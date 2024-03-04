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الخصاونة: التحول لنظم غذائية أكثر فاعلية لضمان توفير غذاء صحي وآمن

3/4/2024 11:35:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان- أكد رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، أن التحول إلى نظم غذائية أكثر فاعلية وشمولا في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بات ملحا، لضمان توفير غذاء صحي وآمن، وسط تزايد أعداد السكان في المنطقة بشكل كبير، وندرة المياه والتغير المناخي، وذلك عبر معالجة تحديات توافر الأغذية، وتسهيل الوصول إليها، وثباتها، واستخدامها بطرق توفر للمنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات الريفية، فرصا لزيادة الدخل والتوظيف وإنتاج الأغذية.
جاء ذلك خلال رعاية الخصاونة، أمس، انطلاق أعمال الدورة الـ37 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى، التي تنعقد تحت عنوان "تسريع تحول نظم الأغذية الزراعية الإقليمية لتحقيق الزراعة المستدامة والأمن الغذائي في خضم الأزمات المتعددة التي تواجه المنطقة".
ويشارك في المؤتمر 30 وزيرا وجاهيا و15 وزيرا عن بعد، وممثلو 19 منظمة دولية و17 مراقبا دوليا، وقادة من المنطقة، لوضع إطار لاتفاق إقليمي بشأن المستقبل والعمل المشترك لتحقيق نظم أغذية زراعية مستدامة محددة الأهداف، ولضمان الأمن الغذائي لملايين السكان في المنطقة.
وأكد رئيس الوزراء في كلمة الافتتاح، أهمية هذا الاجتماع الوزاري الذي يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية كبيرة، وفي أعقاب أزمات عالمية، جعلت الحاجة ملحة لتطوير آليات، تعزز الاعتماد على الذات، وتضمن التكامل بين الدول لتحقيق الأمن الغذائي، كجائحة كورونا، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
ولفت إلى ان استخدام الابتكار والرقمنة، ما يزال محدودا في هذا المجال، وسيكون لاستخدامهما على نطاق واسع، دور قوي وفعال في تعزيز تحول النظم الغذائية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أهمية العمل على تحقيق تحول شامل في القطاع الزراعي والنظام الغذائي، مع الأخذ بالاعتبار، العوامل والخدمات عبر سلسلة القيمة كالصناعات الغذائية، والنقل وسلاسل التوريد، والعمالة، والطاقة المياه، وتمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتوفير فرص العمل، ورفع سوية المنتجات الريفية، والتي تعتبر أساسا لتحقيق النمو الشامل، والسعي لتطوير الأسواق المستدامة، وتعزيز سبل العيش الريفية، وبما يعزز من سعينا نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
ولفت إلى أن الأردن سعى مبكرا، لإطلاق المرصد الإقليمي للأمن الغذائي لدول المنطقة، بحيث بدأنا التحضير لهذا المرصد بناء على لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني ومدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة شو دنيو، خلال زيارته الرسمية للمملكة في العام 2022.
وأكد أنه أمام التحديات العالمية التي نشهدها، وفي مقدمتها أزمات اللجوء، والحروب والتغير المناخي، يعد الأردن من أكثر البلدان تأثرا بهذه الأزمات؛ إذ تشكل نسبة اللاجئين الذين نستضيفهم ثاني أعلى نسبة في العالم نسبة إلى عدد السكان، ويعيش قرابة 81 % منهم في المجتمعات المضيفة لهم خارج مخيمات اللجوء، لافتا إلى أن هذا يشكل عبئا وضغطا كبيرا على مواردنا الأرضية والمائية والغذائية وخدمات الصحة والتعليم وفرص العمل.
وقال، إنه وبرغم ذلك، فإننا نعمل على بناء إستراتيجيات وخطط مرنة ومبتكرة، لتعزيز قدراتنا على التكيف والصمود وذلك عبر الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية وتطويرها، وتبني التقنيات الحديثة في الزراعة، واستخدام الأدوات المناسبة التي تؤدي لتخفيف وطأة تلك التحديات.
ولفت إلى أن من أهم التحديات التي تواجهنا جميعا هي الكمية الكبيرة لهدر الطعام وتقليل الفاقد الذي يمثل تحديا لإدارة الموارد، والتزاما أخلاقيا بمكافحة الجوع ودعم الاستدامة البيئية والمساهمة بتحقيق الأمن الغذائي، إذ إن 28 % من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم تنتج الغذاء الذي يهدر بدلا من إطعامه للمحتاجين، مؤكدا أن الإدارة الحصيفة للفاقد والهدر ستسهم بسد جوع ملايين البشر الذين يعانون من نقص الطعام.
وقال رئيس الوزراء "من المؤكد أن الحديث سيكون منقوصا إذا لم يتناول العدوان الإسرائيلي الغاشم والمدان والهمجي على أهلنا الفلسطينيين في قطاع غزة، بحيث أزهقت آلة القتل الإسرائيلية أرواح عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، وأحدثت تدميرا كاملا للبنية التحتية، وقطع سبل العيش؛ وأخذت القطاع وأهله إلى حافة المجاعة، ما أدى إلى نزوح أكثر من مليوني شخص ينامون في العراء وسط ظروف جوية قاسية، لا يستطيعون الوصول إلى مصادر مياه الشرب ويعانون جوعا مدقعا وغيابا لأدنى مقومات الأمن الغذائي، عداك عن تدمير واسع للأراضي الزراعية تقدر بأكثر من 40 % من الأراضي القابلة للزراعة بحسب صور الأقمار الصناعية، وتدمير قرابة 70 % من البنية التحتية في القطاع بشكل عام".
وأكد الخصاونة، أننا في الأردن بقيادة جلالة الملك، يعضده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، نفخر بأننا نجحنا في القيام بالإنزالات الجوية المتكررة التي نفذناها بشكل منفرد بداية، ثم مع بعض الدول الشقيقة والصديقة، وشارك جلالة الملك شخصيا في اثنين منها، والتي ساهمت بتوليد ثقافة عالمية جديدة في كيفية إسناد المنكوبين والانتصار للإنسان في ظل ظروف استثنائية صعبة.
كما أن الاستمرار بهذه الإنزالات الجوية بالتزامن مع الجهود السياسية والدبلوماسية الحثيثة التي يقودها جلالة الملك، وبالتنسيق مع أشقائه القادة العرب من أجل وقف العدوان الغاشم فورا، وإيقاف عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وضمان إمداد الأشقاء الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام، وإيجاد الأفق السياسي غير القابل للعكس، الذي يضمن العودة إلى مسار السلام وفق حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة والناجزة، على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية؛ لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دول وشعوب المنطقة بما فيها إسرائيل.
على صعيد متصل، استقبل الخصاونة، مدير عام منظمة الأغذية شو دنيو، ووزراء الزراعة لدول شقيقة وصديقة، يشاركون بأعمال المؤتمر.
وأكد في اللقاء الذي حضره وزير الزراعة خالد الحنيفات، أهمية انعقاد المؤتمر بتطوير آليات التعاون والتكامل، وتبادل الخبرات بين الدول في المجال الزراعي، ووضع حلول للتحديات والمخاطر التي يواجهها، لتحقيق الأمن الغذائي.
بدوره، أشاد دنيو، باستضافة المملكة للمؤتمر، وبجهودها في الزراعة والأمن الغذائي، لافتا إلى أن العالم والمنطقة، يتابعان ما تشهده غزة والسودان ودول عديدة في المنطقة من تحديات، وبشكل خاص المعاناة التي يعيشها الغزيون، معربا عن الأمل بالخروج من هذه الازمة.
وأكد ان المنظمة كان لها دور وبالشراكة مع المنظمات المعنية، ومنذ بدايات الأوضاع في غزة في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.-(بترا)

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