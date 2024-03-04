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المناهج تودع حار صيفا بارد شتاء

3/4/2024 11:29:31 PM
(MENAFN- Al Watan) لم تعد تمثل عبارة ((حار صيفًا وبارد شتاء)) واقع مناخ المملكة، باعتبارها وصفًا غير دقيق على المناخ والمتغيرات التي يشهدها الطقس، إذ أوضح متحدث الأرصاد، حسين القحطاني، أن هذه العبارة لا يمكن تعميمها على جميع المناطق، وهي الموجودة في مقرارات التعليم، ولم تعد تمثل وصفًا حقيقيًا لمناخ المملكة، في المقابل أشار نائب جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، إلى أن أوائل شهر مارس هو ما يطلق عليه ((بياع الخبل عباته)).
مناخ استوائي
دعا المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، إلى ضرورة تحديث عبارة ((حار صيفًا وبارد شتاء)) في مقرراتنا التعليمية، معتبرًا ذلك ((أمرًا ملحًا)). وأضاف سررت بتفاعل الزملاء بإدارة المناهج حيال التحديثات على مناخ المملكة والجهود المبذولة في ذلك، ونسعد في المركز بالعمل سويًا لمواكبة تغييرات الطقس والمناخ التي تشهدها بعض مناطق المملكة تحقيقًا للأهداف المشتركة وخدمة للنهضة التنموية والمعرفية والسياحية. وأوضح القحطاني عن اقتراب جازان من المناخ الاستوائي الماطر طوال العام، وهي شواهد مهمة على التغييرات المناخية التي تشهدها المملكة وفقًا للمعلومات الأولية الصادرة من المركز الإقليمي للتغيير المناخي.
ظواهر جوية
في المقابل يصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاته اليومية قبل حدوث الظواهر الجوية للجهات الحكومية وشبه الحكومية، وبعض القطاعات الخاصة لأخذ الحيطة والحذر، بحيث يمرر المركز للجهات عبر الوسائل المختلفة إلى نحو 500 جهة مختلفة، حيث إن آلية التعامل مع الظواهر الجوية تنضوي تحتها الجهات ذات العلاقة بالتعامل مع الظواهر الجوية والمصادق عليها، كما أن الآلية محددة بإطار مهام عملية واضحة، بالإضافة إلى إطار زمني للإعلان عن الحالة ومراحل الإنذار، ويتم العمل من قبل المركز الوطني على مدار الساعة، لتمرير المعلومات عن الظواهر الجوية، وفقُا لهذه الآلية وبالطرق المستحبة لتلك الجهات، بالإضافة إلى النظام الآلي للإنذار المبكر الذي يقوم بتحديث معلوماته الجوية على مدار الساعة وفق 3 عناصر مبينة هي (المراقبة، التنبيه المتقدم، التحذير). أجواء دافئة
أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ بالمملكة، الدكتور عبدالله المسند، ردًا على الفترة الزمنية لبياع الخبل عباته، أن الظاهرة تطلق عادة في العشر الأول من شهر مارس على وجه التقريب، ويجوز أن تطلق قبل ذلك عندما يعقب البرد أجواء دافئة فيتخفف الناس من اللباس ظنًا منهم ان البرد ولى وانتهى، واستطاع الأوائل بامكاناتهم المحدودة اختزال معارفهم وخبراتهم الميدانية في أمثال وأشعار وأقوال وتوجيهات مسجوعة محفوظة ونحن نستانس بها ونخضعها للتجربة والتحكم.
الربع الخالي
حول المناهج الدراسية عن المناخ، أوضح المسند أن الطقس يتنوع بالمملكة نتيجة تنوع التضاريس، ويختلف المناخ من منطقة لآخرى لاختلاف التضاريس، حيث تكون المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية معتدلة ((شبه جاف))، فيما تكون المناطق الوسطى حار صيفًا وبارد شتاء ((جاف))، والمناطق الشمالية يكون فيها المناخ حار صيفًا وبارد شتاء ((جاف))، ويكون الربع الخالي حار جدًا صيفًا وبارد شتاء ((شديد الجفاف))، والسواحل يكون فيها المناخ حار صيفًا ومعتدل شتاء ((ترتفع فيها الرطوب)). وتقع أجزاء واسعة من المملكة العربية السعودية ضمن الحزام الصحراوي المداري الذي يمتد من المحيط الأطلسي غربًا حتى صحراء ((ثار)) في الهند شرقًا، ويمر مدار السرطان في منتصف أراضيها.

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