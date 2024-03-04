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وائل سلطي بني هاني

3/4/2024 11:35:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي انتقل الى رحمة الله تعالى فقيد عشيرة بني هاني وائل سلطي بني هاني ( ابو اية ) وسيتم تشييع جثمانه اليوم الثلاثاء الموافق 5-3-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد طارق الردايدة - اربد - كفريوبا الى مقبرة البلدة تقبل التعازي للرجال في ديوان عشيرة بني هاني من الساعة الرابعة وحتى العاشرة مساء إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر

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