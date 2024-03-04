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جيسوس باق في الزعيم

3/4/2024 11:29:30 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن إدارة نادي الهلال توصلت إلى إتفاق مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم في ناديها، البرتغالي جورجي جيسوس، لتجديد عقده لمدة موسم آخر، وتم الاتفاق بين جميع الأطراف على كافة التفاصيل.
ويأتي توجه الإدارة الهلالية لتجديد عقد المدرب الخبير، بعد النتائج الإيجابية والرائعة، والمستويات المميزة التي قدمها الزعيم مع المدرب البرتغالي هذا الموسم.
وكان الهلال وقع مع جيسوس الصيف الماضي ليعود مجددا لقيادة الزعيم الموسم الحالي، وهي الولاية الثانية للبرتغالي مع الهلال بعد تجربة 2018 التي لم تدم طويلا.

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