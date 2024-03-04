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7 ريالات لوجبة إفطار صائم بالمسجد النبوي

3/4/2024 11:29:31 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمدت هيئة شؤون المسجد النبوي 13 شركة إعاشة وفق الاشتراطات المعتمدة، وأشعرت مقدمي خدمة الإفطار بالمسجد النبوي عن أسماء تلك الشركات لإمكانية التعاقد معهم لتقديم كافة متطلبات خدمات الإفطار، في حين ألزمت شركات الإعاشة المعتمدة بالحصول على تصريح من الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي كأحد الشروط الرئيسية للتعاقد وتوفير الوجبات الغذائية على أن تبلغ تكلفة الوجبة الواحدة 7 ريالات، كما طالبت الشركات بالتواصل مع المنسق في المسجد النبوي أثناء استلام الوجبات لإيصالها ونقلها لموقع سفرة الإفطار.
عوازل شفافة
كانت الهيئة وضعت مجموعة من الطلبات على شركات الإعاشة تمثلت في أن تمتلك شركة الإعاشة مقرًا داخل نطاق المدينة المنورة من خلال رخصة الإنشاء وتكون شركة الإعاشة من متعهدي الإعاشة للحج والعمرة، وتحمل تراخيص سجلات سارية المفعول، وألا تقل مساحتها مع المرافق التابعة لها عن 600م2، وتتوفر لدى الشركة مواقع مخصصة ومهيأة للتعبئة والتغليف لا تقل عن 65م3، وتوفير سيارات مرخصة ومخصصة لنقل الوجبات مبردة تحفظ على البرودة من 7-10 درجات مئوية، بما لا يقل عن ثلاث سيارات مع توفير عوازل شفافة داخل البرادات لعزل الهواء الخارجي للمحافظة على التبريد مع إرفاق صور للسيارات، كما اشترطت الهيئة أن تكون الشركة حاصلة على شهادة نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم وحاصلة على شهادة الجودة والخبرة في مجال الإعاشة وتقديم ما يثبت خلو سجل الشركة من المخالفات خلال العامين السابقين بإرفاق التقرير، كما يكون العاملون بالشركة من الكوادر البشرية المدربة والحاصلة على الشهادات الصحية المعتمدة لممارسة النشاط، وأن تتوفر لدى الشركات عربات مخصصة لنقل الوجبات من الاستال ستيل، كما تلتزم الشركة بتقديم ما يثبت صحة المتطلبات.
8 ملايين وجبة
توقعت الهيئة من خلال ورشة عمل أن يصل عدد وجبات الإفطار التي سيتم توزيعها على الصائمين في المواقع المخصصة للإفطار في المسجد والساحات أكثر من 8.5 ملايين وجبة على مدى أيام شهر رمضان، إضافة إلى أكثر من 45 مليون مستفيد من خدمات سقيا مياه زمزم التي تشمل توزيع 2.5 مليون عبوة مياه زمزم المعبأة والمخصصة لسقيا المصلين في الحرمين الشريفين، وكذلك توزيع كاسات الشرب في 18 ألف حافظة مياه زمزم وفق برنامج زمني في أرجاء المسجد النبوي، فضلًا عن تهيئة 1205 نافورات مياه للسقيا موزعة في أرجاء الساحات الخارجية للمسجد.

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