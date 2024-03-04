5 فتحاويين يخضعون للعلاج
التاريخ
3/4/2024 11:29:31 PM
(MENAFN
- Al Watan) يخضع 5 من لاعبي الفتح إلى العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، للاطمئنان على صحتهم بعد تعرضهم لإصابات متفرقة خلال مواجهة الأهلي، التي تعادل فيها الفريقان 1 /1 لحساب الجولة الـ22 لدوري روشن السعودي للمحترفين. وأصيب الخماسي: مراد باتنا ومختار علي وسفيان بن دبكة وقاسم لاجامي وجايسون ديناير أمام الأهلي، وسيخضعون لفحوص طبية من أجل تشخيص الإصابات، وتحديد فترة العلاج. وقد منح مدرب النموذجي، الكرواتي سلافين بيليتش، لاعبيه راحة ليوم واحد، على أن تعود التدريبات اليوم.
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