سمعة الجمعيات توقف مكافأة جمع التبرعات

(MENAFN
- Al Watan) منع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الجمعيات الأهلية من إعطاء "الوسطاء" نسبة أو مكافأة مقابل جمع التبرعات، لما يسببه ذلك من إلحاق الضرر بسمعة الجمعيات والقائمين عليها، ويأتي تحذير المركز في أعقاب ما تم رصده على عدد من الجمعيات من إعطاء نسبة أو مكافأة للعاملين، وهو ما يتعارض مع الأنظمة والتعليمات المنظمة لجمع التبرعات للوجوه الخيرية، فيما يأتي تحذير المركز قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك الذي يرتفع فيه حجم التبرعات المالية التي تتدفق من قبل المحسنين والمتبرعين.
وسائط إعلانية
في ذات السياق ألزم المركز الجمعيات الأهلية بوجوب الالتزام بالآداب والذوق العام عند تصميم أو ترويج أي إعلان يتعلق بجمع التبرعات، ومن ذلك الحصول على موافقة المركز، بعد استيفاء عدد من الشروط، ومنها وجود تعاقد أو اتفاق بين المنشأة والوسيط للإعلان عن جمع التبرعات، وأن يكون الوسيط المعلن مرخصا نظاميًا من الجهات ذات العلاقة، مع توضيح تكلفة الإعلان وأخذ موافقة المركز عليها، والتي تشمل أي تعاقد مع طرف ثالث الإنتاج أي وسائط إعلانية أو دعائية تستخدم لجمع تبرعات، ويدخل في ذلك التعاقد مع شركات التسويق والمؤثرين ومشاهير شبكات التواصل الاجتماعي بما يضمن السلامة المالية للجمعيات، وحمايتها من الاستغلال.
مجالات تنموية
يذكر أن عدد الجمعيات الأهلية المسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بلغ 3540 جمعية، فيما بلغ عدد الجهات غير الربحية 4232 جهة، وبلغ عدد المؤسسات والصناديق العائلة 692 مؤسسة وصندوقاً، ويتولى المركز وفقاً لاختصاصه تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري والفني على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم، والإشراف على الدعم المادي المقدّم لمنظمات القطاع غير الربحي بالتنسيق مع الجهات الداعمة، والعمل على توجيه الدعم بما يحقق الأولويات والخطط التنموية ويدعم الاستدامة المالية لهذه المنظمات، وحوكمة جمع منظمات القطاع غير الربحي للتبرعات وما تقيمه من حملات.
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