المناهج تودع حار صيفا بارد شتاء

(MENAFN
- Al Watan) لم تعد تمثل عبارة ((حار صيفًا وبارد شتاء)) واقع مناخ المملكة، باعتبارها وصفًا غير دقيق على المناخ والمتغيرات التي يشهدها الطقس، إذ أوضح متحدث الأرصاد، حسين القحطاني، أن هذه العبارة لا يمكن تعميمها على جميع المناطق، وهي الموجودة في مقرارات التعليم، ولم تعد تمثل وصفًا حقيقيًا لمناخ المملكة، في المقابل أشار نائب جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، إلى أن أوائل شهر مارس هو ما يطلق عليه ((بياع الخبل عباته)).
مناخ استوائي
دعا المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، إلى ضرورة تحديث عبارة ((حار صيفًا وبارد شتاء)) في مقرراتنا التعليمية، معتبرًا ذلك ((أمرًا ملحًا)). وأضاف سررت بتفاعل الزملاء بإدارة المناهج حيال التحديثات على مناخ المملكة والجهود المبذولة في ذلك، ونسعد في المركز بالعمل سويًا لمواكبة تغييرات الطقس والمناخ التي تشهدها بعض مناطق المملكة تحقيقًا للأهداف المشتركة وخدمة للنهضة التنموية والمعرفية والسياحية. وأوضح القحطاني عن اقتراب جازان من المناخ الاستوائي الماطر طوال العام، وهي شواهد مهمة على التغييرات المناخية التي تشهدها المملكة وفقًا للمعلومات الأولية الصادرة من المركز الإقليمي للتغيير المناخي.
ظواهر جوية
في المقابل يصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاته اليومية قبل حدوث الظواهر الجوية للجهات الحكومية وشبه الحكومية، وبعض القطاعات الخاصة لأخذ الحيطة والحذر، بحيث يمرر المركز للجهات عبر الوسائل المختلفة إلى نحو 500 جهة مختلفة، حيث إن آلية التعامل مع الظواهر الجوية تنضوي تحتها الجهات ذات العلاقة بالتعامل مع الظواهر الجوية والمصادق عليها، كما أن الآلية محددة بإطار مهام عملية واضحة، بالإضافة إلى إطار زمني للإعلان عن الحالة ومراحل الإنذار، ويتم العمل من قبل المركز الوطني على مدار الساعة، لتمرير المعلومات عن الظواهر الجوية، وفقُا لهذه الآلية وبالطرق المستحبة لتلك الجهات، بالإضافة إلى النظام الآلي للإنذار المبكر الذي يقوم بتحديث معلوماته الجوية على مدار الساعة وفق 3 عناصر مبينة هي (المراقبة، التنبيه المتقدم، التحذير). أجواء دافئة
أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ بالمملكة، الدكتور عبدالله المسند، ردًا على الفترة الزمنية لبياع الخبل عباته، أن الظاهرة تطلق عادة في العشر الأول من شهر مارس على وجه التقريب، ويجوز أن تطلق قبل ذلك عندما يعقب البرد أجواء دافئة فيتخفف الناس من اللباس ظنًا منهم ان البرد ولى وانتهى، واستطاع الأوائل بامكاناتهم المحدودة اختزال معارفهم وخبراتهم الميدانية في أمثال وأشعار وأقوال وتوجيهات مسجوعة محفوظة ونحن نستانس بها ونخضعها للتجربة والتحكم.
الربع الخالي
حول المناهج الدراسية عن المناخ، أوضح المسند أن الطقس يتنوع بالمملكة نتيجة تنوع التضاريس، ويختلف المناخ من منطقة لآخرى لاختلاف التضاريس، حيث تكون المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية معتدلة ((شبه جاف))، فيما تكون المناطق الوسطى حار صيفًا وبارد شتاء ((جاف))، والمناطق الشمالية يكون فيها المناخ حار صيفًا وبارد شتاء ((جاف))، ويكون الربع الخالي حار جدًا صيفًا وبارد شتاء ((شديد الجفاف))، والسواحل يكون فيها المناخ حار صيفًا ومعتدل شتاء ((ترتفع فيها الرطوب)). وتقع أجزاء واسعة من المملكة العربية السعودية ضمن الحزام الصحراوي المداري الذي يمتد من المحيط الأطلسي غربًا حتى صحراء ((ثار)) في الهند شرقًا، ويمر مدار السرطان في منتصف أراضيها.
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