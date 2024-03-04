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اليرموك يخالف اللوائح برسالة Whatsapp

3/4/2024 11:29:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تفاجأ حارس اليرموك، عبدالرحمن مصطفى، بفسخ عقده مع النادي، الذي يستمر موسما واحدا، وإشعاره بذلك عبر رسالة Whatsapp، الأمر الذي أشعل قضية قانونية عن أحقية أي من الطرفين، ونتج عنه استياء اللاعب، في وقت تساءل فيه الرياضيون عن موقف النادي القانوني في فسخ عقد اللاعب من طرف واحد عرغم نجوميته، خاصة أن النادي حاليا يقدم مستويات ونتائج إيجابية في التصفيات النهائية المؤهلة لدوري الدرجة الثالثة لكرة

إنهاء
علمت ((الوطن)) أن اللاعب أصيب في أحد تدريبات ناديه، وتم إجراء عملية جراحية له بمستشفى أبوعريش، تكللت بالنجاح، ولكن فسخ النادي العقد المبرم بين الطرفين بناء على التقرير الطبي، وتم تزويد الجهازين الفني والإداري بالقرار، وإشعار اللاعب بخطاب فسخ العقد برسالة Whatsapp، وسط مطالبة اللاعب باستمرار المتابعة مع العلاج الطبيعي بالنادي حتى موعد عودته للتمارين في تناقض صريح.
شكوى

أكد اللاعب عبدالرحمن مصطفى لـ((الوطن)) أنه تفاجأ بفسخ عقده مع الفريق، مشيرا إلى أنه لم يتم تقدير التضحيات الكبيرة التي قدمها ووقوفه مع النادي في أحلك الظروف، مضيفا أنه تم إشعاره برسالة ((واتس آب)) بفسخ العقد، وأنه جمع جميع المستندات، من صور العقد وغيره، واستشارة الخبراء والمختصين، استعدادا لرفع شكوى ضد النادي.
تجاهل
تواصلت ((الوطن)) مع رئيس نادي اليرموك، الدكتور خالد أبوجبل، الذي طلب التواصل مع مشرف فريق عام كرة القدم، علي مشرقي، الذي تم التواصل معه، والاستفسار عن أسباب إنهاء العقد، وموقف النادي القانوني، وسلامة الإجراءات، إلا أنه تم تجاهل الرد لأكثر من 7 أيام.
مخالفة

أكد المحامي والقانوني مجد العمودي لـ((الوطن)) أن النادي ارتكب مخالفة في فسخ العقد، حيث لا يحق له ذلك وفقا للمادة 37، مشيرا إلى أن اللاعب مصاب، وأنه من تاريخ الإصابة يتم صرف راتب اللاعب كامل أول 4 أشهر، وصرف 75 % من راتب اللاعب في الأشهر الأربعة الثانية، وصرف 50 % بالأشهر الأربعة الأخرى المتتالية، ثم ينظر النادي في الموضوع، مبينا أن اللاعب يحق له رفع قضية ضد النادي، وسيكسب تعويضا، بالإضافة إلى المبالغ الموجودة في العقد.
مسلسل القضية
-اللاعب أصيب في أحد تدريبات الفريق
-إجراء عملية جراحية
-النادي يفسخ عقد اللاعب
-إشعار اللاعب بالفسخ عبر رسالة Whatsapp
-محام يؤكد سلامة موقف اللاعب ومخالفة النادي
-النادي يلتزم الصمت ويتجاهل الرد

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