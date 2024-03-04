(MENAFN
- Alghad Newspaper) بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقل الى رحمة الله تعالى
فقيد ال الخواجا
رامي حسن الخواجا
( ابو حسن )
وسيتم تشييع جثمانه اليوم الثلاثاء الموافق 5-3-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد التابعين في ام نوارة الى مقبرة سحاب
تقبل التعازي في ديوان ال الخواجا - ضاحية الامير حسن إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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