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فهد الخيطان يكتب: الإنزالات الجوية الأردنية على غزة.. حقائق لا بد منها

3/4/2024 11:35:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) معظم الانتقادات والمزايدات التي سمعتها وقرأتها حول الأسلوب الذي اتبعه الأردن مؤخرا لإغاثة الأشقاء المنكوبين بالعدوان والتهجير والتجويع الإسرائيلي والمتمثل بالإنزالات الجوية، إما أنها غير ملمة بخلفيات الموقف الأردني حيال هذا البعد من التعامل الرسمي مع الكارثة أو أنها تتجاهل عن عمد الحقائق والمعلومات.
هنا أجد من الواجب توضيح تلك الحقائق مفترضا حسن نية الناقدين وعدم مواكبتهم للتطورات وسط كل ما يجري من أحداث جسام.

عندما أعلنت مصر عن استعدادها لاستقبال المساعدات الطبية والغذائية، كانت أول طائرة مساعدات تحط في مطار العريش أردنية، ثم توالت الطائرات فيما يشبه الجسر الجوي، وفي حينه كانت الهيئة الخيرية الهاشمية تجمع المساعدات وتنسق العمليات مع منظمات الإغاثة الدولية لضمان تدفق أكبر كمية ممكنة من المساعدات للأشقاء وبأقصى سرعة ممكنة.

لم يكن للأردن، وكما يعلم الجميع أي دور في تنظيم دخول المساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة، لكنه عمل بأقصى طاقة ممكنة لإبقاء هذا المعبر مفتوحا على مدار الساعة. وحين ماطلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وتعمدت قصف المناطق المحيطة بالمعبر وفرضت شروطا لا إنسانية ولا أخلاقية كان الأردن الدولة الوحيدة التي أبدت استعدادها لتحدي هذه الشروط بصرف النظر عن الثمن، وبدون الدخول بالتفاصيل لاعتبارات كثيرة أستطيع أن أجزم بأن المسؤولين في عديد الدول العربية سمعوا موقف الأردن هذا بوضوح تام.

لجأ الأردن بعد ذلك للضغط عبر كل القنوات الدبلوماسية والإعلامية لفتح طريق بري للشاحنات من أراضيه عبر المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل مع قطاع غزة، ونسق جهوده مع برنامج الغذاء العالمي وتمكن فعلا من إدخال عدد من الشاحنات، لكن حكومة الاحتلال عادت وأغلقت هذه النافذة إمعانا منها في حصار أهلنا في غزة وتجويعهم لدفعهم إلى هجرة القطاع، وردا لئيما على موقف الأردن المتصاعد ضد العدوان الوحشي.

لم يستسلم الأردن لموقف حكومة الاحتلال، وبتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني عقد اجتماع أممي في عمان ضم منظمات الإغاثة الانسانية كلها وممثلي عديد الدول لتنسيق جهود الإغاثة في غزة. شارك الملك شخصيا في الاجتماع إلى جانب جلالة الملكة رانيا العبدالله وولي العهد الأمير الحسين. وأمضى جلالته ساعات يشرح للحضور الطرق والبدائل التي يمكن اللجوء إليها لتوصيل المساعدات للأشقاء.

في الأثناء اتخذ جلالة الملك قراره بالبدء بإنزال شحنات الدعم الطبي للمستشفى الميداني الأردني في شمال غزة حيث كانت المعارك على أشدها هناك. لقد اتخذ قراره كما قلت ولم يطلب إذنا من أحد وطلب من المسؤولين المعنيين إبلاغ الجانبين الإسرائيلي والأميركي بذلك، وكان له ما أراد.

إنزال شحنات الدواء للمستشفى الأردني بنجاح هي التي دفعت بالملك للعمل على توسيع التجربة لتشمل إنزال المساعدات الغذائية والطبية جوا لأهلنا في غزة. لم يكن هذا النهج بديلا عن نقل المساعدات برا للقطاع، وهى بالتأكيد الطريقة الأنجع، لكن حين سدت الطرق في وجهنا كان لابد أن نتمسك بهذا الخيار الوحيد والمتاح.

أبدت دول عربية وغربية عديدة اهتمامها بالأمر وتوالت طلبات المشاركة في هذا الجهد. وبالفعل نظم الأردن عمليات إنزال مشتركة مع الأشقاء في قطر والإمارات ومن بعد دول غربية مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

لم يسع الأردن لاستعراض إعلامي كما يدعي البعض؛ الاستعراض سبقنا إليه البعض من المسؤولين ممن لا تربطهم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل عندما دخلوا لغزة بضعة دقائق لالتقاط الصورة فقط. وحين رافق الأمير الحسين المستشفى الميداني المتوجه لجنوب غزة علمنا بالخبر من حسابات الاعلام المصري قبل أن يعلن عنها الديوان الملكي.

مؤخرا شاركت الولايات المتحدة الأميركية الأردن حملة إنزال جوي للمساعدات في غزة. يمكن للمحللين أن يقولوا رأيهم في السلوك الأميركي بوصفه عجزا عن فرض إرادتها على حكومة الاحتلال لإدخال المساعدات برا بدل نقلها جوها كدولة عظمى. الأردن ليس في هذا الوارد ولم يدع يوما أنه يملك قوة أمريكا ونفوذها على إسرائيل، كل ما يعنيه في هذه المرحلة الصعبة أن يستغل كل وسيلة ممكنة لإسناد الأشقاء في غزة والتخفيف من الكارثة الإنسانية ولو بالقليل من المساعدات عوضا عن التنظير وادعاء البطولات الوهمية. أما القول إن في هذا الأسلوب من أيصال المساعدات تواطىء مع الحصار الإسرائيلي على القطاع فهو ضرب من الجنون. إن الطائرات التي تلقي المساعدات من السماء تفضح جرائم الاحتلال أمام العالم وتظهر وجهه الوحشي وهو يحاصر شعبا بأكمله، وتشكل وسيلة للضغط عليه وعلى داعميه للتوقف عن حرب الإبادة التي يرتكبها.

ولكم أن تكون قوافل الإغاثة الأردنية في مقدمة الصفوف حال ما يفتح معبر رفح بشكل كامل، أو أي معابر أخرى.

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