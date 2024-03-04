مران منوع للطائي

مران منوع للطائي
التاريخ
3/4/2024 11:29:31 PM
(MENAFN
- Al Watan) نوّع مدرب الطائي، الروماني لورينيت ريجيكامب، من تحضيرات الأشهب لمواجهة الحزم، الجمعة المقبل. فبعدما أخضع لاعبيه لمران لياقي، عمل على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال لقاء أبها.
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