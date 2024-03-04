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الحفاظ على ثقة المواطنين

3/4/2024 11:35:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هناك جزء من عمل السلطة التنفيذية «لا» يقتصر فقط على «عمل» المشاريع والانتهاء منها، ولكن يوجد دور مهم لهذه السلطة يتمثل في الجانب الرقابي بمختلف أنواعه، لأن هناك جانبا تشغيليا، وكذلك حركة تطبيقية للمؤسسات على أرض الواقع، وهذا الدور الرقابي الحكومي مهم وحيوي وهو «سابق» وتلقائي يتقدم على دور البرلمان والسلطة التشريعية الذي يأتي لاحقا، وهو «أساسي» في عمل الحكومة على أرض الواقع، حيث لكل وزارة طريقة وأسلوب حسب المقتضيات الفنية والإدارية ضمن ضوابط ومعايير ولكل قطاع يختلف حسب الاختصاص.
لذلك، يعتبر الإشراف الحكومي الجانب الحاسم في التنظيم، وهو عملية تتضمن مراقبة أنشطة مختلف الكيانات والهيئات والمؤسسات المتعددة والإشراف عليها وترتيبها وإدارتها وضمان تشغيلها، وهذا كله ضروري للحفاظ على ثقة الجمهور في قدرة الحكومة على إدارة وتنظيم القطاعات المختلفة لحماية حقوق المواطنين ومصالحهم وتعزيز الدولة وقوتها.
إن ما يحدث في الآونة الأخيرة، مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي والوسائط الإلكترونية لإرسال الرسائل للحكومة عن طريق الإنترنت أو التطبيقات، يسهل ارتباط المواطن مع السلطة التنفيذية للإبلاغ عن «سلبيات» من هنا وهناك.
إذن، أصبح هناك «تسهيل للتبليغ» وإرسال الرسائل من جانب المواطنين، ولكن ما هو أهم أن «لا» يكون ذلك الأمر وتلك المسألة «أساس التحرك الحكومي الرقابي»، وأن «لا» يصبح «المصدر الوحيد» للرقابة، حيث يجب أن تكون للسلطة التنفيذية آلياتها الرقابية والإشرافية الإدارية الخاصة بها والعاملة تلقائيا نفس الساعة السويسرية بشكل دوري متواصل منتظم حرفي تقني مضبوط في كل قطاع تابع للدولة.
لذلك، ما نريد قوله ونشدد عليه: هو أن يكون «تبليغ المواطنين الإلكتروني» هو الاستثناء، وليس أن يكون «الأساس» ولا أن يكون القاعدة في عمل السلطة التنفيذية.

MENAFN04032024000130011022ID1107934546

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