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تعطيش وتقليم مزارع العنب بنجران

3/4/2024 11:29:31 PM

(MENAFN- Al Watan) قبل نهاية كل عام ميلادي وتحديدا خلال الفترة الشتوية تبدأ عملية تعطيش أغصان العنب والتي تستمر لمدة تتراوح ما بين الشهرين والثلاثة أشهر، لتنتهي تلك العملية مع أول أيام فصل الربيع، مع اعتدال الأجواء بالعديد من المناطق، لتبدأ المرحلة الفعلية لحطيب العنب ((التقليم)).
أغصان وجذوع
يبدأ المزارعون بقرى ومراكز ومحافظات منطقة نجران استقطاب ذوي الخبرة من العمالة الذين يجيدون تلك العملية، وهي تقليم الأغصان الممتدة جذورها من الأرض وتتفرد وتمتد عبر أسلاك التعريش وحبال قد أعدت لهذا الغرض، وقبل مرحلة التقليم يكون المزارعون جهزوا الأحواض حول كل جذع منتصب من أسفل الأرض، ويتم وضع السماد الحيواني داخل كل حوض لتستمر مرحلة التحطيب أو التقليم الجائر، وبعد فترة تتراوح بين 5 أيام و 7 أيام تغمر تلك الأحواض بالمياه، ويتم رشها بالمبيد الذي يقضي على الفطريات، ويترك لفترة 10 أيام، وبعدها تبدأ مرحلة التوريق للأغصان والجذوع الممتدة، وبعد مرور شهر تقريبا يقوم المزارعون بتخفيف الأوراق، وهذه العملية تسمى وتشتهر بين المزارعين بنجران بـ (العلف) ومع مرور 4 أشهر تبدأ ثمار العنب بالنضوج لتتم عمليات القطف والحصاد سواء العنب الأبيض أو الأسود الذي تشتهر به منطقة نجران لتميزه عن غيره بطعمه السكري.
أجواء ربيعية
من جهته قال المزارع علي آل حريد إن المزارعين يحرصون هذه الأيام على التواجد بمزارعهم لغرس العنب وإتمام عملية الحطيب، وهي تقليم الأغصان وغمرها بالمياه والعناية بها وتزويد الأرض والأحواض بالسماد الطبيعي، والتخلص من أي فطريات تظهر على الأغصان والجذوع، وتعتبر هذه الفترة هي الأنسب تماما لهذه العملية، ويحرص الكثيرون على زراعة العديد من الأغصان للتكاثر باختيار الأغصان والجذوع الخضراء الخارجة من الجذوع القديمة وغرسها وتقليمها وغمرها بالمياه، لتبدأ في النمو حتى تصل إلى الأعلى، وتبدأ في التمديد فوق الأسلاك المعدة، وأضاف أنه في الوقت الذي تشهد فيه العديد من المناطق الشمالية أجواء شديدة البرودة، فإن بعض المناطق الجنوبية كنجران وجازان تشهد أجواء ربيعية معتدلة وهي الأنسب لمرحلة الحطيب.

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