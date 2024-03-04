أزمة جديدة بين رئيس أركان الاحتلال وحكومة نتنياهو

وقالت القناة“12” العبرية في تقرير لها مساء الاثنين:“وقعت مواجهة حادة بين رئيس الأركان ووزراء في الحكومة خلال اجتماع جرى مؤخرا، ما دفع هرتسي هاليفي إلى الصراخ”.

وتابعت:“في ذروة هذا الاجتماع، انتقد الوزراء بشدة إنجازات الجيش الإسرائيلي، وقالوا لرئيس الأركان إن المناورة العسكرية لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، وإن التقدم كان بطيئا، وإن اختيار إبقاء (اقتحام) رفح إلى النهاية لم يكن صائبا”.





وأضافت القناة:“عند هذه النقطة، رفع رئيس الأركان هاليفي صوته وقال للوزراء: أذكركم بأنكم لم ترغبوا في هذه المناورة على الإطلاق. لو لم يضغط الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية من أجل ذلك، لما كنا نناور على الإطلاق في غزة”.

وأشارت إلى أن الجلسة المضطربة التي لم تحدد متى كانت، تعكس“تزايد التوتر بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، في وقت يشعر فيه رئيس الأركان وكبار المسؤولين العسكريين أن المستوى السياسي يبحث فقط عن طريقة لتحميلهم المسؤولية، في حين يرى وزراء الحكومة أن بعض الخيارات التكتيكية للجيش لم تكن جيدة بما فيه الكفاية”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها اجتماعات رئيس الأركان الإسرائيلي والمستوى السياسي ضجة كبيرة.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، جرى تعليق إحدى الجلسات التي تناولت“اليوم التالي” في قطاع غزة، بعدما هاجم وزراء اليمين رئيس الأركان بعد قراره تشكيل فريق تحقيق داخلي بالجيش الإسرائيلي للتحقيق في الإخفاقات التي قادت إلى هجوم“حماس” على مستوطنات وقواعد عسكرية جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ 27 أكتوبر 2023، يخوض الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على قطاع غزة وسط مقاومة شرسة من حركة حماس وبقية فصائل المقاومة، كبدته 246 قتيلا و1453 مصابا وفق الحصيلة المعلنة.

بينما لم يحقق الجيش الإسرائيلي أهداف الحرب الرئيسية التي حددتها القيادة السياسية المتمثلة في القضاء على“حماس” وإعادة المحتجزين بالقطاع.

وقبل إعلان“حماس” الجمعة عن مقتل 7 أسرى إسرائيليين بقطاع غزة، كانت تل أبيب تقدّر وجود 134 أسيرا إسرائيليا في القطاع، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

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