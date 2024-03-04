اليرموك يخالف اللوائح برسالة Whatsapp

(MENAFN
- Al Watan) تفاجأ حارس اليرموك، عبدالرحمن مصطفى، بفسخ عقده مع النادي، الذي يستمر موسما واحدا، وإشعاره بذلك عبر رسالة Whatsapp، الأمر الذي أشعل قضية قانونية عن أحقية أي من الطرفين، ونتج عنه استياء اللاعب، في وقت تساءل فيه الرياضيون عن موقف النادي القانوني في فسخ عقد اللاعب من طرف واحد عرغم نجوميته، خاصة أن النادي حاليا يقدم مستويات ونتائج إيجابية في التصفيات النهائية المؤهلة لدوري الدرجة الثالثة لكرة
إنهاء
علمت ((الوطن)) أن اللاعب أصيب في أحد تدريبات ناديه، وتم إجراء عملية جراحية له بمستشفى أبوعريش، تكللت بالنجاح، ولكن فسخ النادي العقد المبرم بين الطرفين بناء على التقرير الطبي، وتم تزويد الجهازين الفني والإداري بالقرار، وإشعار اللاعب بخطاب فسخ العقد برسالة Whatsapp، وسط مطالبة اللاعب باستمرار المتابعة مع العلاج الطبيعي بالنادي حتى موعد عودته للتمارين في تناقض صريح.
شكوى
أكد اللاعب عبدالرحمن مصطفى لـ((الوطن)) أنه تفاجأ بفسخ عقده مع الفريق، مشيرا إلى أنه لم يتم تقدير التضحيات الكبيرة التي قدمها ووقوفه مع النادي في أحلك الظروف، مضيفا أنه تم إشعاره برسالة ((واتس آب)) بفسخ العقد، وأنه جمع جميع المستندات، من صور العقد وغيره، واستشارة الخبراء والمختصين، استعدادا لرفع شكوى ضد النادي.
تجاهل
تواصلت ((الوطن)) مع رئيس نادي اليرموك، الدكتور خالد أبوجبل، الذي طلب التواصل مع مشرف فريق عام كرة القدم، علي مشرقي، الذي تم التواصل معه، والاستفسار عن أسباب إنهاء العقد، وموقف النادي القانوني، وسلامة الإجراءات، إلا أنه تم تجاهل الرد لأكثر من 7 أيام.
مخالفة
أكد المحامي والقانوني مجد العمودي لـ((الوطن)) أن النادي ارتكب مخالفة في فسخ العقد، حيث لا يحق له ذلك وفقا للمادة 37، مشيرا إلى أن اللاعب مصاب، وأنه من تاريخ الإصابة يتم صرف راتب اللاعب كامل أول 4 أشهر، وصرف 75 % من راتب اللاعب في الأشهر الأربعة الثانية، وصرف 50 % بالأشهر الأربعة الأخرى المتتالية، ثم ينظر النادي في الموضوع، مبينا أن اللاعب يحق له رفع قضية ضد النادي، وسيكسب تعويضا، بالإضافة إلى المبالغ الموجودة في العقد.
مسلسل القضية
-اللاعب أصيب في أحد تدريبات الفريق
-إجراء عملية جراحية
-النادي يفسخ عقد اللاعب
-إشعار اللاعب بالفسخ عبر رسالة Whatsapp
-محام يؤكد سلامة موقف اللاعب ومخالفة النادي
-النادي يلتزم الصمت ويتجاهل الرد
MENAFN04032024000089011017ID1107934488
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.