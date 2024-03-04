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((الموج الهادر)) للفريق جاسم الأنصاري

3/4/2024 11:36:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر الفريق الركن بحري متقاعد جاسم الأنصاري مؤلفه «الموج الهادر» يروي على صفحاته تاريخ القوة البحرية الكويتية من التأسيس إلى التحرير في محاولة منه لتسليط الضوء على دور ومهمات القوة البحرية الكويتية.
وما دمنا نعيش أعياد النصر والتحرير فأرى أنها فرصة لأن نطلع على دور القوة البحرية في حماية الحدود البحرية لدولة الكويت وصد أي محاولات للنيل من سيادة الكويت.
ويتحدث الفريق المتقاعد جاسم الأنصاري عن حماية مياه الكويت الاقليمية والاقتصادية من الاختراقات، فيروي قصة موقفه يوم الغزو العراقي للكويت.. إذ جاء بعض أفراد القوة البحرية الأمر بالانسحاب إلى أقرب ميناء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.. وكان الفريق الأنصاري قائد الزورق الصاروخي «الاستقلال»، وهو أول من قام بتحرير الأرض الكويتية بجزيرة «أم المرادم» وواصلت القوة البحرية فيما بعد تحرير بقية الجزر حتى «فيلكا».
ونحن إذ نستذكر بطولات القوة البحرية الكويتية أثناء الاحتلال فإنه يستوجب علينا أن نحيي بسالة وصمود القوة البحرية والفريق الأنصاري وزملاءه.. كما أرجو أن يقوم الفريق الأنصاري بإهداء نسخ من هذا الكتاب الذي يعتبر سجلا تاريخيا لمسيرة قواتنا البحرية وبطولاتها أثناء الغزو العراقي.
وهنا لابد أن نستذكر مواقف الدول الخليجية التي فتحت قواعدها البحرية، ووفرت للقوات البحرية الكويتية فرصة التجمع، كما تم في المملكة العربية السعودية ودولة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان ودولة الامارات المتحدة، حيث ساندت دول مجلس التعاون الكويت أثناء الغزو، وفتحت كل موانئها كما ساهمت أيضا مع القوات الدولية بتحرير الكويت من المعتدي الغاصب.
كان يوم التحرير بالنسبة لنا، نحن المرابطين في الكويت أثناء الاحتلال، بمثابة يوم الخلاص والفرحة الكبرى لعودة الحياة الحرة لبلدنا، وكنا أسعد بعودة أميرنا الراحل الشيخ جابر الأحمد، قائد مسيرة تحرير البلاد.
ورسالتنا لوزارة الإعلام بالاهتمام بهذا المؤلف لأحد القادة الذين حاربوا وقاوموا الاحتلال العراقي للبلاد الفريق البحري متقاعد جاسم الأنصاري، الذي يروي في مؤلفه بطولات القوة البحرية الكويتية بمقاومة جيش المحتل.
من كتاب «الموج الهادر» للفريق الأنصاري:
«وعلى الرغم من صغر القوة البحرية الكويتية آنذاك التي تمثلت بزورقين صاروخيين «استقلال» و«السنبوك» وسفينة الاسناد «سواحل 35»، قياسا بقوات دول التحالف المشتركة في حرب تحرير الكويت إلا أنها كانت في طليعة القوات في عمليات «عاصفة الصحراء» لتحرير الكويت».
والله الموفق،،،

MENAFN04032024000130011022ID1107934548

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