حكومة غزة تحذر من تفاقم المجاعة بالقطاع



وقال المكتب إن جيش الاحتلال يمنع دخول المساعدات لشمال غزة مما يعرض حياة 700 ألف شخص لخطر الموت، مشيرا إلى أن إنزال المساعدات جوا ليس الوسيلة المثلى لإنهاء المجاعة في القطاع.



وأضاف المكتب الإعلامي أن الحل الوحيد لإنهاء المجاعة هو فتح المعابر والسماح بدخول 1000 شاحنة مساعدات يوميا، كما أن تعليق تقديم المساعدات بشمال غزة يُعدّ حكما بالإعدام على سكانه البالغ عددهم 700 ألف شخص.



وأشار المكتب إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت 30 ألفا و543 شهيدا حتى الآن، داعيا الى ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم وفوري لإدخال الوقود والمساعدات الإنسانية المكدسة عند المعبر إلى القطاع.



وطالب المنظمات الدولية بإعادة تقديم المساعدات إلى المنكوبين في شمال قطاع غزة. -(بترا)