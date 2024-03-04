((الموج الهادر)) للفريق جاسم الأنصاري

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر الفريق الركن بحري متقاعد جاسم الأنصاري مؤلفه «الموج الهادر» يروي على صفحاته تاريخ القوة البحرية الكويتية من التأسيس إلى التحرير في محاولة منه لتسليط الضوء على دور ومهمات القوة البحرية الكويتية.
وما دمنا نعيش أعياد النصر والتحرير فأرى أنها فرصة لأن نطلع على دور القوة البحرية في حماية الحدود البحرية لدولة الكويت وصد أي محاولات للنيل من سيادة الكويت.
ويتحدث الفريق المتقاعد جاسم الأنصاري عن حماية مياه الكويت الاقليمية والاقتصادية من الاختراقات، فيروي قصة موقفه يوم الغزو العراقي للكويت.. إذ جاء بعض أفراد القوة البحرية الأمر بالانسحاب إلى أقرب ميناء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.. وكان الفريق الأنصاري قائد الزورق الصاروخي «الاستقلال»، وهو أول من قام بتحرير الأرض الكويتية بجزيرة «أم المرادم» وواصلت القوة البحرية فيما بعد تحرير بقية الجزر حتى «فيلكا».
ونحن إذ نستذكر بطولات القوة البحرية الكويتية أثناء الاحتلال فإنه يستوجب علينا أن نحيي بسالة وصمود القوة البحرية والفريق الأنصاري وزملاءه.. كما أرجو أن يقوم الفريق الأنصاري بإهداء نسخ من هذا الكتاب الذي يعتبر سجلا تاريخيا لمسيرة قواتنا البحرية وبطولاتها أثناء الغزو العراقي.
وهنا لابد أن نستذكر مواقف الدول الخليجية التي فتحت قواعدها البحرية، ووفرت للقوات البحرية الكويتية فرصة التجمع، كما تم في المملكة العربية السعودية ودولة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان ودولة الامارات المتحدة، حيث ساندت دول مجلس التعاون الكويت أثناء الغزو، وفتحت كل موانئها كما ساهمت أيضا مع القوات الدولية بتحرير الكويت من المعتدي الغاصب.
كان يوم التحرير بالنسبة لنا، نحن المرابطين في الكويت أثناء الاحتلال، بمثابة يوم الخلاص والفرحة الكبرى لعودة الحياة الحرة لبلدنا، وكنا أسعد بعودة أميرنا الراحل الشيخ جابر الأحمد، قائد مسيرة تحرير البلاد.
ورسالتنا لوزارة الإعلام بالاهتمام بهذا المؤلف لأحد القادة الذين حاربوا وقاوموا الاحتلال العراقي للبلاد الفريق البحري متقاعد جاسم الأنصاري، الذي يروي في مؤلفه بطولات القوة البحرية الكويتية بمقاومة جيش المحتل.
من كتاب «الموج الهادر» للفريق الأنصاري:
«وعلى الرغم من صغر القوة البحرية الكويتية آنذاك التي تمثلت بزورقين صاروخيين «استقلال» و«السنبوك» وسفينة الاسناد «سواحل 35»، قياسا بقوات دول التحالف المشتركة في حرب تحرير الكويت إلا أنها كانت في طليعة القوات في عمليات «عاصفة الصحراء» لتحرير الكويت».
والله الموفق،،،
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