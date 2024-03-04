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الرياض يغلق المساحات

3/4/2024 11:32:35 PM
(MENAFN- Al Watan) عاود الرياض تدريباته اليومية، بعد الراحة التي منحها البرازيلي هيلمان للاعبيه لمدة يومين، وبدأ استعداداته لمواجهة الهلال، الجمعة المقبل، وأخضع هيلمان لاعبيه لتدريبات خاصة بالنواحي الدفاعية، وإغلاق المساحات.

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