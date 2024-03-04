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الغرور داء عُضال!

3/4/2024 11:35:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الغرور هو الإفراط في حب المرء لنفسه، وقد يكون شعورا خادعا بالأهمية الكبيرة، وللغرور تعاريف عدة، فقد عرفه الراغب الأصفهاني بأنه كل ما يغرّ الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان.
وقال الغزالي: سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع من شبهة وخدعة من الشيطان، والاسلام يرى ان الغرور نوع من أنواع الجهل يقول المولى عز وجل (ولا تصعّر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ـ لقمان: 18).
ومعنى هذه الأية برواية حبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس، رضي الله عنهما: لا تتكبر على الناس فتحقر عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك.
إن الغرور يا سادة داء عضال، وصفة سيئة فيه دلالة واضحة على نقصان الفطنة وغياب نور العقل والبصيرة، فيخدع المرء بحطام الدنيا وأسباب القوة والجمال، وقد ينسيه الغرور واجباته تجاه خالقة المتكبر المتعال.
ولا شك أن بين الجهل والغرور صلة وطيدة تجعل الإنسان يعطي نفسه فوق قدرها، فيترفع على الناس، ولنا في تاريخنا الإسلامي الكثير من الشواهد ومن ذلك مشركو مكة، فقد عاندوا الحق وتكبروا وطغوا فغرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور، ولا شك ان هناك فرقا بين الثقة بالنفس والغرور، ولا ثقة إلا ويسبقها الثقة والإيمان بما عند الله تعالى، والواثق بالله أيضا يفعل ما أمره الله به، فعلينا أن نحذر كل الحذر من الغرور والإعجاب بالنفس، يقول منصور الكريزي:
ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعا
فكم تحتها قوم هم منك أرفع
فإن كنت في عز وخير ومنعة
فكم مات أقوام هم منك أمنع
وقد وصف فرعون ذو الأوتاد بأنه ملك الغرور والتكبر الذي قال (وهذه الأنهار تجري من تحتي) فكانت نهايته أن غرق وجنوده في الماء الذي تفاخر به، وغر قارون كثرة أمواله وجره ثراؤه الفاحش إلى الكفر بالله تعالى، فخسف الله به وبأمواله الأرض، وها هو يتجلجل فيها حتى قيام الساعة.

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