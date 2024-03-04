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توصيف منهجي وتطبيقي لفكرة (تعارفوا)

3/4/2024 11:29:31 PM
(MENAFN- Al Watan) قبل أيام ألقيت محاضرة علمية في مركز تعارفوا للإرشاد الأسري في مدينة الرياض عن [الأسرة في بعض المجتمعات الآسيوية الهند، الصين، اليابان]. وذلك بدعوة كريمة من رئيس المركز الدكتور سعود المصيبيح.
وفي هذا الإطار أود الاعتراف بأنني واحد من المعجبين بالمركز وبمبادراته هالفريدة وأدائه المدهش، وما حققه من نتائج باهرة.
ومركز تعارفوا ذا طابع اجتماعي وإنساني بدأت فكرته قبل سنوات أثناء ذهاب الدكتور المصيبيح إلى جدة ضمن دورة المبتعثين.
ولكونه رجلًا اجتماعيًا واجه صعوبة كبيرة في بناء علاقات اجتماعية مع الناس سواء في الفندق أو في الأسواق والمولات أو في الكورنيش ومقاهي المدينة، عرضه هذا الوضع إلى إنكاش مرهق وعزلة شاقة في هذه المدينة الكبيرة، رغم أن لديه طاقة اجتماعية فائقة ومهارة في التداخل مع الناس بصورة عفوية وبراعة في العلاقات الاجتماعية، فإنه لم يتمكن من التداخل مع الآخرين بصورة تلقائية، وقد انتابه انزعاج ودهشة، فهو يرى أن العلاقات الاجتماعية كل الهواء الذي نتنفسه لاغنى عنها والتعبير الطبيعي للحياة، وليس مضطرًا أن يتقبل هذا الوضع الذي وجد نفسه فيه وعليه أن ينتهج أسلوبًا جديدًا، ويتخذ خطوة أولى، على أن يتولى الطرف الآخر اتخاذ الخطوة الأخرى.
فما نتوجس منه في العلاقات الاجتماعية ليس شيئًا حقيقيًا وعلينا أن ندفع هذا التوجس الخادع، ونكون علاقات اجتماعية نوعية ومستدامة.
لم يتوقف طويلًا عند معضلته بل وجد لها حلًا، خاصة أن الفكرة بقيت مستحوذة على تفكيره طوال وجوده في مدينة جدة، وفي هذا يقول:
[في صباح يوم جميل من أيام عروس البحر الأحمر جدة الحبيبة إلي قلبي وأمواج البحر تنساب علوا وهبوطًا بخفة ورشاقة وهدوء محبب للنفس تعطره نسمات الصباح الذي بدأت شمسه بالشروق معلنة قدوم يوم جديد.. تحركت من سريري مركزًا نظري في البحر من خلال نافذة الفندق الجميل الذي أسكن فيه والذي يمثل تطور هذه المدينة الساحرة ونموها العمراني الآخاذ، وعادت بي الذاكرة إلى عام 1404هـ حينما جئت إليها لأول مرة وسكنت في شقة مفروشة مع أربعة من الزملاء لحضور دورة المبتعثين التي كانت تنظمها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لمدة شهر، وكان من المعتاد أن تكون في الرياض لكنها في تلك المرة تقرر أن تكون في جدة لأن غالبية المبتعثين من مدينة جدة.
ومع تداعيات الذاكرة بين الماضي والحاضر تذكرت أنني في جدة في زيارة لحضور مؤتمر يبدأ غداة اليوم التالي وأن معارفي في جدة أقل من السابق، وبالتالي لا أعلم ماذا أعمل بقية ذلك اليوم وليس لي معارف يرحبون بزيارتي لأن كل واحد مشغول في عالمه والتزاماته ولم يعد الإنسان يجد تلك الحميمية والبساطة التي كنا نجدها في السابق.. فسألت نفسي إلى أين أذهب وكيف سأقضي وقتي في ذلك اليوم سواء داخل أو خارج الفندق رغم ضخامته وكثرة ساكنيه الذين لا أعرف منهم أحدًا ولا أعلم طريقة أستطيع بها التعرف عليهم أو الحديث معهم لأبعد عن نفسي وحشة الوحدة التي أعيشها في هذا الفندق.
بادرت إلى فتح التليفزيون لأقلب القنوات وكانت الساعة تقترب من السادسة صباحًا.
وتوقفت عند قناة تليفزيونية تبث آيات من القرآن الكريم بصوت أحد القراء المؤثرين الذين انتقلوا إلى رحمه الله. ولفت انتباهي قوله تعالى {يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناَكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوبًا وَقبائل لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتقكم } (الحجرات: 13).
أمسكت بالمصحف وفتحت على السورة وبدأت أقرأ الآية الكريمة مرة تلو أخرى لقد وجه الله سبحانه وتعالى خطابه للناس جميعًا بمختلف أعراقهم وأطيافهم، كما وجه الحديث للذكر والأنثى قائلًا: جل من قائل بما معناه إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لكي تتعارفوا كررت قراءة الآية عدة مرات وخلصت إلى نتيجة أن الخطاب عام إلى بني آدم أجمعين بشكل شامل ليتحقق التعارف الذي به تأنس النفس الإنسانية ويحصل التآلف والتقارب.
سألت نفسي لماذا لا أطبق هذه الآية الكريمة؟! وأنا الآن في هذه المدينة البحرية الجميلة وفي هذا الفندق الذي لا أعرف فيه أحدًا وهذا نداء من الله سبحانه وتعالى الذي خلق عباده ويعرف حاجات بعضهم إلى بعض، وأنه خلقنا لكي نتعارف فقلت وهنا تكون البداية لتطبيق هذه الآية في واقع حياتي.
في ذلك الصباح أعددت نفسي ولبست ملابسي ونزلت إلى مطعم الفندق لأتناول الإفطار وأبدأ بالتعارف حسب ما أمر الله به عز وجل.
أخذت من بوفيه الإفطار بعض الطعام ووضعته على الطاولة واتجهت إلى شخص أجنبي وقدمت له نفسي واستأذنته للحديث معه للحظات فرحب بي وكنا نقف بالقرب من بوفيه الإفطار، وقرأت عليه الآية الكريمة وترجمتها الإنجليزية لأنه عرفني بنفسه على أنه كندي الجنسية ويعمل في المملكة كابتن طيار لإحدى شركات الطيران الخاصة. وأمعنت في شرح الآية وأن الهدف هو التعارف كما ورد في الآية القرآنية وأنني في جدة لا أعرف أحدًا وسألته عما إذا كان لديه وقت لنتبادل الحديث سويا في الصباح أو المساء.
ذهل الرجل من طريقتي في الحديث معه وقال إنه يتردد منذ عشر سنوات على المملكة ولم يحدث له مثل هذا الموقف، وأنه يمضي وقته وحيدًا لأنه لا يوجد أماكن اجتماعية للتعارف ومقابلة الناس هنا، وقال إنكم لا ترغبون في الاختلاط بالأجانب، ولذا أجد صعوبة في التعرف على أحد ولكن طريقتك وقراءتك للآية وشرحك لمعناها بسط المفهوم لي وأنا أرحب بك وبالتواصل معك هذا اليوم وكل يوم وأنا مسرور بذلك.
كررت المحاولة مع أكثر من شخص حتى وصل العدد إلى عشرة منهم أربعة من السعوديين وستة من غيرهم. هنا وجدت الحياة أفضل وأجمل حينما يتعارف الناس وأدركت المعاني العظيمة لهذه الآية الكريمة.
وذهبت أنا والطيار الكندي إلى جدة القديمة وزرنا بعض المواقع الجميلة ولم أشعر بأي فراغ أو وحدة ذلك اليوم، وأصبحت كلما سكنت في فندق أو سافرت إلى بلد أشرح هذه الآية الكريمة وأقدم نفسي للناس وأجد القبول وسرعة الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى لعباده بالتعارف.
ومن هنا بدأت فكرة مركز تعارفوا فتطوير نمط العلاقات الشخصية يمنحنا السعادة والألفة والمتعة، فتعلم بناء العلاقات مهارة حاسمة سوف تنتزعنا من أوقاتنا الكئيبة، غير أن التوقيت المناسب والاختيار أمر حاسم في العلاقات الفعالة، ولكننا نجد صعوبة في المبادرة، لأن لدينا عواطف مختلطة حول الناس، وهذا يجعل ترددنا يعطل إرادتنا في العلاقات مثل هذا التفكير يبدد الدخول في علاقة جديدة.
فالعلاقات الشخصية غالبًا ما تغير مسار الحياة إلى الأبد، فهذا الذي يقف خلفك في الصف كما يقول أنتوني روبنز أو ذلك الذي يجلس إلى جانبك في الطائرة، أو الذي يجلس بجوارك في المقهى أو المسجد، أو في حفل ما، قد يكون هو الذي يفتح لك أبواب المستقبل.
لقد شكلت العلاقات حياة كثير من الناس، وقدمت لهم أعظم الهبات، لكن علينا أن نتعلم مهارة تقنيات العلاقات فهي القوة المتوفرة لدينا في كل لحظة، فلنبادر باستخدامها، فاقتسام الحياة مع الآخرين متعة بحد ذاتها.
وقد أجريت دراسة في معهد كارنجي أثبتت أن 85% من النجاح يرجع إلى المهارة في العلاقات الاجتماعية.
فإذا لم نكن قادرين على التواجد مع الناس بصورة سلسة وعفوية، فإننا نفتقد فن الاتصال، وعند ذلك نضيق ذرعا بالآخرين، ولكن لنكون أكثر دقة فإن النظام النفسي والشعوري هو الذي يحدث حساسية اتجاه الآخرين، وهو الذي يحطم الأطر الطبيعية للعلاقات الاجتماعية، ويؤدي إلى الانطوائية على الذات.
فالأشخاص الذين يتمتعون بمستوى ذكاء عال في العلاقات الشخصية لديهم القدرة على التفاعل مع الناس والتأثير عليهم، ولذلك فأوسع رجال الأعمال نفوذا و الخبراء والاستشاريون والمدراء الناجحين يتمتعون بذكاء العلاقات الشخصية بدرجات عليا.
ولذلك يكتسب الأشخاص الفعالون عادة الإرتباط بالآخرين، لما يتسمون به من إيجابية ومرونه بشكل دائم، ولعل جوهر الحياة المثالية يقوم على العلاقات ويتم بناء العلاقات على أساس من الثقة، فالثقة هي الرابطة التي تضم نسيج العلاقات بين الناس.
يقول بن شتاين [إن التجربة الشخصية التي ينمو فيها كل تقدم وكل نجاح وكل إنجاز في الحياة الحقيقية، هي تجربة العلاقات الشخصية].
ويقول تشارلي جونز [ستكون بعد خمسة أعوام ما أنت عليه حاليا، فيما عدا ما قرأت من كتب ومن تعرفت عليهم من أشخاص].
ويقول المفكر الدكتور بريان تراسي:
غالباً ما يُشار إلى كثيرين من أنجح الأشخاص بوصفهم [منفردين] ومع ذلك، فهذا لا يعنى أنهم [منعزلون]. فهم ليسوا أشخاصًا غير اجتماعيين أو يميلون للعزلة. إنهم [منفردون] لأن لديهم معايير شديدة الانتقائية بشأن من يقضون وقتهم معهم. فهم لا يذهبون لاحتساء القهوة مع من يصادفهم أيًا كان أو يخرجون لتناول الغداء مع من يتصادف خروجه من باب العمل في الوقت نفسه. وهم يحرصون على تكوين علاقات ذات نوعية فائقة، ويحافظون على استمرارها، كما أنهم يتجنبون في تعفف الأشخاص السلبيين الذين قد يعيقونهم عن التقدم إلى الأمام.
إذا كان الارتباط بالأشخاص الإيجابيين هو سر النجاح، فإنه ينبغي أن تبتعد عن الأشخاص السلبيين.
. فهم المصدر الأول لأغلب حالات البؤس. والمشكلات الخاصة بهؤلاء غالبًا ما تكون المصدر الرئيسي للمتاعب والضغوط والإحباط.
أما محاضرة [الأسرة في بعض المجتمعات الآسيوية الهند، الصين، اليابان] فسوف أتناولها إن شاء الله في مقال قادم.

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