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة في الإيرادات الوطنية.كما تهدف دول الخليج إلى أن يصل عدد السياح والزائرين (بالمليون) إليها خلال (2026-2040) السعودية 100، الإمارات 40، البحرين 14، عمان 12، قطر 6، الكويت 9.إضافة إلى ذلك، فهناك مجموعة من السياسات التي تتبناها الحكومات الخليجية لتنمية القطاع السياحي فيها، أبرزها مواصلة دعم بنية خطوط الطيران التي تربطها بالعالم، توسيع البنية السياحية، تنويع نظام التأشيرات السياحية، تنفيذ برامج سياحية مشتركة، تنويع الأسواق السياحية.وتستهدف السعودية زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي إلى 10% بحلول 2030، واستقطاب 100 مليون سائح من السياحة الداخلية والعالمية، فقد فاقت الاستثمارات السعودية أكثر من 800 مليار ريال في قطاع السياحة، من خلال عدد من المشروعات في مختلف مناطق المملكة التي تسهم في النهوض بالقطاع السياحي.أما الامارات فبلغت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 9%، فيما بلغت عائداته قرابة الـ 167 مليار درهم في عام 2022، حيث بلغ إجمالي إنفاق السياح القادمين من الخارج عام 2022 ما قيمته 117.6 مليار درهم.كما اختيرت المنامة عاصمة للسياحة الخليجية للعام 2024، وذلك خلال الاجتماع السابع للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون، بتنظيم واستضافة وزارة التراث والسياحة العمانية، نظرا لما قدمته ولا تزال تقدمه من إسهامات لافتة وبصمات واضحة المعالم للارتقاء بمستوى السياحة.أما عن قطر للسياحة، فبلغ عدد الزوار نحو 3.2 ملايين خلال أول 10 أشهر من 2023. ويتوقع المجلس العالمي للسياحة والسفر أن تستقبل قطر نحو 6.3 ملايين سائح بحلول 2028، وأن يصل حجم الإنفاق على القطاع السياحي قرابة 103 مليارات ريال، بزيادة سنوية 9%.وفي عُمان، بلغ إجمالي الإنتاج السياحي في السلطنة مسجلا بنهاية العام الماضي 1.9 مليار ريال عماني، مسجلا ارتفاعا بنسبة 47% مقارنة بـ 2021.وبلغ عدد الزوار القادمين لسلطنة عُمان العام الماضي نحو 2.9 مليون زائر، بارتفاع 348% مقارنة بعام 2021 الذي بلغ خلاله 652 ألف زائر.