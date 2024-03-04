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مران منوع للطائي

3/4/2024 11:29:31 PM
(MENAFN- Al Watan) نوّع مدرب الطائي، الروماني لورينيت ريجيكامب، من تحضيرات الأشهب لمواجهة الحزم، الجمعة المقبل. فبعدما أخضع لاعبيه لمران لياقي، عمل على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال لقاء أبها.

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