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سمعة الجمعيات توقف مكافأة جمع التبرعات

3/4/2024 11:29:31 PM
(MENAFN- Al Watan) منع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الجمعيات الأهلية من إعطاء "الوسطاء" نسبة أو مكافأة مقابل جمع التبرعات، لما يسببه ذلك من إلحاق الضرر بسمعة الجمعيات والقائمين عليها، ويأتي تحذير المركز في أعقاب ما تم رصده على عدد من الجمعيات من إعطاء نسبة أو مكافأة للعاملين، وهو ما يتعارض مع الأنظمة والتعليمات المنظمة لجمع التبرعات للوجوه الخيرية، فيما يأتي تحذير المركز قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك الذي يرتفع فيه حجم التبرعات المالية التي تتدفق من قبل المحسنين والمتبرعين.
وسائط إعلانية
في ذات السياق ألزم المركز الجمعيات الأهلية بوجوب الالتزام بالآداب والذوق العام عند تصميم أو ترويج أي إعلان يتعلق بجمع التبرعات، ومن ذلك الحصول على موافقة المركز، بعد استيفاء عدد من الشروط، ومنها وجود تعاقد أو اتفاق بين المنشأة والوسيط للإعلان عن جمع التبرعات، وأن يكون الوسيط المعلن مرخصا نظاميًا من الجهات ذات العلاقة، مع توضيح تكلفة الإعلان وأخذ موافقة المركز عليها، والتي تشمل أي تعاقد مع طرف ثالث الإنتاج أي وسائط إعلانية أو دعائية تستخدم لجمع تبرعات، ويدخل في ذلك التعاقد مع شركات التسويق والمؤثرين ومشاهير شبكات التواصل الاجتماعي بما يضمن السلامة المالية للجمعيات، وحمايتها من الاستغلال.
مجالات تنموية
يذكر أن عدد الجمعيات الأهلية المسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بلغ 3540 جمعية، فيما بلغ عدد الجهات غير الربحية 4232 جهة، وبلغ عدد المؤسسات والصناديق العائلة 692 مؤسسة وصندوقاً، ويتولى المركز وفقاً لاختصاصه تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري والفني على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم، والإشراف على الدعم المادي المقدّم لمنظمات القطاع غير الربحي بالتنسيق مع الجهات الداعمة، والعمل على توجيه الدعم بما يحقق الأولويات والخطط التنموية ويدعم الاستدامة المالية لهذه المنظمات، وحوكمة جمع منظمات القطاع غير الربحي للتبرعات وما تقيمه من حملات.

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