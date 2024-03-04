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5 فتحاويين يخضعون للعلاج

3/4/2024 11:29:31 PM
(MENAFN- Al Watan) يخضع 5 من لاعبي الفتح إلى العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، للاطمئنان على صحتهم بعد تعرضهم لإصابات متفرقة خلال مواجهة الأهلي، التي تعادل فيها الفريقان 1 /1 لحساب الجولة الـ22 لدوري روشن السعودي للمحترفين. وأصيب الخماسي: مراد باتنا ومختار علي وسفيان بن دبكة وقاسم لاجامي وجايسون ديناير أمام الأهلي، وسيخضعون لفحوص طبية من أجل تشخيص الإصابات، وتحديد فترة العلاج. وقد منح مدرب النموذجي، الكرواتي سلافين بيليتش، لاعبيه راحة ليوم واحد، على أن تعود التدريبات اليوم.

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