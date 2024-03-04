الخصاونة: الانفجار قادم ما لم ينطلق المسار السياسي فورا

MENAFN - Alghad Newspaper) فريق "الغد"

>> إشارات أردنية حمراء للاحتلال حول القدس.. ولن نستكين

>> هكذا نجحنا في الإنزالات الجوية ونضغط لفتح المعابر البرية

>> استمرار الحياة الطبيعية في الأردن لا يتناقض ودعم غزة

>> واجهنا أزمة البحر الأحمر بـ4 خطوط نقل جديدة إلى العقبة

>> راض عن اشتباك حكومتي مع الشارع ولا أهتم بحملة المواقف

>> أخرجنا الباص السريع من غياهب الجب وتشغيله مع الزرقاء قريبا

>> هناك التزام تام في إتمام مشروع المدينة الصناعية مع العراق

>> حملات التشكيك مستفزة ومنطلقاتنا لدعم فلسطين ليست فصائلية

>> بمجرد أن يصدر الأمر الملكي بإجراء الانتخابات تنتقل الهيئة المستقلة لتحديد موعدها وموقعها

>> إصلاح التعليم يجري الآن على قدم وساق ويستهدف تدريب ورفع سوية المعلمين

>> نجحنا برفع الإيرادات العامة دون اللجوء لزيادة الضرائب في السنوات الماضية

>> يجب أن نوفر للاعب العيش الكريم باحترافية وهذا لن يحدث إلا إذا تولت ذلك شركات

>> ضغط اللجوء السوري ساهم في تراجع التعليم والصحة والنقل

>> نحو مليار دينار استثمارات استفادت من قانون البيئة الاستثمارية

عمان- يؤكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن سؤال اليوم التالي للحرب على غزة الذي أشغل الكثيرين في العالم، لا يخرج من سياق المقاربة الأردنية وثوابت المملكة على صعيد القضية الفلسطينية من ضرورة أن يتأسس اليوم بشكل أساسي على قاعدة قوامها أن يكون هناك مسار سياسي جاد غير قابل للعبث محدد بشواخص زمنية واضحة تفضي إلى تجسيد حل الدولتين ضمن مواقيت زمنية ثابتة وواضحة وبأن يكون العمل منصبا على كيف نصل بفترة ممتدة من ثلاث الى خمس سنوات الى أي فترة يتم التوافق عليها إلى أن تصبح هذه الدولة حقيقة قائمة وناجزة في الضفة الغربية المحتلة على أساس خطوط الـ4 حزيران (يونيو) العام 1967 وقطاع غزة.

ويضيف رئيس الوزراء في مقابلة خاصة لـ"الغد" أن ما جرى في 7 أكتوبر في غزة وما تبعه من عدوان آثم وجرائم تقترف حتى اليوم، كان بمنزلة إشارة الاستيقاظ للجميع ورسالة واضحة على أن الموضوع الفلسطيني يظل في إطار المقاربة الأوسع في تحقيق السلام العربي الإسرائيلي وحتى اتفاقيات السلام الثنائية بما فيها معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.

وفي هذا الصدد، لا يخفي رئيس الوزراء قلقه من تطورات الأحداث في الضفة الغربية والمسجد الأقصى خصوصا ونحن مقبلون على رمضان، ويؤكد أن الأردن "قطعا لن يستكين، وسيتخذ كل التدابير الكفيلة أن يبقى الواقع القانوني والتاريخي القائم محترما وضامنا للشعائر لأكبر عدد ممكن ممن يقصدون المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المبارك"، مشيرا إلى أن رسائل الأردن بهذا الصدد واضحة لإسرائيل.

ولا يخفي الخصاونة، سر النجاح في عمليات الإنزال، من خلال توظيف الكثير من الأدوات السياسية والدبلوماسية الضاغطة من ضمنها استثمار معاهدة السلام التي مكنتنا من القيام بهذه الإنزالات، لكنه يأمل أن نصل إلى مساعدات بحجم 500 شاحنة يوميا من خلال البر.

في هذا السياق، يرفض رئيس الوزراء، حملات التشكيك المستمرة بحق الأردن التي يعتبرها "مستفزة"، مؤكدا أنه "لا يوجد جسر بري أو بحري أو غيره، وترتيبات النقل من وإلى وعبر الأردن، لم تختلف منذ عشرات السنين، ولن تختلف قطعا بعد 7 أكتوبر".

ولأن الأردن من أكثر الدول المتأثرة بالأحداث في غزة، عرض رئيس الوزراء لمقاربة توازن بين ضمان استرداد الحياة الطبيعية في الأردن مع استمرار الدعم للأهل في قطاع غزة، وقال إن "الحفاظ على منعة الأردن، أمر مهم كي نستطيع أن نتصدى بقوة للدفاع عن القضايا العربية وأولها القضية الفلسطينية". وبين أن منطلقات الدعم الأردني لفلسطين لم ولن تكون فصائلية.

وعلى الصعيد المحلي، وتحديدا الحدود الشمالية الشرقية، بين رئيس الوزراء أن "الجيش في حالة استنفار وتعبئة عامة، ويخوض حقيقة نزالات باسلة يوميا مع جماعات وتنظيمات ما دون الدولة"، في حين أكد أنه راض عن مستوى اشتباك حكومته ووزرائه مع الميدان.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال إن علاقة الأردن مع برامج صندوق النقد الدولي المهمة "علاقة صحية وليست من باب الرفاهية"، في حين عرض للإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتحوط من تداعيات أحداث البحر الأحمر على الأسعار وكلف الشحن وسلاسل التوريد.

ويشدد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على أن نظرة الأردن لليوم التالي للحرب لا تختلف كثيرا عما كان جلالة الملك يتحدث به دائما، وعلى امتداد ما يزيد على عشر سنوات مضت، وفي مناسبات وفعاليات ونشاطات، حذر خلالها جلالة الملك من غياب الاشتباك مع المسار السياسي، المفضي الى تجسيد حل الدولتين التي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستلقة وذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الـ4 من حزيران (يونيو) لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.









رؤية الأردن لليوم التالي للحرب

وقال: "أوضاع المنطقة لن تستقر بغيابه (المسار السياسي) وبالتالي يجب أن يؤسس له ويتم التعامل معه بشكل جاد وضمن مسار غير قابل للعبث".

وأضاف أن "ما جرى في 7 أكتوبر والعدوان الغاشم المستمر والقائم إلى اليوم أعتقد أنه يعزز الحقيقة الراسخة التي تقول بوجوب ان ننتقل الى ضرورة انتاج مقاربة تفضي الى تجسيد حل الدولتين وبشكل سريع وضمن محددات وأدوات قياس ومواقيت زمنية واضحة وثابتة تقودنا الى تجسيد حل الدولتين ضمن هذه المواقيت الثابتة والواضحة والمسار غير القابل للعبث".

وتابع قائلا "إن ما جرى في 7 أكتوبر وسلسلة المذابح المتوالية بعدها التي لحقت بأهلنا في قطاع غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية من عنف نراه بشكل يومي للمستوطنين من اعتقالات ومداهمات ومن إجراءات أحادية واستفزازات متكررة في الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك ومن مصادرات للأراضي وإعلان التوسع في الاستيطان الذي هو أساسا غير شرعي، هذا كله يفرض علينا ألا ننتقل للمسار السياسي، وإذا لم نفعل فقد نصل الى أوضاع قد تنفجر تصبح معها الامور أصعب وذات تحديات أكبر وأكثر وأخطر".

ولاحظ رئيس الوزراء أنه في آخر عشر سنوات وما رافقها من متواليات غياب الأفق السياسي والانتقال من حالات للتهدئة ثم دوامات متعاقبة ومتوالية للاشتباك والعنف، كان لغزة منها نصيب -على الأقل– في خمس مناسبات قبل هذه المناسبة (7 أكتوبر)، واستمرار غياب الأفق السياسي في كليته وشموليته في التعاطي مع حل القضية الفلسطينية وفقا لحل الدولتين، كل هذا كان يقودنا دائما الى حلقة العنف المتوالية بفواصل زمنية تمتد من سنة الى سنتين الى سنتين ونصف، أو إلى أشهر في بعض الحالات، مبينا أن اليوم التالي للحرب الآن من منظور أردني" يجب أن يتأسس بشكل أساسي على قاعدة قوامها أن يكون هناك مسار سياسي جاد غير قابل للعبث محدد بشواخص زمنية واضحة تفضي إلى تجسيد حل الدولتين ضمن مواقيت زمنية ثابتة وواضحة، وأن يكون العمل منصبا على كيف نصل بفترة ممتدة من ثلاث الى خمس سنوات أو أي فترة يتم التوافق عليها الى أن تصبح هذه الدولة حقيقة قائمة وناجزة في الضفة الغربية المحتلة على أساس خطوط الـ4 حزيران (يونيو) عام 67 وقطاع غزة، وبعيدا عن أي مقاربات مرتبطة بإدارة أو محاولة إدارة قطاع غزة منفردة.

وبين أن المقاربة يجب أن تكون في إطار أشمل وتضمن إطارا وشكلا سياسيا جادا وإلا سنعود - بتقديري المتواضع- إلى نفس العبثية التي ستنقلنا مرة أخرى حتى لو شهدنا تهدئة إلى حالة أعمق وأصعب من الصدام والصراع التي في كل مناسبة تتوسع آثارها، حيث نشهد اليوم توسعا في آثاره الإقليمية، وتوترات متصاعدة وواضحة على الجبهة اللبنانية، فضلا عن تصعيد نراه في عنف المستوطنين والإجراءات الأحادية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة بأنماط مختلفة وتشجيع بسلوكيات من قبل مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية من غلات التطرف، كما نشهد أيضا توسعات إقليمية نراها من كثير من اللاعبين ما دون كيان الدولة في مناطق من سورية ومناطق من العراق الشقيق، وفي اليمن وفي الإقليم.. فالأمور مفتوحة على عديد الاحتمالات إن لم نخرج من هذه الدوامة.

غزة إشارة الاستيقاظ والإنذار المبكر

وقال: "هذا هو التصور لأوضاع الحرب، فالردود الأردنية منصبة على جعل العالم يفهم بأن ما جرى في 7 أكتوبر في غزة وما تبعه من عدوان آثم وجرائم تقترف حتى اليوم بحق أهلنا في غزة وما رافقه من خروج عن كل القواعد الشرعية والقانون الدولي الانساني، كان بمثابة إشارة الاستيقاظ للجميع".

وأضاف: "مع الأسف ما تزال الحصانة ممنوحة في كثير من الجوانب لإسرائيل وآلة التقتيل الاسرائيلية التي أفضت حتى الآن لاستشهاد حوالي 30 ألف مدني واصابة ما يزيد على 65 ألف من المدنيين في غزة، فضلا عن تدمير البنية التحتية والقطاع الصحي والمستشفيات، والوصول في بعض مناطق قطاع غزة الى المجاعة الفعلية تعريفيا وموضوعيا. هذا كله إذا لم يكن ليخدم كجرس إنذار كبير، بأنه يقتضي أن تكون المقاربة في اليوم التالي مقاربة مختلفة تماما عن السائد وتبتعد عن (الكثير من البروسيس (الاجراءات) والقليل من السلامة الفعلية) بل العكس.

وقال إن "غزة و7 أكتوبر يجب أن تكون رسالة واضحة على أن الموضوع الفلسطيني، يظل في إطار المقاربة الأوسع في تحقيق السلام العربي الاسرائيلي وحتى اتفاقيات السلام الثنائية، بما فيها معاهدة السلام الأردنية الاسرائيلية التي سيظل نطاق تطبيقها وتنفيذها والوصول بها إلى غاياتها الأوسع، المتعلقة بالتكامل الإقليمي والاقتصادي والبيئي والمائي والامني، مرتبطة ارتباطا وثيقا بأي انتكاسات نراها على مسار عدم تحقيق اشتباك حقيقي مرضٍ يقود إلى تجسيد حل الدولتين وهذا يسير على كل الاتفاقيات الثنائية".

وأضاف: "جهودنا قطعا تنصب اليوم على الوصول الى تحقيق وقف للعمليات القتالية بشكل يسمح أيضا بإتمام تبادل للأسرى والسجناء والمعتقلين، ويفضي إيضا إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية بكميات تكفي أهلنا في قطاع غزة بكل جغرافيته في الوسط والشمال والجنوب، وقطعا أن تكون هذه الإمدادات إمدادات تمر عبر المنافذ البرية الواصلة ما بين قطاع غزة وما بين محيط قطاع غزة الجغرافي لأن الخط البري عمليا هو الخط الذي يستطيع أن يوصل المساعدات بالقدر والكميات الكافية للتعاطي والاستجابة مع المأساة الانسانية القائمة في قطاع غزة سواء فيما يتعلق بالاحتياجات الغذائية أو الاحتياجات الطبية او فيما يتعلق بغيرها من خدمات الرعاية التي تقدم إلى أهلنا في قطاع غزة الذي نقول أعان الله أهلنا في الظروف التي يمرون بها وخصوصا في مناطق الشمال".

الاحتياج الأعلى للمساعدات البرية

وبين أنه كان يدخل قطاع غزة حوالي 500 شاحنة، واليوم مع كل المسائل الرامية إلى إيصال المساعدات الإنسانية لا يتجاوز عدد الشاحنات الى قطاع غزة في أفضل الأحوال في أفضل يوم 170 شاحنة وهذا في ظروف غير طبيعية.

وقال: "يجب اليوم على الأقل أن نصل إلى رقم 500 شاحنة، ونأمل أن يكون هذا مصاحبا لجهود ناجحة في وقف الأعمال القتالية، لأنه ما يزال هناك الكثير من الاختلافات حول الموضوع المتعلق بإطلاق النار، لأنها خطوة ضرورية. نتمنى أن نصل- باذن الله- وبجهود الأطراف القائمة على هذا الجهد من أشقائنا في قطر وجمهورية مصر العربية، وأيضا الجهد الأميركي بإنجاز اتفاقية التبادل وتوسيع كمية ونوعية الاحتياجات الانسانية الى قطاع غزة بكل جغرافيته -شماله ووسطه وجنوبه- وأن يشمل ذلك فتح المعابر الشمالية، وعدم الاكتفاء بالمعابر الجنوبية في كرم ابو سالم وفي رفح، خصوصا أن الاحتياج الأعلى لتدفق المساعدات البرية الذي لا تعوضه ولا تقترب منه كميات عمليات الإنزال الجوي التي -حقيقة- كان للأردن دور الطليعة في تبنيها، وكان لها أثر في تخفيف الجوع في قطاع غزة، والتي نفذها سلاح الجو الأردني في حوالي ثلاثين مناسبة جوية كانت منفردة، ومنها ما كانت مع دول شقيقة وصديقة من ضمنها هولندا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة. هذه المساعدات وهذا الجسر الجوي من المساعدات مستمر، ونعلم اليوم أن جلالة الملك شارك شخصيا في هذه الإنزالات وفي مناسبتين في منطقة عمليات حربية، بالرغم من المخاطر المحدقة بالتحليق فوق مناطق العمليات الحربية التي لا يطير فوقها اليوم حتى الطيران التجاري.

وكشف رئيس الوزراء، سر النجاح في عمليات الإنزال، من خلال توظيف الكثير من الأدوات السياسية والدبلوماسية الضاغطة ومنها استثمار معاهدة السلام، التي مكنتنا من أن نقوم بهذه الانزالات التي أحدثت فارقا، وسمحت لنا اليوم بأن نتحدث بشكل جدي وضاغط على ضرورة فتح المعابر البرية التي نأمل أن تكون مكللة بالنجاح حالما نصل إلى حالة من التهدئة أو الوقف المؤقت لإطلاق النار الإنساني الذي تجري حوله الكثير من المفاوضات التي ذهبت إلى باريس ثم عادت إلى القاهرة.







تهديدات الأقصى: رسائلنا واضحة لإسرائيل

وفي هذا الصدد، عرض رئيس الوزراء لكيفية تعامل الأردن مع المخططات الإسرائيلية في رمضان، وقال إنه "ليس خافيا على أحد بأنه في السنوات الماضية كنا نشهد في رمضان الكثير من التوترات في حرم القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك خصوصا بأوقات تزامنت فيها الأعياد والمناسبات الدينية اليهودية مع شهر رمضان المبارك، وسط التوظيف السياسي لقسم من المتطرفين في إسرائيل هذه المناسبات الدينية لمحاولة تحدي الواقع القانوني في المسجد الأقصى المنوط حصريا بالأوقاف الإسلامية وتنظيم وإدارة شوؤن زيارة المسجد الأقصى وإقامة صلوات فيه. اليوم نأمل أن نصل إلى هذه الهدنة المؤقتة قبل حلول شهر رمضان المبارك لاسيما أننا نشهد بالتوازي التوترات الطبيعية التي تحاول بعض العناصر في إسرائيل بما فيها بعض الساسة في إسرائيل أن يباشروا فيها في شهر رمضان. ضمن الأوضاع الطبيعية اليوم هي موقوفة على حالة استثنائية وعلى دمار وعلى عدوان مستمر في غزة وعلى تصعيد في الضفة الغربية سبق شهر رمضان ووصل فيه نسبة الشهداء إلى حوالي 500 شهيد بالإضافة إلى عدد كبير من المعتقلين والسجناء الذين وصلوا إلى الآلاف. فاليوم هناك جملة من الإشارات الحمراء التي عبرنا عنها من خلال قنواتنا الدبلوماسية بشكل واضح لإسرائيل والمتعلقة بضرورة أن يمارس جميع المسلمين شعائرهم الدينية في رمضان، وأداء صلواتهم ضمن الترتيبات المتعارف عليها."

وأضاف: إن "العبرة في المحصلة النهائية ستكون بمقدار احترام والتزام واستجابة الاحتلال الاسرائيلي لهذه الرسائل، وقطعا فإننا وكما نفعل كل عام لن نستكين لتحدي الواقع التاريخي والقانوني القائم في محيط المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، وسنتخذ كل التدابير الكفيلة أن يبقى هذا الواقع القانوني والتاريخي القائم محترما وضامنا للشعائر لأكبر عدد ممكن ممن يقصدون المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المبارك، وبتقديري أن رسائلنا بهذا الصدد واضحة لإسرائيل".

استرداد الحياة الطبيعية لا يتناقض مع دعم غزة

ولأن الأردن من أكثر الدول المتأثرة بالأحداث في غزة، عرض رئيس الوزراء، لمقاربة توازن بين ضمان استرداد الحياة الطبيعية في الأردن مع استمرار الدعم للأهل في قطاع غزة، وقال:"أنا أولا من الموقنين تماما بأنه لا يوجد تناقض بين عودة الحياة الطبيعية في الأردن، لأنها ضرورة أساسية، فالحفاظ على منعة الأردن أمر مهم، كي نستطيع أن نتصدى بقوة للدفاع عن القضايا العربية وأولها القضية الفلسطينية، والأردن مساند للموضوع الفلسطيني بكل مكوناته وقضاياه منذ عام 1948 الى 67 وإلى كل مفصل وكل محطة من محطات التاريخ السياسي وتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وبدون أي قيود".

وتابع :" اليوم قناعتي بأنه لا يوجد تناقض ما بين هذا الموقف الداعم والمساند والمتقدم على أي موقف آخر في الاقليم وفي العالم، ولا ينكر إلا جاحد بأن بعض الاستدارات الكبرى التي حدثت في مواقع بعض الدول الغربية سببها ومحركها هو جلالة الملك واشتباكه مع عواصم القرار في الغرب وفي أوروبا، حقق فيها استدارات وانعطافات لدى الكثير من المواقف التي كانت متشددة في منح الكثير من الحصانة والحماية لإسرائيل والمواقف الاسرائيلية".

وما يدلل على الدعم المتواصل للأهل في الضفة والقطاع، بين الدكتور الخصاونة أوجها عديدة لهذا الدعم ومنها تأسيس مستشفى باشر عمله في نابلس ومستشفى ميداني آخر بالإضافة للمستشفى الميداني، الموجود منذ سنوات طويلة في تل الهوا ومستشفى ميداني آخر في العريش، والمحطة الطبية التي هي أساسا موجودة في جنين، مبينا أن التوجيه ما يزال أن نستمر بتقديم كل المساعدات الإنسانية الى الهيئة الخيرية الهاشمية للإغاثة بشكل بري، وأن نستمر بعملية الانزالات الجوية، وأن نسعى للعمل على فتح المعابر مع الوسط والشمال، وأن نصل الى تحقيق جسر بري للمساعدات تغطي هذه الاحتياجات.

بضائعنا لأهلنا في فلسطين

في هذا السياق، فند رئيس الوزراء حملات التشكيك المستمرة بحق الأردن، وقال إنها "(حملات التشكيك) مستفزة، وأحيانا أشعر حتى الاشتباك الزائد يمنحها قدرا من مصداقية ومشروعية وأهمية لا تستحقها".

وفي هذا الصدد، عرج على ما أثير سابقا مما سمي بقضية وجود جسر بري مع الاحتلال، وقال: "لا يوجد جسر بري أو بحري أو غيره، أنا مسؤول عن كلامي. ترتيبات النقل من الأردن الى الأردن وعبر الأردن لم تختلف منذ عشرات السنين، ولن تختلف قطعا بعد 7 أكتوبر. هذه ترتيبات النقل القائمة في المملكة الأردنية الهاشمية، مستمرة منذ عشرات السنين، ولم يطرأ عليها أي تغيير بعد 7 أكتوبر. فلو أراد احدهم أن يصور شاحنة عند مركز حدود العمري ثم الشاحنة نفسها بأنها قطعت من جسر الشيخ حسين الى الجانب الآخر أو من جسر الملك حسين الى الضفة الغربية، فهذا لا علاقة له بترتيبات متعلقة بالجسور البرية وغيره".

وأضاف "بالمناسبة جزء كبير منه (البضائع) موجه لأسواق الضفة الغربية، وجزء كبير منه موجه لاستهلاك عرب الـ48، وجزء كبير منه يذهب باتجاه التصدير عبر ميناء حيفا. إجمالا هي ترتيبات قديمة، لم يطرأ عليها شيء جديد، لكن بعض المجلات تتناول الأخبار بدون برهان ودليل وكأنهم (أحضروا الذيب من ذيله)، علما أنه منذ 20 سنة تمر الشاحنات من العمري الى جسر الملك حسين عبر آليات التبادل وغيره. فهذا تزوير ما بعده تزوير".

منطلقات الدعم الأردني لفلسطين ليست فصائلية

وتابع: "نقول نحن اصطفافنا اليوم واصطفافنا الدائم مع أهلنا في فلسطين ومع القضية الفلسطينية، ينطلق من أبعاد جغرافية وديمغرافية، وفي كثير من مضامينه وقضاياه الجوهرية على أنه شأن أردني فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالمسجد الأقصى والوصاية الهاشمية وحقوق اللاجئين بالعودة والتعويض، وهم يتمتعون بكامل حقوق المواطنة في المملكة الأردنية الهاشمية، تجعل من هذه القضية قضية مركزية وأساسية للأردن. لكن لا أتعاطى مع الأمر الفلسطيني والدعم لفلسطين من منظور فصائلي ولا أنا أقف مع فصائل ولا أنا أقبل يوما من موقع المسؤول التنفيذي الأول، أن أنسحب لقضية خدمة لأجندات فصائلية. أنا معني اليوم في هذا الموقع التنفيذي المؤتمن عليه من قبل جلالة الملك والمسؤول دستوريا عنه أمام مجلس النواب، أن أسند وأدعم القضية الفلسطينية في إطار مسؤوليتي الدستورية، وأيضا أن أتصدى الى ضرورة إدامة صيرورة الحياة في المملكة الأردنية الهاشمية، ونحن مرفعو الرأس على مواقفنا المساندة لفلسطين وليس لدينا شيء لنخجل منه .

نحن ملكنا رأس الدولة الوحيد في العالم الذي قاد طائرات عسكرية وحلق فوق منطقة عمليات حربية مع كل ما تتضمنه من مخاطر إطلاق صواريخ مضادة وغيره في مناسبتين لإيصال مساعدات إنسانية".

وأضاف :"بعد هذا الكلام من يحق له أن يزاود على هذا الموقف وعلى إنزالاتنا الجوية ويمارس التزييف ويدعي أنه يعرف الملاحة واتجاهات الرياح بهدف القول إن المساعدات ذهبت للبحر.. ما هذا الكلام الذي لا يستحق التوقف عنده ويستفز مشاعرنا. فهذا الكلام بالتأكيد مدروس وليس من فراغ. اليوم أحب أن أكرر مرة أخرى أن الإسناد الأردني ليس إسنادا فصائليا، وليس قائما على تعزيز أوضاع سياسية لأي فصيل فلسطيني على حساب آخر. عندنا عنوان الفلسطيني وعنوان الشرعية الفلسطينية هي منظمة التحرير الفلسطينية. واليوم أي اتجاه يحاول جرنا لقضية انحيازات فصائلية لن يجر الأردن إلى أي انحيازات فصائلية لا تتعلق بدعمنا الصمود الفلسطيني وانما لها جوانب متعلقة بصراعات فصائلية داخلية لن ينجر لها الأردن بأي شكل من الأشكال.

الأونروا.. وجوب استئناف الدعم

إلى ذلك، بين رئيس الوزراء الخيارات الأردنية للتعامل مع ما تتعرض له وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من ضغوطات تمويلية وسياسية والتي تفاقمت في الأشهر الأخيرة، خصوصا وان 3 ملايين مستفيد من خدماتها موجود في الأردن، وقال:" نعلم بأن الوكالة باشرت بإجراء تحقيق داخلي ببعض المزاعم التي تقول بأن نحو 12 من موظفي الأونروا كانوا مشاركين في السابع من أكتوبر وتجري الأونروا هذا التحقيق داخلي وأيضا هناك تحقيق مستقل تقوده وزير خارجية فرنسا السابق. الاونروا تقدم خدمات أساسية لا غنى عنها داخل قطاع غزة ولا تستطيع أي منظمة دولية أخرى أن تنهض بالمسؤوليات التي تنهض بها الأونروا في قطاع غزة وخصوصا في ظل حالة القطاع اليوم، بالإضافة لمناطق عمليات أخرى في الضفة الغربية وفي الأردن وسورية ولبنان، وبالتالي نحن نضغط باتجاه استئناف التمويل الطارئ للوكالة التي تعاني من أزمات مالية في بعض جوانبها كانت متعمدة في السابق وفي نقص في برامجها التمويلية".

وأضاف:" قدمنا 3 ملايين دينار في بداية الحرب لغزة في ظل الحاجة لمبلغ آنذاك 19 مليون دينار، ونحن قدمنا المبلغ بأمل أن تعمل أطراف أخرى على توفير التمويل اللازم للعجز المترتب على عملياتها في قطاع غزة آنذاك"، مبينا أن الرسالة والموقف اليوم في ضرورة الحفاظ على الوكالة وتوفير التمويل اللازم لها واستئناف التمويل الطارئ بشكل سريع، حالما ينتهي التحقيق، لأنك لا تستطيع أن تأخذ منظمة بأسرها قامت بخدمات وتقدم خدمات جليلة وغير قابلة للاستبدال في غزة وفي مناطق عملياتها بزعم أن 7 أو 10 أو 12 او 13 منتسبا لها يمكن ان يكونوا يعملون في كوادرها والبالغ عددهم في قطاع غزة وحدها 13 ألف بجريرة عمل قاموا به هم كأفراد وليس كمنظمة، ما يعني قطعا وجوب أن نحافظ ونسعى ونعمل على استئناف هذا التمويل".

وقال :" هذا كان أحد العناوين الرئيسية التي أثارها جلالة الملك خلال زيارته الولايات المتحدة الأميركية وكان بدءا من الرئيس بايدن ومرورا بوزير الخارجية أنتوني بلينكن الى أعضاء الكونغرس الأميركي والى مجلس الشيوخ ومجلس الممثلين للدفع باتجاه ضرورة ألا يكون هذا الوقف إلا وقفا مؤقتا ومحدودا يصار بعده الى استئناف التمويل لنشاطات الأونروا في غزة غير القابلة للاستبدال وفي مناطق عملياتها وبشكل أساسي في المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها أحد أكبر مسارح عمليات وكالة الغوث، وهو موقف كثيرا ما تحدثت عنه مع رئيس وزراء اليابان حينما كنت في زيارة لليابان وشددت على ضرورة أن يصار إلى استئناف هذا التمويل الإضافي للأونروا والتمويل الطارئ، لأن المحافظة على الاونروا لا يتضمن فقط جانبا خدماتيا ولكن يتضمن عمودا أساسيا متعلقا بقضية اللاجئين الفلسطينيين التي يجب أن تبقى حية كأحد القضايا الجوهرية والأساسية.







نحن في حالة استنفار على حدودنا الشمالية الشرقية

إلى ذلك، وعلى الحدود الشمالية الشرقية للأردن وما تشهده من تصعيد للجماعات المسلحة في تهريب المخدرات والأسلحة والتصدي الأردني الذي ما يزال مستمرا، قال الخصاونة إن "الجيش في حالة استنفار وتعبئة عامة، ويخوض حقيقة نزالات باسلة يوميا مع جماعات وتنظيمات ما دون الدولة"، مبينا أن الأردن تنبه منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على قطاع غزة والتصعيد في الضفة الغربية ان هذا سيفتح المجال لتوسعة ساحة العمليات الإقليمية سواء أكان هذا على جبهة الحدود الإسرائيلية اللبنانية أو فيما يتعلق ببعض المجاميع المسلحة التي تعمل في أراضي دول الجوار في شمالنا وشرقنا والتي نتعامل أيضا مع حكوماتها لمحاربة والحد من هذه الآثار والتداعيات علينا، ونقدر أحيانا بأن القدرات المتاحة لأجهزة حفظ القانون في هذه الدول قد لا تكون في كامل فعاليتها، فننسق الى القدر المستطاع، إلا أننا أيضا نحتفظ دائما لأنفسنا بحق الدفاع عن حدودنا كما تفعل أي دولة تحترم نفسها. حيث تقوم القوات المسلحة بضبط الحدود بالقدر المستطاع سواء أكان يتعلق الأمر بمواجهة تهريب المخدرات الذي من الواضح بأن شبكاته يمتد حجمها الى كيانات ما دون الدولة وليس فقط عصابات، فضلا عن مواجهة التنامي في تهريب السلاح والذي يهدف في جزء منه ربما -لا قدر الله- استهداف منشآت في الأردن. فهذا الامر سنستمر بالتصدي له بالتعاون مع حكومات هذه الدول الشقيقة وفي داخل حدودنا ونحتفظ لنفسنا بحق الرد والتصدي الفاعل والحازم لمثل هذه المحاولات، ومنها ما شهدناه من تصعيد استهدف البرج 22 والمعسكر الأميركي الموجود قربه، إذ اننا نأخذ هذا التهديد وهذا التحدي دائما على محمل الجد. ونرى دائما انه مرتبط أيضا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث تبرز مخاطر التمدد الإقليمي لهذا العدوان الى هذا الاطار والى جهات أخرى".

الانتخابات النيابية في مواقيتها الدستورية

على الصعيد المحلي وتحديدا الانتخابات النيابية وهل ستجرى هذا العام وهل الظروف تسمح بإجرائها، قال رئيس الوزراء إن" الانتخابات النيابية هي استحقاق له مواقيته الدستورية. والدستور الأردني ينص على أن تجرى الانتخابات النيابية خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب القائم. ومجلس النواب القائم ابتداء عمره الزمني في 16 نوفمبر 2020 وينتهي عمره الدستوري في 16 نوفمبر 2024 والنص الدستوري يقول إن الانتخابات تجرى خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء المجلس وتأسيسا على ذلك يجب أن تجرى الانتخابات في الفترة الممتدة من 7-16 الى 11-16".

وبين أن الدولة تعمل وتسير بوتيرة أن الانتخابات ستجرى في مواقيتها ومواعيدها الدستورية وهذه مناسبة ومفصل مهم لأن المناسبة والمحطة الأولى التي تجرى بها الانتخابات في إطار المحطات التراكمية في إطار التأسيس لقائمة حزبية من 41 مقعدا في المحطة الأولى التي يفترض أن تجرى في عام 2024 ضمن المواقيت الدستورية، وأنا لا أرى مؤشرا - ونحن نتحدث ضمن معطيات اليوم- من شأنه أن يغير تقدير هذه المواقيت الدستورية وتبقى تفاصيل اليوم والتاريخ والزمن بإجراء الانتخابات بموجب الدستور يصدر عن جلالة الملك ثم تحدد الهيئة المستقلة للانتخاب بعد 10 أيام من هذا الأمر تاريخ يوم بدء الاقتراع".

وقال :"هذه صلاحيات دستورية ومطلقة وحصرية لجلالة الملك، أنا تحدثت عن مواقيت لكن التفاصيل والأيام بمجرد أن يصدر الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية تنتقل الهيئة المستقلة الى تحديد موعد الانتخابات وموقع الانتخابات".

الخصاونة راض

وحول اشتباك الحكومة مع الشارع، أعرب رئيس الوزراء عن رضاه، وقال :"بتقديري ان اشتباكنا مع الشارع موضوعي، أنا راض عنه، وكان على سوية عالية ومناسبة، وكما أسلفت نريد أن نميز بين الاشتباك المتعلق بإلقاء الضوء على شيء، وبين الاشتباك مع حملة موقف لن يؤدي الاشتباك معه الى شيء، فأنا راض عن الأول والثاني لا أعيره اهتماما لانه يستهلك من وقتك وجهدك بدون نتيجة".

وفي هذا الصدد، عرج الخصاونة على تحديد شكل الاشتباك المطلوب من الوزراء مع الميدان، وقال:" نريد أن نعرف الميدان هل هو للعلاقات الشخصية أم تفقد احتياجات وخدمات الناس، مشيرا في هذا السياق إلى بعض مظاهر التحديات في القطاعات وما أنجزته الحكومة على صعيدها، حيث بين تراجع مستوى التعليم لدينا في الأردن ومستوى الخدمات الصحية ثم تراجعت شبكة النقل وتعمق هذا التراجع منذ أن تعاملنا مع أزمة اللجوء السوري، ما فرض علينا أن نعود الى نظام التعليم بشكلين في اكثر من 800 مدرسة، كما أن مراكزنا الصحية تقدم خدمات لمليون و300 الف لاجئ سوري يعيشون بين ظهرانينا كما تقدم هذه الخدمات للأردنيين، ويستخدمون نفس أدوات ووسائل النقل العام التي نستخدمها.

وقال:" نحن في عهد هذه الحكومة اشتغل الخط الأول للباص السريع في عمان وحمل ملايين الركاب واشتغل الخط الثاني في عمان ويحمل الكثير من الركاب يوميا وحل الكثير من الاشكاليات، وهذا العام وبمناسبة اليوبيل الفضي سيبدأ التشغيل الأولي للباص السريع بين عمان والزرقاء وكان في سنوات سابقة في غياهب الجب لكنه سيتحقق الآن، وإن كان بدأ العمل فيه في عهد حكومات سابقة لكنه تحرك فعليا في عهد هذه الحكومة، فالتشغيل الأولي القائم الان لم ينته بسبب طول مدة العطاءات وتشغله شركة رؤية عمان ضمن مسارين للباص السريع القائمين في عمان وستشغل ايضا أمانة عمان الجزء المتعلق بعمان – الزرقاء ريثما يتم طرح العطاء الدائم. وحقيقة هذا ساعد الناس كثيرا. ونقوم بمحاولة أن نطرح الكثير من الفرص الاستثمارية المتعلقة بقطاع النقل والتشوهات التي أصابت قطاع النقل فيها من تفتت الملكيات الفردية والشركات في قطاع صار يعاني، لأن هذا القطاع نما وتوسع بسبب اعتماده على أسواق لم تعد متاحة لنا اليوم".

وعلى صعيد قطاع التعليم، بين رئيس الوزراء أنه يشهد جانبا إصلاحيا يقوم به وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بشقيه المهني والاكاديمي. واتخذ مجلس التعليم العالي قرارات متعلقة بالتوجيهي بفصل المسارات على الصف العاشر ما بين اكاديمي ومهني وستقدم امتحانات التوجيهي على سنتين في الصفين 11 و12 بمواد التربية الاسلامية واللغة العربية واللغة الانجليزية والثقافة العامة وتاريخ الأردن وبالصف 12 مسار متعلق بالعلوم منها الكمبيوتر و6 مواد اختيارية وفقا لرغبة الطالب للذهاب الى اي مسار يختاره أكاديمي أو مهني، ووفقا للقرار يتمكن الطالب من تنمية مهاراته الحقيقية وتلبية لمطلب سوق العمل الوطني ولأسواق العمل في الإقليم ودوليا. ومؤسسة ولي العهد تعمل أيضا على هذا المسار المهني الذي هو مسار اساسي ومهم بدلا من الانغماس في تخصصات أصبحت راكدة اليوم، ومن شأنها ان تكدس أعدادا من أبنائنا وبناتنا على قوائم البطالة القائمة.

في هذا السياق يشدد رئيس الوزراء على أن إصلاح قطاع التعليم الذي يجري الآن على قدم وساق يستهدف تدريب ورفع سوية المعلمين وإحداث نقلة نوعية بالمناهج العلمية والتركيز على الرياضيات والعلوم.

وعلى صعيد القطاع الصحي، كشف رئيس الوزراء عن قصة نجاح كبرى يجب ان نفاخر فيها بموضوع كورونا فأثبت أولا منعته والدولة أثبتت القدرة على التكيف السريع حيث تمكنا من رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفياتنا خلال أربعة او خمسة اسابيع واللجوء الى المستشفيات الميدانية التي لم تكلفنا جميعها أكثر من 15 مليون دينار حيث رفعنا طاقتنا الاسيعابية بواقع 350 % وهي التي ساعدتنا ألا نخسر المزيد من الأرواح الغالية لمواطنينا خلال أزمة كورونا في اقل من 40 يوما.

وقال:" الحقيقة يشهد قطاع الصحة نقلة نوعية فمثلا مركز الجراحات التخصصية في مستشفيات البشير والتشبيك القائم بين وزارة الصحة ومؤسسات رائدة مثل مركز الحسين للسرطان، فمركز سميح دروزة للأورام اليوم التابع لوزارة الصحة في مستشفيات البشير يدار من قبل مركز الحسين للسرطان الذي هو مؤسسة اهلية مستقلة ويقدم خدمات على نفس السوية للمركز الذي يشار له بالبنان ومستشفياتنا تقدم خدمات على سوية عالية مثل خدمات الرعاية الأولية فيما تجري أتمتة لمستشفياتنا لوقف الهدر القائم فيما يتعلق بالتأمين الصحي فهي لا تحل إلا بالأتمتة وتقيد التدخل البشري في هذه العملية" .

وتابع الخصاونة :" ما أنجز ربما ليس على مستوى طموحنا ولكننا على مسار حققنا فيه الكثير على مدى السنوات الثلاث والأربع الماضية حيث مكنتنا المستشفيات الميدانية بان نحول احدها في العقبة الى قسم للاطفال وننظر بذات الشيء فيما يتعلق بالمستشفيات في معان وعمان واربد".

الإعلام والصحافة الأردنية أصيلة ووطنية

وحول رؤية الخصاونة لدور الاعلام، قال: "ومن خلال هذا المنبر الصحفي الوطني المهم (صحيفة الغد) أتوجَّه بالتحيَّة والتَّقدير إلى الأُسرة الصحفيَّة والإعلاميَّة وجميع العاملين في مؤسَّساتنا الإعلاميَّة بمختلف وسائلها المكتوبة والمرئيَّة والمسموعة والمقروءة والإلكترونيَّة، ونؤكّد أنَّ الإعلام والصَّحافة الأردنيَّة أصيلة ووطنيَّة ومشهود لها بمواكبة مسيرة الدَّولة الأردنيَّة ورسالتها والدِّفاع عن ثوابتها، ولها كلّ التَّقدير، ونسعى دوماً للتَّأكيد على ضمان وصون حريَّتها وأداء رسالتها في بيئة فُضلى وتمكينها لهذه الغاية، ونحترم حقَّ الصَّحفيين والإعلاميين في التَّعبير عن آرائهم والتّأشير على مواضع الخلل أينما وُجدت بدافع التَّقويم والتَّصويب، وهذا دور مهم يخدمنا ويساعدنا ولا نتردَّد مطلقاً في الاستجابة لأيّ رأي موضوعي أو قضيَّة مُحقَّة تتمُّ إثارتها.

التحوط بإجراءات لمواجهة تداعيات البحر الأحمر

وحول الأحداث التي يشهدها البحر الاحمر والتي ما زالت تتصاعد، ولها تأثير على الاقتصاد الوطني كغيرها من الدول لجهة سلاسل التوريد وكلف الشحن ومن ثم الاسعار والاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتحوط والتقليل وتزامنها مع حلول شهر رمضان، قال رئيس الوزراء الخصاونة بالقطع يوجد أثر على معدلات التضخم نتيجة الاحداث على البضائع التي تمر عبر مضيق باب المندب من ناحية حركة البضائع، وعلينا أن نتذكر بأن 15 % من الحركة التجارية الدولية تتدفق من خلاله و 50 % من وارداتنا تمر من خلاله، وقد ارتفعت كلفة شحن الحاويات التي تأتي من الصين وجنوب شرق اسيا، بنسبة تقريبا 60 %، الى 200 %، والواردات التي تأتي الى المملكة من اوروبا 60 % واميركا 100 %، اضافة الى ارتفاع في بوالص التأمين للبواخر عبر البحر الاحمر.

وأوضح الخصاونة بالقول " قطعا تحدث اثرا تضخميا، لايستطيع أحد يستوعبه بالكامل عبر حوافز وبرامج بل بإجراءات في المحصلة لا يمكن أن نطلب من تاجر أن يخسر، والتاجر ليس عليه وظيفة اجتماعية، ويقدم خدمة بالمجان بل إن هذا ينتفي مع قواعد التجارة الاساسية، والتاجر من حقه أن يربح لا أن يخسر، وللتيسير عليه فقد باشرنا بإجراءات حيث رتبنا خطوط نقل مغذية غير الخط الرئيسي عبر جبل علي ودمياط وجدة وبورسعيد من هذه الموانئ الى العقبة من أجل انتظام انسيابية المواد الى المملكة".

وأضاف " الأمر الثاني اتخذنا في مجلس الوزراء قرارا يتعلق في المعاينة والجمارك للتخليص عليها بأن لا نتقاضى أي تعرفة بخلاف الذي كانت عليه في 6/10 بصرف النظر عن الكلف والتقديرات التي ارتفعت بنسبة 100 % الى 200 %، مما يعني أن الرسوم هي التي كانت عليها قبل 6/10، وكذلك سمحنا للقطاع الخاص أن يستخدم المنشآت المملوكة للدولة من أجل التخفيف من الآثار التضخمية على المواطن بالإضافة الى ذلك خصصنا من النفقات الطارئة بإصدار توجهين يخصان المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية بأن تضمنا توفر المواد طيلة شهر رمضان وألا تزيد مستوياتها السعرية وقد تم رصد المبالغ اللازمة لذلك".

وفي هذا الصدد، أشار الخصاونة الى أنه تم تكثيف الرقابة على الأسواق وللإنصاف القطاع الخاص جله لا يذهب الى المضاربة من تسعير مخزون اشتراه بسعر سابق، وهناك قلة قليلة تذهب لتلك المحاولات لتتكسب من بضاعة اشترتها سابقا ومن هنا كثفنا الاجراءات الرقابية.

وتابع الخصاونة حديثه بالقول" لقد تحوطنا في هذا العام أساسا في قانون الموازنة العامة ورفعنا قيمة بند النفقات الطارئة العامة والموجودة في عهدة مجلس الوزراء ورئيس الوزراء من 50 مليون دينار الى 100 مليون دينار بالاضافة الى أننا رصدنا مخصصات رأسمالية هي الأعلى بتاريخ المملكة ووصلت الى 1.7 مليار دينار، وحقيقة نأمل ونتأمل أن يتم انفاقها بالكامل، وألا نلجأ اليها لأي سبب كان باستخدام جزء منها لأوجه انفاق أخرى.

ولفت رئيس الوزراء الى أنه تم يوم أمس الأول في أعقاب غرق الباخرة البريطانية في البحر الاحمر، إلى لجوء عدد من الشركات بما فيها المخصصة لنقل النفط والغاز الطبيعي توجيه بواخرها الى رأس الرجاء الصالح، مما يجعل الأمور خاضعة الى كثير من المتغيرات اليومية، لكن يجب التأكيد بأنه ليس لدينا تحد بعدم وصول البضائع الى المملكة.

برنامج استدامة جديد غير ممكن تشريعيا

وحول مطالبة القطاع الخاص من الحكومة إطلاق برنامج لتخفيف عبء رسوم الضمان الاجتماعي المترتب عليه، على غرار برنامج "استدامة" الذي أصدرته الحكومة إبان جائحة كورونا، أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة بأن الممكن الاساسي لبرامج شبيهة "باستدامة" تشريعيا وقانونيا لم يعد موجودا، بعد صدور الإرادة الملكية بتعليق العمل بقانون الدفاع الذي تم تفعيله خلال كورونا.

وأوضح الخصاونة بأن ما حدث من تدخل بقانون وآلية عمل الضمان الاجتماعي خلال كورونا يعود إلى قانون الدفاع الذي عادة ما يوفر تغطية قانونية تستطيع بمقتضاها أن تعدل سريان تشريعات أخرى، ما هو غير ممكن اليوم.

ولفت الخصاونة بأن الحكومة تحاول من خلال الاطار التشريعي القائم الاستجابة للبعض الاحتياجات المتعلقة بالقطاعات المتضررة دون اللجوء إلى تفعيل قوانين استثنائية مثل قانون الدفاع، حيث تتوفر بعض الممكنات التشريعية التي تسمح للحكومة بالتدخل، إذ أقدمت الحكومة مؤخرا على إجراء تعديل على أحد الأنظمة الخاصة بالضمان مما مكن المؤسسة من تأجيل وإعادة جدولة الاشتراكات التي تقوم بتوريدها الكثير من مؤسسات القطاع الخاص الى فترة زمنية لاحقة.

لهذه الأسباب علاقتنا "صحية" مع "النقد الدولي"

وفي ما يتعلق بعلاقة الأردن مع صندوق النقد الدولي، أوضح الخصاونة أن الحكومة نجحت في إتمام سبع مراجعات مع الصندوق كان آخرها توقيع برنامج جديد مع الصندوق للأعوام الأربعة القادمة، حيث تم التوقيع على برنامج جديد بنجاح، قبل نهاية البرنامج الحالي الذي بدأ في عام 2021 والذي من المفترض أن ينتهي بشهر آذار (مارس).

وأكد الخصاونة بأن البرنامج الحالي والجديد مع صندوق الدولي مصمم تماما مع أولويات الاقتصاد الأردني، مبينا أن برنامج الأردن الحالي مع الصندوق يرتكز على تعزيز الإيرادات العامة وتحسين حجم الإيراد المتحقق من خلال محاربة التهرب الضريبي.

وأوضح الخصاونة بأن الأردن نجح نجاحا باهرا في رفع الإيرادات العامة دون اللجوء الى زيادة الضرائب في السنوات الماضي.

وأكد أن إدارة البنك المركزي للشق النقدي بكفاءة عالية جدا، سمح للأردن الانتقال بشكل سريع الى البرنامج الجديد مع الصندوق والمقدرة كلفته بـ1.3 مليار دولار.

وأكد الخصاونة أن التعامل والاشتباك الايجابي مع صندوق النقد الدولي على قاعدة دعم برامج اصلاحية وهيكلة مصممة وفق الاولويات الوطنية الداخلية امر أساسي ومهم، لأنه يوفر لنا أردنيا إمكانية النفاذ والوصول إلى الأسواق الدولية.

وتابع أن التعامل الايجابي مع الصندوق ونجاحنا في الوصول إلى الأسواق مكننا من إصدار سندات يورو باوند باكتتاب وصل إلى حوالي 150 ٪ من احتياجات الأردن وخلال ساعات فقط، وبنسبة فوائد متحققة كانت في حدود 7.25 ٪، بينما لم تستطع بعض الدول في الاقليم أن تقترب من دخول السوق بهدف اكتتاب سندات يورو باوند، لأنه ليس لديها برامج قائمة ومعترف بنجاحها ونجاعتها من قبل صندوق النقد الدولي .

وأكد الخصاونة بأن العلاقة الصحية التي تجمع الأردن مع صندوق النقد الدولي اصبحت مطلبا أساسيا للتشبيك والاشتباك مع المجتمع الدولي المانح، لأن المجتمع المانح اليوم يتردد بل حتى ينأى أحيانا بنفسه عن تقديم الكثير من المنح للدول ما لم تكن لديها علاقة وبرامج ناجحة وشهادات تقديرية مرتبطة بإدائها النقدي والمالي من قبل صندوق النقد الدولي.

وزاد كما أن علاقة الأردن مع الصندوق توفر له القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية وتدوير الدين، إضافة إلى الاقتراض بفوائد سيادية تيسيرية منخفضة، تستطيع من خلالها وعبرها أن تعيد جدولة الديون التي قد تكون اقترضتها بفوائد أعلى إضافة إلى الاستفادة من هذه الفوارق.

وأردف أن العلاقة الصحية مع الصندوق تشجع كذلك المجتمع المانح على إسناد برامجك الاصلاحية الهيكلية وتمكنك من وقاية الاقتصاد من الصدمات.

كما نوه بأن العلاقة مع الصندوق مرتبطة بمنظومة الاستثمار، واستقطاب المستثمرين لأي اقتصاد، لأن التصنيفات الائتمانية التي تتولاها وكالات التصنيف الائتماني الرئيسي التي تلعب دورا في استقطاب الاستثمارات، عادة ما تتبع علاقة الدول مع الصندوق ومدى نجاح البرامج القائمة معه وقدرتها في الوصول إلى الأسواق.

ولفت الخصاونة بأن الوكالات التصنيفية الثلاث الكبرى في العالم(ستاندرد آند بورزوموديز، وفيتش)، وفي خضم العدوان الاسرائيلي الغاشم والمستمر على قطاع غزة قامت هذه الوكالات بتثبيت التصنيف الائتماني للمملكة، مقارنة مع تخفيضها التصنيف لبعض دول المنطقة، مما يؤكد بأنه لولا برامج الأردن وعلاقته الصحيحة مع الصندوق لما كان لدينا القدرة على تحقيق هذه النتائج المتعلقة بالتصنيف الائتماني.

وتابع لولا برامج الأردن مع الصندوق لما كان لنا أن نسير بثبات واستقرار على درب تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الضرورية والتي في كثير من الأحيان تكون غير شعبية، لأن لها كلفا مباشرة، ولكن أثرها بعيد الأمل، وهو الأثر الذي يمكن من خلاله في حال تطبيق هذه البرامج وتنفيذها بكل صدق من المحافظة على الطبقة الوسطى، إضافة إلى حماية الاستقرار النقدي وسعر صرف الدينار وهو ما حققناه، وما يؤكد ذلك حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية والتي فاقت 18 مليار دولار.

وأكد، الخصاونة بأن هذه العلاقات الاساسية الصحية للأردن المنسحبة على الصندوق ثم مؤسسات التصنيف الائتماني والمالي، إضافة إلى القدرة على النفاذ إلى أسواق رأس المال، تساعد في تعزيز قدرتنا على الاستجابة إلى أي صدمات قد نواجهها، حيث انه خلال أزمة جائحة كورونا مكنتنا آلية عملنا مع الصندوق والموثوقية معه من توفير نوافذ تمويلية ساعدتنا في اجتياز هذه الأزمة التي كلفت الاقتصاد الأردني ما يزيد على 3 مليارات دولار.

وشدد، بأنه لولا هذه العلاقة مع الصندوق لما تمكنا من النفاذ إلى هذه التسهيلات المالية والائتمانية، إضافة إلى اقامة علاقات حتى مع المجتمع الدولي المانح (في اطار منح او في اطار القروض السيادية الميسرة)، والتي نحتاجها لإدامة سيرورة الحياة الاقتصادية ولاصلاح بعض القطاعات ولإنتاج نمو اقتصادي من الضروري ان يتحقق بالنسبة لنا.

ولفت الخصاونة بأن العلاقة مع صندوق النقد تؤثر حتى على آفاق الاستثمار، إذ إن أغلب صناديق الاستثمار العالمية اليوم تربط الكثير من مقارباتها الاستثمارية في الدول مع أداء هذه الدول المتعلق ببرامج التسهيل الائتماني الممتد المنخرطة فيها مع صندوق النقد الدولي. حيث تسأل هذه الصناديق اسئلة محددة وواضحة عن المراجعات التي تجري على برامج التسهيل الائتماني الممتد، وتقبل عليك عندما تكون هذه العلاقة مع الصندوق علاقة صحية، وعندما تكون هذه المراجعات إيجابية، لافتا إلى أن العديد من الدول الشقيقة في المحيط تربط الكثير من منحها ومساعداتها بالأداء الاقتصادي العام الذي تقيمه العلاقة مع الصندوق، وبالتالي هي "علاقة اساسية وليست علاقة رفاهية أو تبعية".

وأكد الخصاونة بأن البرنامجين اللذين عاصرهما مع صندوق الدولي وهو في منصبه، سواء البرنامج الذي تم التفاوض عليه في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز والذي تم تنفيذه بشكل كامل في عهد حكومته، أو البرنامج الحديث الموقع مع الصندوق، كانت كافة الاولويات المتعلقة بهذه الاصلاحات الهيكلية المضمنة لهذه البرامج أولويات وطنية، لم يفرضها الصندوق.

وتابع قائلا "قدمنا للصندوق قائمة بالتزامات تتعلق بإصلاحات هيكلية للاقتصاد الأردني، وتوجب أن نسير فيها حفاظا على الطبقة الوسطى وعلى الأداء الاقتصادي والمالي الأردني، إضافة إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي، وهو ما تمكنا منه ".

وأضاف بأن هذه البرامج والعلاقة مع الصندوق سمحت لنا المحافظة على الآثار التضخمية في قمة المعاناة التي أصابت الكثير من الدول غير المنتجة للنفط في المنطقة، والتي تعرضت خلال فترة المد التضخمي أسعار عملاتها إلى الانهيار، وسجلت معدلات تضخم حادة وصلت إلى 35 % وبعضها إلى 40 % ، ومنها ما تجاوز معدل التضخم لديها 60 % ، على الرغم من أن هذه الدول كان الأردن يقارن نفسه معها استثماريا ، حيث كانت كثير من الاستثمارات تغادر نحوها.

حيث استطعنا في الأردن في ذروة المد التضخمي الذي اجتاح العالم ، ان نحافظ على نسب تضخم معتدلة تقدر بـ4.2 % ، كما استطعنا أن نخفض هذه النسبة إلى 2.1 % خلال العام الماضي ، وكل ذلك بفضل العلاقة الصحية التي تجمع المملكة مع صندوق النقد الدولي والتي تمتد الى َمؤسسات التمويل الدولية الاخرى الخاضعة لنظام بما فيها البنك الدولي الذي تجمعنا به الكثير من البرامج التمويلية.

مشروع المدينة الصناعية مع العراق

ورداً على سؤال حول مشروع المدينة الصناعية المشتركة بين الأردن والعراق والسير في إنجازها، بين الخصاونة بأن الحكومة الأردنية خصصت من جانبها الأراضي اللازمة للإقامة هذه المدينة، كما أنها تعمل بوتيرة سريعة لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمشروع، ولديها الجاهزية التامة للمضي فيه.

وقال :"نقدر بأنه ربما تكون هناك بعض الظروف المتعلقة بأختلال واختلاف الأولويات الآنية، أو بعض الاستحقاقات الطارئة التي تؤثر على سرعة الاستجابة لمتطلبات الوصول والتنفيذ للمشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل المدينة الصناعية المشتركة وانبوب النفط مع العراق وغيرها"، مؤكدا أن هناك التزاما تاما من الأردن بأن ترى هذه المدينة النور قريبا.

وشدد على أن الأردن ينظر بأن للمشاريع المشتركة قيمة مضافة سواء على المستوى الثنائي (الأردن والعراق)، أو على المستوى الثلاثي (الأردن العراق، مصر)، حيث يمكن أن يتم حول هذه المشروعات بناء منظومة متكاملة من صناعة المرافق و صناعة البتروكيماويات وغيرها.

البطالة .. تحسن حقيقي في فرص العمل

وفيما يتعلق بمؤشر البطالة وفرص العمل، أكد الخصاونة أن انخفاض معدل البطالة خلال العام الماضي وزيادة عدد الفرص المستحدثة في عام ونصف، تدلل على أن الممكنات الإدارية والتشريعية والاقتصادية والقطاعية التي تم انتهاجها في إطار البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي تسير في مسارها الصحيح الذي يستهدف الوصول إلى مليون فرصة عمل سنويا بنهاية مدة تنفيذ الرؤية المقدرة بعشر سنوات.

وتابع عندما ننظر إلى عدد فرص العمل المستحدثة في عام 2022 والنصف الأول من العام الماضي، فإننا سنجدها تزيد على معدل فرص العمل المستحدثة خلال العقد الماضي، والتي بلغ متوسط فرص العمل السنوية خلاله نحو 50 ألف فرصة عمل، حيث كان أفضلها في عام 2010 بنحو 63 الف فرصة عمل، وأقلها في 2018 بواقع 39 ألف فرصة عمل.

وأوضح الخصاونة أن مسح فرص العمل الذي تنفذه دائرة الاحصاءات العامة كل ستة أشهر، أظهر بأنه تم خلق عدد قياسي من فرص العمل خلال عام 2022،حيث تم استحداث نحو 89 ألف فرصة عمل، أغلبها استحدثت في القطاع الخاص بواقع 76 ٪ فيما استحداث القطاع العام 21 ٪، في حين 3 ٪ في المنظمات غير الحكومية.

وأشار الخصاونة إلى أنه وفق مسح فرص العمل فقد تم استحداث نحو 46 ألف فرص عمل في النصف الأول من العام الماضي.

وقال الخصاونة "إذا ما ربطنا معدل البطالة خلال العامين الماضيين والانخفاض الذي طرأ خلالهما، فإن ذلك يؤشر على أنه فعليا هناك تحسن حقيقي فيما يتعلق بإنتاج واستحداث فرص عمل".

الاستثمار.. طموح نحو مزيد من الاستقطاب

وكشف الخصاونة في رده على سؤال حول واقع الاستثمار في الأردن، ومدى إمكانية استقطاب الاستثمارات اللازمة لتنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، عن حجم الاستثمارات الداخلة الى الأردن والتي بلغت 650 مليون دينار نسمة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، كما وناهزت في العام الذي سبقه 880 مليون دينار، حيث أن الحصة الأكبر منها استثمارات عربية .

وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف أن يتم في نهاية عام 2025، الوصول إلى حجم استثمارات يزيد على مليار دينار سنويا .

وأفاد الخصاونة بأن حجم الاستثمارات التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية الذي أقر العام الماضي سيصل إلى مبلغ معتبر يقدر بنحو مليار دينار، مشيرا إلى أن حوالي 500 مشروع استفاد من هذا القانون حتى الآن، حيث إن 330 مشروعا منها جديد و180 مشروعا قائما.

وتابع أن من الممكنات التشريعية والإصلاحية التي اتخذتها الحكومة لاجتذاب الاستثمارات، تقديم إعفاءات عن ضريبة الدخل للمستثمرين الذين ينتقلون للاستثمار في قطاعات كثيفة أو انتقلت إلى المحافظات الأقل نموا، حيث إن هذه الاعفاءات تبدأ بـ30 ٪ وتنتهي بـ100 ٪.

وأكد الخصاونة بأنه لكي نستطيع ان نحقق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لابد من زيادة الاستثمارات، حيث تتطلب الرؤية استثمارات بحجم 42 مليارا على مدار 10سنوات، ووفق فرضيات الرؤية فإن هذه الاستثمارات تتوزع إلى استثمارات محلية وعربية وأجنبية.

وأشار الخصاونة إلى أن الخزينة العامة ستظل تسهم بالانفاق الرأسمالي في حدود استطاعتها، إذ بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المحددة في موازنة العام الحالي نحو 1.7 مليار دينار وهي الأعلى تاريخيا.

ولفت الخصاونة إلى أن القوانين الجديدة ذات الصلة بالاستثمار كقانون البيئة الاستثمارية والشراكة مع القطاع الخاص الذي تم تعديله، إضافة إلى قوانين المنافسة والعمل والضمان الاجتماعي، وغيرها من الممكنات التشريعية الخاصة بالاستثمار، وضعت لتحمل برنامج الرؤية واستقطاب الاستثمارات اللازمة لتنفيذ مبادراتها، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص بأن يكون قادرا على إنتاج المستلزمات الموضوعية التي تؤمن فرضيات التمويل المستندة اساسا الى الاستثمار والتعزيزات.

تمكين المرأة

وحول خطوات الحكومة بتمكين المرأة في كافة المجالات، بين رئيس الوزراء بشر الخصاونة على أن تمكين المرأة هدف أساسي تنتهجه الحكومة، مشيرًا إلى أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة والتي ترأسها وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، تعمل بجد وكفاءة بهذا الخصوص.

وأكد الخصاونة على تميز 7 وزيرات في فريقه الوزاري، مشيرًا إلى أنهن يتمتعن بأعلى درجات الكفاءة والقيادة، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لإدماج حقيقي للنساء في سوق العمل لحل مشكلة البطالة، بما في ذلك تشريعات النقل بما يضمن أن تكون وسائل النقل آمنة للنساء في كل مكان، كذلك في توسيع دور الحضانات في القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة عمل مريحة للمرأة.

ووفق الخصاونة فإن تمكين المرأة سياسياً، يظهر من خلال القوانين الانتخابية وقانون الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن الكوتا النسائية تضمن مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لكن في الوقت ذاته فإن المرأة قادرة على المنافسة بقوة واختيارها بناء على الكفاءة الحقيقية، بالتالي الوصول لأعلى المناصب القيادية، "وهن كثر في مجتمعنا".

وبين الخصاونة أن الإطار الناظم لقانون الأحزاب وقانون الانتخابات النيابية الجديد يشكل حوافز كبيرة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، حيث تضم القوائم الحزبية امرأة في أول خمسة اسماء، وامرأة أخرى في ثاني خمسة أسماء، وهكذا.

ونوه الخصاونة إلى أن تمكين المرأة يشكل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الإصلاح الشامل في الأردن، مبينا أن غياب الاستفادة الكاملة من دور المرأة في الدورة الاقتصادية سيُعيق تحقيق الأهداف والمستهدفات المنشودة في هذا المجال.

وقال الخصاونة؛ "المرأة نصف المجتمع ونصف إنتاجه"، مشيرا إلى أن لجنة تمكين المرأة تعمل بشكل مستمر لضمان تمكين النساء في جميع المحافظات.

وختم الخصاونة حديثه بهذا الشأن بأن الاتجاه العام لسياسة الدولة يتجه تحو تمكين المرأة، وسيستمر العمل على ذلك كونه أمرًا أساسيًا ومطلبا وليس "ترفًا"، وكل ذلك يصب بتحقيق المستهدفات المتعلقة بالتنمية والتمكين السياسي الحقيقي.

القطاع الرياضي يتطلب قدرا من التحول

في هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن القطاع الرياضي يتطلب قدرا من التحول، حتى في التعاطي مع الأندية كمؤسسات أهلية، إذا ما أردنا مزيدا من التطور في هذا القطاع.

وأشار إلى أنه من الضروري البحث عن إطار تشريعي، قادر على تكريس ثقافة الاحتراف.

وأضاف " إذا أردنا تكريس ثقافة الاحتراف، وأردنا رفع سوية كرة القدم والألعاب الأقل شعبية، يجب أن نجد إطارا تشريعيا قادرا على تولي هذه العملية، أو أن تتحول الأندية إلى شركات".

إلى ذلك، أبدى رئيس الوزراء استغرابه من استكثار البعض على الناس الفرح بنتائج المنتخب الوطني، معتبرا أنه من حق الشعب أن يفرح بمنتخب بلاده العائد إلى عمان بانجاز رياضي غير مسبوق خلال مشاركته في بطولة كاس أسيا التي اختتمت أخيرا في قطر.

وعن كيفية البناء على هذا الانجاز ودعم كرة القدم الأردنية، قال رئيس الوزراء إن "اتحاد كرة القدم لديه بعض التصورات التي لم يشاركنا بها حتى الآن، لتطوير اللعبة وتجاوز الكثير من المعيقات المالية المتعلقة بتطورات موضوعية توفر الأمان للاعب".

وأضاف" يجب أن نوفر للاعب العيش الكريم باحترافية، وهذا لن يحدث إلا إذا تولى ذلك شركات، أو أن يتحول النادي نفسه إلى شركة، أو البحث عن شركات رائدة ترعى الأندية، ثم تتوسع هذه لشركات في الأندية في مختلف الدرجات".

وأكد الخصاونة على نقطة مهمة، تتمثل في ضرورة تعديل قوانين الأندية، لافتا إلى أن هذه القوانين أصبحت قديمة، ولا بد من مراجعتها في إطار البحث عن تطوير عمل الأندية والارتقاء بالألعاب الرياضية.

وحول إمكانية انشاء ستاد دولي جديد بديلا لستاد عمان، لاستيعاب التطور في كرة القدم الأردنية، أكد رئيس الوزراء عدم ممانعة الحكومة في حال تم طرح هذا الموضوع كفرصة استثمارية.