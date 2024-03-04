الحزم يركز على الجانب الفني
التاريخ
3/4/2024 11:32:35 PM
(MENAFN
- Al Watan) ركز مدرب الحزم، الأوروجوياني دانيال كارينيو على الجانب الفني، استعدادا لمواجهة الطائي، الجمعة المقبل، وطبق كارينيو عددا من الجمل الفنية التي يسعى لتطبيقها خلال المواجهة المصيرية والمهة للفريقين.
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