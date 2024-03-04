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جرحى برصاص الاحتلال خلال محاولة الوصول إلى مساعدات بمدينة غزة

3/4/2024 11:35:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط جرحى برصاص من آليات إسرائيلية لدى محاولة أعداد من الفلسطينيين الوصول إلى مساعدات بمدينة غزة.
من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الاحتلال أطلق الرصاص على مدنيين فلسطينيين لدى سعيهم للحصول على مساعدات في غزة، معتبرا ذلك "إمعانا في تعزيز المجاعة وتكريس الحصار".
وطالب المكتب بوقف "حرب الإبادة الجماعية وإدخال 1000 شاحنة مساعدات لا سيما لشمال القطاع"، وحمّل الإدارة الأميركية والاحتلال والمجتمع الدولي "مسؤولية تأزيم الوضع الإنساني بغزة".

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