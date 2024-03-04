الكلاسيكو القاري بين التأكيد ورد الاعتبار

(MENAFN
- Al Watan) يعود كلاسيكو الكرة السعودية الكبير، الذي يجمع الهلال والاتحاد، مجددا بعد أيام قليلة من مواجهتهما الجمعة الماضي، لكن هذه المرة بنكهة آسيوية، حينما يضربان موعدا اليوم في مواجهة نارية على ملعب المملكة آرينا أيضا لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وكلا الكبيرين يريد الخروج بنتيجة إيجابية تصب في مصلحته، قبل أن يتواجها أيضا إيابا في الـ12 من مارس على ملعب إستاد الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وقد تواجه العملاقان الجمعة الماضي، لحساب الجولة الـ22 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وتفوق حينها الزعيم 3 /1، وتعد مواجهة اليوم الرابعة بينهما على الصعيد القاري، إذ سبق أن التقيا مرة في ثمن نهائي البطولة القارية، ومرتين في دور ربع النهائي نفسه ذهابا وإيابا. كما أن مواجهة الليلة هي الرابعة بين العملاقين هذا الموسم، بعد أن تواجها مرة في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، ومرتين في الدوري.
وسيرمي كل منهما بثقله من أجل حسم الخطوة الأولى نحو نصف النهائي لمصلحته، قبل موقعة
مشوار مميز
يخوض الزعيم اللقاء بعد مشوار مميز في دور المجموعات وثمن النهائي، إذ تصدر المجموعة الرابعة في دور المجموعات، التي ضمت إلى جواره: نافباهور الأوزبكي وناساجي الإيراني ومومباي سيتي الهندي، بعدما جمع 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وحيد، وتمكن من تسجيل 16 هدفا، بينما استقبلت شباكه هدفين. وفي ثمن النهائي، عبّر محطة سباهان أصفهان الإيراني بتغلبه عليه 3 /1 على ملعب إستاد نقش جهان، وكرر تفوقه في الإياب بتغلبه عليه بالنتيجة نفسها.
تأكيد التفوق
يطمح الهلال إلى أن يستفيد من خوضه اللقاء على أرضه وبين جماهيره، والخروج بنتيجة تساعده على حسم الأمور لمصلحته في الإياب الثلاثاء المقبل. ويمتاز الزعيم بالجماعية، ووجود أكثر من نجم في صفوفه، سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي، وقدم مع مدربه البرتغالي جورجي جيسوس مستويات فنية رائعة هذا الموسم في كل المنافسات والبطولات التي خاضها، وسجل سلسلة انتصارات متتالية، بلغت 25 مباراة متتالية محليا وخارجيا.
ويريد الزعيم تكرار تفوقه في الكلاسيكو 3 /1، الذي سجله الجمعة الماضي، وكذلك تفوقه على العميد هذا الموسم، وحسم المواجهة الرابعة بينهما لمصلحته أيضا.
صدارة مستحقة
بدوره، بلغ العميد هذه المرحلة بعد أن تصدر المجموعة الثالثة، التي وجد فيها إلى جواره: سباهان أصفهان الإيراني والقوة الجوية العراقي وأجمك الأوزبكي، برصيد 15 نقطة، بانتصاره في 5 مباريات وخسارته مرة واحدة دون أن يسجل أي تعادل، وسجل لاعبوه 11 هدفا، واستقبل مرماه 4 أهداف. وفي ثمن النهائي، تجاوز عقبة نافباهور الأوزبكي بالتعادل معه ذهابا على ملعب إستاد المركزي سلبيا، ونجح في حسم موقعة الإياب لمصلحته 2 /1 على ملعب إستاد الجوهرة 2 /1 أيضا.
رد الاعتبار
يتطلع الاتحاد إلى رد اعتباره أمام منافسه، خصوصا بعد الخسارة الأخيرة التي تعرض لها أمامه الجمعة الماضي 1 /3، لحساب الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين، ومصالحة جماهيره، والخروج بنتيجة إيجابية تصب في مصلحته قبل مواجهة الإياب الثلاثاء المقبل.
ويعاني العميد مشاكل فنية وعدم استقرار فني، إلا أنه دوما ما يقدم مباريات رائعة في المحفل القاري والكلاسيكو، ويمني النفس بالانتصار كما حدث معه في نسخة 2011 عندما أقصى العميد الزعيم من البطولة القارية بتغلبه عليه 3 /1 في ثمن النهائي.
قمم سعودية آسيوية
لن يكون كلاسيكو الهلال والاتحاد الأول بين فريقين سعوديين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث سبق أن التقى الفريقان من قبل في أول مواجهة سعودية في ربع نهائي دوري أبطال آسيا بنسخة 2019، وأقيمت مباراة الذهاب حينها على ملعب إستاد الجوهرة، وانتهت بالتعادل السلبي، وكانت وقتها المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان في المسابقة القارية بمسماها الجديد، بعد الأولى في مايو 2011 عندما تفوق الاتحاد 3/ 1 في دور الـ16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.
وفي مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود، حقق الزعيم حينها الانتصار 3 /1 بثلاثية، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة، التي توج بها الزعيم.
وكانت ثالثة مباريات الأندية السعودية في ربع نهائي دوري أبطال آسيا بنسخة 2020، وهي المباراة المثيرة بين النصر ونظيره الأهلي، وكسب العالمي اللقاء 2/صفر، وتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه بالنسخة الجديدة من البطولة.
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