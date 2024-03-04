الرياض يغلق المساحات
التاريخ
3/4/2024 11:32:35 PM
(MENAFN
- Al Watan) عاود الرياض تدريباته اليومية، بعد الراحة التي منحها البرازيلي هيلمان للاعبيه لمدة يومين، وبدأ استعداداته لمواجهة الهلال، الجمعة المقبل، وأخضع هيلمان لاعبيه لتدريبات خاصة بالنواحي الدفاعية، وإغلاق المساحات.
MENAFN04032024000089011017ID1107934518
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.