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حقّ الوطن

3/4/2024 11:35:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، التي ستجرى في 4 أبريل 2024، بعد صدور المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة 2023 بتاريخ 15 فبراير 2024، نكون أمام استحقاق وطني، يجب على الجميع الالتزام به، وهو استحقاق سيحدد ملامح وأشكال المرحلة المقبلة من تاريخ الكويت.
وأرى، كما يرى الكثيرون مثلي من أبناء الوطن، أن انتخابات مجلس الأمة من أهم الانتخابات التي يتعين علينا أن نكون على يقين بأنها ذات طابع وطني ومستقبلي، لذا فإنه من الضروري والمُلح أن تكون اختيارات الأخوة الناخبين على قدر الثقة، التي يوليها لهم الوطن، وأن تكون مشاركتهم في صناديق الاقتراع مبنية على أسس محددة وواضحة، كما يتعين على كل من يرى في نفسه القدرة على خوض الانتخابات أن تكون وجهته وتوجهه ونيته ومقصده وتفكيره منصبا في مصلحة الوطن.
فلكل كويتي بلغ من العمر 21 سنة ميلادية له حق الانتخاب، في هذا العرس البرلماني المقبل، وعلى كل ناخب أن يجري حسبة بسيطة بينه وبين نفسه، لاختيار من يصلح من بين الإخوة المرشحين لنيل عضوية مجلس الأمة، فالمسألة أيها الإخوة الكرام تعود إلى وطن نريد له الخير والسلام والنقاء، ولا نريد أن يعكر صفو استقراره أي إجراء نتخذه.
كما يجب على كل مرشح أن ينتبه إلى ضرورة أن تكون لديه المؤهلات التي تخدم مصالح البلاد والعباد، وأن يكون ذهنه متقدا وضميره ممتلئا بحب الوطن والرغبة في خدمته من خلال موقعه الذي يسعى إليه تحت قبة البرلمان.
إن أهل الكويت الكرام كبيرهم وصغيرهم لديهم الوطنية الكافية التي تجعلهم يفرقون بين ما يصلح للوطن وما لا يصلح له، ولديهم الحس الكبير، الذي من خلاله يتمكنون من المضي قدما في الطريق الذي يفيد الوطن، ويجعله عاليا وكبيرا.
إن توقيت الانتخابات لا يهم، فالمهم أن تكون النية صافية تجاه الوطن، وأن يكون السعي موجها بكل قوة إلى الكويت، التي هي الأمن والسلام والخير والطمأنينة لنا جميعا.
حفظ الله كويتنا الغالية وصاحب السمو أمير البلاد، وشعب الكويت الطيب وكل مقيم على أرضها من كل مكروه.

MENAFN04032024000130011022ID1107934547

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