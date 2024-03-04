جيسوس باق في الزعيم

(MENAFN
- Al Watan) بينت مصادر أن إدارة نادي الهلال توصلت إلى إتفاق مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم في ناديها، البرتغالي جورجي جيسوس، لتجديد عقده لمدة موسم آخر، وتم الاتفاق بين جميع الأطراف على كافة التفاصيل.
ويأتي توجه الإدارة الهلالية لتجديد عقد المدرب الخبير، بعد النتائج الإيجابية والرائعة، والمستويات المميزة التي قدمها الزعيم مع المدرب البرتغالي هذا الموسم.
وكان الهلال وقع مع جيسوس الصيف الماضي ليعود مجددا لقيادة الزعيم الموسم الحالي، وهي الولاية الثانية للبرتغالي مع الهلال بعد تجربة 2018 التي لم تدم طويلا.
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