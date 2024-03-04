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الملل الوظيفي

3/4/2024 11:29:31 PM
(MENAFN- Al Watan) مررت بموقف قبل عدة أشهر لمتلازمة تعيق الرغبة والدافع للعمل، حيث كنت في عيادة طبية، وتبادلت الحديث مع الطبيبة، وكانت تعمل في القطاع الحكومي مدة طويلة، فاشتد غليان مشاعرها، وسبقت عواطفها كلماتها لتعبر عن الملل الوظيفي، الذي اجتاح مسيرتها فكساها برودًا وانكماشًا.
كلنا يؤمن بأن تسرب الملل وإعلان الحصار في أي مجال من مجالات الحياة هو إنذار بانهيار وهدم لذلك الميدان أو النطاق. فظهور تلك السحابة السوداء في حياتنا المهنية إنذار بكارثة تدفع الشخص لأداء العمل فقط تضييعًا للوقت مع غياب الحماس والشغف والرضا، الذي يدفع بالملل للخارج ويجعله ضيفًا غير مرحب به.
الملل الوظيفي مؤشر خطير لاستمرارية الموظف من عدمه، هو ليس ذلك الملل الذي يكون كالفقاعة تضرب في مكان معين ثم تختفي، بمعنى آخر ليس معنى ذلك أن يمل الإنسان من يومه، أو يسعى لتضييع وقته في وسائل التواصل الاجتماعي أو الأصدقاء، فهذا بلا شك لفتة غير جيدة عن إنتاجية الموظف، ولكن لا ينطبق عليه الملل الوظيفي، بل هو أكبر من ذلك. فمن أعراض الملل الوظيفي الافتقار إلى الحماس، والتوتر الشديد بمجرد التفكير في الدوام والاكتئاب من العمل، فتنقطع جميع المفرحات والمسرات في المكان، ويصبح المكان بعين الموظف أرضًا قاحلة لا روح فيها. الملل الوظيفي بمعناه الوجيز هو أن تمل من وظيفتك وترغب في تغييرها.
في الحقيقة، عندما يصل المرء إلى هذه النقطة المفصلية في حياته يجب عليه البحث والتنقيب عن الأسباب، فقد تكون أسبابًا متعلقة بالمناخ العام للمنظمة: من تمييز غير عادل بين الموظفين، وثقافة المنظمة المبنية على التسلط وانعدام التقدير، وتقليص مكافآت وعلاوات في أحيان أخرى، أو عندما يجد الشخص نفسه أن الوظيفة لم تزده معرفة إضافية، وأن جميع الأعمال الموكلة إليه ما هي إلا أعمال روتينية مملة؛ هنا قد يكون حان التغيير، فاستفت قلبك.
إن وصول الإنسان إلى هذه المرحلة المسدودة في حياته قد يكون له تأثير مغاير؛ لأنه مما لا شك فيه أن الملل كالحاجز المنيع للتطور الوظيفي، فيشلّ المرء عن اكتساب خبرات جديدة، ويصبح هذا الحاجز عائقًا ضد الطموح وزيادة المعرفة. فعندما يجد المرء نفسه في هذه البؤرة عليه أن يعالج الوضع من جانبين: الأول محاولة إيجاد وتبني أشياء إيجابية، وإصلاح عطل ذلك العالم الوظيفي، وبذل الجهد في ذلك، فإن لم يصلح لك هذا ولا ذاك، ولم تجد العلاج الذي تملك قيمته، فلا تقتل نفسك وإبداعك وطاقاتك وتقسو عليها في تلك البيئة، بل يجب عليك التغيير والتجديد وخلق التحدي والشغف في وظيفة جديدة، مع دراسة أبعاد هذا الأمر بحنكة وروية مع مشاورة أهل الخبرة والحكمة. فالتغيير يضفي عبيرًا راقيًا وعطرًا منعشًا حال استنشاقه، وصدق ابن الوردي بقوله:
فبمكث الماء يبقى آسنا وسرى البدر به البدر اكتمل

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