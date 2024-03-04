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الكلاسيكو القاري بين التأكيد ورد الاعتبار

3/4/2024 11:29:30 PM
(MENAFN- Al Watan) يعود كلاسيكو الكرة السعودية الكبير، الذي يجمع الهلال والاتحاد، مجددا بعد أيام قليلة من مواجهتهما الجمعة الماضي، لكن هذه المرة بنكهة آسيوية، حينما يضربان موعدا اليوم في مواجهة نارية على ملعب المملكة آرينا أيضا لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وكلا الكبيرين يريد الخروج بنتيجة إيجابية تصب في مصلحته، قبل أن يتواجها أيضا إيابا في الـ12 من مارس على ملعب إستاد الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وقد تواجه العملاقان الجمعة الماضي، لحساب الجولة الـ22 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وتفوق حينها الزعيم 3 /1، وتعد مواجهة اليوم الرابعة بينهما على الصعيد القاري، إذ سبق أن التقيا مرة في ثمن نهائي البطولة القارية، ومرتين في دور ربع النهائي نفسه ذهابا وإيابا. كما أن مواجهة الليلة هي الرابعة بين العملاقين هذا الموسم، بعد أن تواجها مرة في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، ومرتين في الدوري.
وسيرمي كل منهما بثقله من أجل حسم الخطوة الأولى نحو نصف النهائي لمصلحته، قبل موقعة

مشوار مميز
يخوض الزعيم اللقاء بعد مشوار مميز في دور المجموعات وثمن النهائي، إذ تصدر المجموعة الرابعة في دور المجموعات، التي ضمت إلى جواره: نافباهور الأوزبكي وناساجي الإيراني ومومباي سيتي الهندي، بعدما جمع 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وحيد، وتمكن من تسجيل 16 هدفا، بينما استقبلت شباكه هدفين. وفي ثمن النهائي، عبّر محطة سباهان أصفهان الإيراني بتغلبه عليه 3 /1 على ملعب إستاد نقش جهان، وكرر تفوقه في الإياب بتغلبه عليه بالنتيجة نفسها.
تأكيد التفوق
يطمح الهلال إلى أن يستفيد من خوضه اللقاء على أرضه وبين جماهيره، والخروج بنتيجة تساعده على حسم الأمور لمصلحته في الإياب الثلاثاء المقبل. ويمتاز الزعيم بالجماعية، ووجود أكثر من نجم في صفوفه، سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي، وقدم مع مدربه البرتغالي جورجي جيسوس مستويات فنية رائعة هذا الموسم في كل المنافسات والبطولات التي خاضها، وسجل سلسلة انتصارات متتالية، بلغت 25 مباراة متتالية محليا وخارجيا.
ويريد الزعيم تكرار تفوقه في الكلاسيكو 3 /1، الذي سجله الجمعة الماضي، وكذلك تفوقه على العميد هذا الموسم، وحسم المواجهة الرابعة بينهما لمصلحته أيضا.
صدارة مستحقة
بدوره، بلغ العميد هذه المرحلة بعد أن تصدر المجموعة الثالثة، التي وجد فيها إلى جواره: سباهان أصفهان الإيراني والقوة الجوية العراقي وأجمك الأوزبكي، برصيد 15 نقطة، بانتصاره في 5 مباريات وخسارته مرة واحدة دون أن يسجل أي تعادل، وسجل لاعبوه 11 هدفا، واستقبل مرماه 4 أهداف. وفي ثمن النهائي، تجاوز عقبة نافباهور الأوزبكي بالتعادل معه ذهابا على ملعب إستاد المركزي سلبيا، ونجح في حسم موقعة الإياب لمصلحته 2 /1 على ملعب إستاد الجوهرة 2 /1 أيضا.
رد الاعتبار
يتطلع الاتحاد إلى رد اعتباره أمام منافسه، خصوصا بعد الخسارة الأخيرة التي تعرض لها أمامه الجمعة الماضي 1 /3، لحساب الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين، ومصالحة جماهيره، والخروج بنتيجة إيجابية تصب في مصلحته قبل مواجهة الإياب الثلاثاء المقبل.
ويعاني العميد مشاكل فنية وعدم استقرار فني، إلا أنه دوما ما يقدم مباريات رائعة في المحفل القاري والكلاسيكو، ويمني النفس بالانتصار كما حدث معه في نسخة 2011 عندما أقصى العميد الزعيم من البطولة القارية بتغلبه عليه 3 /1 في ثمن النهائي.
قمم سعودية آسيوية
لن يكون كلاسيكو الهلال والاتحاد الأول بين فريقين سعوديين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث سبق أن التقى الفريقان من قبل في أول مواجهة سعودية في ربع نهائي دوري أبطال آسيا بنسخة 2019، وأقيمت مباراة الذهاب حينها على ملعب إستاد الجوهرة، وانتهت بالتعادل السلبي، وكانت وقتها المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان في المسابقة القارية بمسماها الجديد، بعد الأولى في مايو 2011 عندما تفوق الاتحاد 3/ 1 في دور الـ16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.
وفي مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود، حقق الزعيم حينها الانتصار 3 /1 بثلاثية، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة، التي توج بها الزعيم.
وكانت ثالثة مباريات الأندية السعودية في ربع نهائي دوري أبطال آسيا بنسخة 2020، وهي المباراة المثيرة بين النصر ونظيره الأهلي، وكسب العالمي اللقاء 2/صفر، وتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه بالنسخة الجديدة من البطولة.

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