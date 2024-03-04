بايدن يتحدث عن مساعيه لوقف إطلاق النار بغزة لـ6 أسابيع

بايدن يتحدث عن مساعيه لوقف إطلاق النار بغزة لـ6 أسابيع
التاريخ
3/4/2024 11:35:22 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لن يتوقف عن الضغط حتى التوصل لاتفاق "يضمن إطلاق الرهائن ووقفا فوريا لإطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع".
MENAFN04032024000072011014ID1107934535
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.