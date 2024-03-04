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العقوق سلف ودين

3/4/2024 11:35:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا شك أن عقوق الوالدين من الكبائر في الدنيا والآخرة، وحثنا الشرع الحنيف على بر الوالدين وحرم عقوق الوالدين وعده من كبائر الذنوب، والنصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية أكدت على البر وحذرت من عقوق الوالدين.
وقد قال الله سبحانه وتعالى في هذا الصدد: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا) (الإسراء: 23 و24).
كما قرن الله سبحانه وتعالى عبادته والإحسان إلى الوالدين حيث قال: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا) (النساء: 36).
ووصى الله تعالى بالوالدين، كما أقرنه سبحانه بالشكر لهما: (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير) (لقمان: 14).
ولرضا الوالدين أهمية بالغة تظهر في العديد من الأمور، وفيما يأتي بيان بعضها:
نيل البركة في العمر والسعة في الرزق، وذلك يتمثل في عدة صور، منها استغلال العمر بالطاعات والعبادات والتوفيق من الله سبحانه وتعالى.
وقد قال رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: (ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم). رواه أبو داوود والترمذي.
وذلك إكراما للوالدين من الله سبحانه وتعالى، كما أن الوالدين هما بإذن الله تعالى طريق للجنة في الحياه الدنيا والآخرة.
كما يعد بر الوالدين من أسباب تفريج الهموم والكروب، وأن عقوقهما من أسباب حرمان العاق من دخول الجنة، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة منان، ولا عاق، ولا مدمن خمر) أخرجه أحمد.
وهناك عقوبات أخرى بعقوق الوالدين لا يسلم عاق والديه منها، مثل انتزاع البركة من عمره وحياته، وقلة الرزق، كذلك أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى بر الوالدين، وفي حديث أبي عبدالرحمن عبدالله بن مسعود، قال: «سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قلت: حدثني بهن، ولو استزدته لزادني». متفق عليه.
وأخيرا وليس آخرا، نختم موضوعنا بوقفة مع علماء الدين في هذا الصدد، حيث اتفق أهل العلم على أن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، وقد قال الإمام النووي قد أجمع علماء الدين على أن الأمر ببر الوالدين وان عقوقهما حرام ومن الكبائر وان العاق عقوبته تعجل بالدنيا قبل الآخرة، وإن البر بالوالدين فرض عين فهو عبادة لا تقبل النيابة.
اللهم اجعلنا من البارين بوالدينا أحياء وأمواتا، واجعل أبناءنا من البارين بنا وسخرهم لنا وابعد عنا وعنهم العقوق والجحود يا أرحم الراحمين.

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