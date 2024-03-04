جرحى برصاص الاحتلال خلال محاولة الوصول إلى مساعدات بمدينة غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط جرحى برصاص من آليات إسرائيلية لدى محاولة أعداد من الفلسطينيين الوصول إلى مساعدات بمدينة غزة.
من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الاحتلال أطلق الرصاص على مدنيين فلسطينيين لدى سعيهم للحصول على مساعدات في غزة، معتبرا ذلك "إمعانا في تعزيز المجاعة وتكريس الحصار".
وطالب المكتب بوقف "حرب الإبادة الجماعية وإدخال 1000 شاحنة مساعدات لا سيما لشمال القطاع"، وحمّل الإدارة الأميركية والاحتلال والمجتمع الدولي "مسؤولية تأزيم الوضع الإنساني بغزة".
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