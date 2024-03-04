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الجبيل وينبع ومسيرة نصف قرن

3/4/2024 11:29:31 PM
(MENAFN- Al Watan) خذها بالمختصر: نجحت مدينتا الجبيل وينبع لأنهما - بكل بساطة - حصلتا على استقلالهما الإداري والمالي منذ قرار تأسيسهما في سبعينيات القرن الماضي عن طريق مرسوم إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع الصادر في شهر رمضان 1395 وقد تم منح الهيئة سلطات كاملة لإنشاء وتشغيل وتطوير التجهيزات الأساسية، مع تخصيص ميزانية مستقلة واستقلال إداري كامل من تعليم وصحة وسكن وطرق ونظافة وشواطئ وتشجير وحدائق ومتنزهات وترفيه ومعايير دقيقة للمباني وغيرها من الخدمات.. لتصبح ضمن أفضل الخيارات للمستثمرين عالميًا في صناعة البتروكيماويات والطاقة، وهو ما أهلها بالفعل لتسهم في دعم اقتصاد بلادنا بشكل مباشر. اليوم أصبحت هذه المدن ولادة فقد ولدت مدينة رأس الخير للصناعات التحويلية من رحم مدينة الجبيل الصناعية، كما ولدت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية من رحم مدينة ينبع الصناعية. وعندما نتحدث أن مدينة نيويورك مثلا تعد المركز المالي في العالم فهي تعد كذلك مدينة الفن والأزياء، وكذلك الحال في مدينتي الجبيل وينبع وهما وإن كانت صورتهما الذهنية بأنهما مصانع وشركات إلا أنهما اليوم تعدتم من المدن الترفيهية في المملكة ولعل من مزايا هذه المدن أنها ( city of cities ) أو (مدينة المدن) فمدينتا الجبيل وينبع من أوائل المدن السعودية التي حصلت على ((مدن التعلم)) للتربية والعلوم والثقافة ((اليونسكو)) مدينة الجبيل في 2020 وينبع 2021. وليس ذلك بحسب بل تصنف مدينة الجبيل الصناعية كأفضل مدينة خضراء على مستوى العالم العربي حيث حصدت على المركز الأولى في الجوائز الخاصة بالمدن الخضراء وقد تفوقت في إحدى المسابقات على أكثر من 60 مدينة، إذ بلغ عدد الأشجار في المدينة أكثر من 1.5 مليون شجرة، كما تشكل المسطحات الخضراء أكثر من 1.3 مليون متر مربع. وكذلك مدينة ينبع تعد أول مدينة ذكية في المملكة. إذن هي ليست مدن اقتصادية فقط بل مدن عصرية تُمثّل الوجه الحضاري والإنساني الذي يحصد الإعجاب والفخر والثناء من أبناء هذا الوطن. ولعل هذا هو السر الذي جعلها تتسيد المشهد العالمي كجودة حياة في تطبيقها الدقيق ومعاييرها الصارمة على كل مشروعاتها وخدماتها ومنتجاتها. قبل أيام احتفلت الهيئة الملكية للجبيل وينبع الصناعية في مدينة الجبيل باليوبيل الذهبي وهي مناسبة مرور 50 سنة على تأسيسها، وتم تدشين هويتها الجديدة بحضور أمير المنطقة الشرقية ونائبه ووزير الصناعة بالإضافة إلى حضور مجموعة من الأمراء و الوزراء والسفراء وقيادة المنظومة الصناعية. أخيرا أقدم هنا اقتراحي لرئيس الهيئة الملكية المهندس خالد السالم ومدير عام الاتصال والإعلام الدكتورة غادة الصالح، عن أهمية بناء مدن إعلامية في الجبيل وينبع كمدينتين صناعيتين، تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات والشركات إلى المنطقة، ويمكنها أن تسهم في تسويق المدينتين الصناعيتين وعرض الإنجازات والفعاليات التي تتم في المنطقة وتعزيز الهوية الثقافية والاجتماعية. هذه المدن الإعلامية باعتقادي سيكون لها تأثير إيجابي كبير على التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي محليًا وإقليميًا وعالميًا ويعزز مكانتها كمركز صناعي مهم.

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