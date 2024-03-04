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بايدن يتحدث عن مساعيه لوقف إطلاق النار بغزة لـ6 أسابيع

3/4/2024 11:35:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لن يتوقف عن الضغط حتى التوصل لاتفاق "يضمن إطلاق الرهائن ووقفا فوريا لإطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع".

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