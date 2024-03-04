Tuesday, 05 March 2024 08:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


63% يشككون في قدرة بايدن العقلية

3/4/2024 11:29:30 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهر استطلاع للرأي أن نسبة متزايدة من البالغين الأمريكيين يشكون في أن الرئيس جو بايدن البالغ من العمر 81 عامًا لديه الذاكرة والحدة اللازمة لهذا المنصب.
ويقول ما يقرب من 6 من كل 10 إنهم ليسوا واثقين في قدرة بايدن العقلية على العمل بفعالية كرئيس، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته وكالة AP ومركز NORC لأبحاث الشؤون العامة. وهذه زيادة طفيفة عن يناير 2022، عندما أعرب حوالي نصف الذين شملهم الاستطلاع عن مخاوف مماثلة.
وعلى نفس المنوال، يقول ما يقرب 6 من كل 10 إنهم يفتقرون إلى الثقة في القدرة العقلية للرئيس السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري الأوفر حظا البالغ من العمر 77 عاما.
أصعب مهمة
وبالنسبة لعديد من الناخبين، تبدو انتخابات هذا العام بمثابة مواجهة لأصعب مهمة في العالم بين رجلين تجاوزا سن التقاعد القياسي. ويحتاج الرئيس القادم إلى إدارة الصراعات العالمية، وإصلاح حالات الطوارئ المحلية، والعمل مع الكونجرس المختل.
ومن المرجح أن يتناول بايدن هذه التحديات وأكثر في خطاب حالة الاتحاد، الخميس، حيث يحاول إقناع الأمريكيين بأنه يستحق فترة ولاية أخرى.
ومع اقتراب الحدث الكبير، وافق 38 % فقط من البالغين في الولايات المتحدة على الطريقة التي يتعامل بها بايدن مع وظيفته كرئيس، بينما لا يوافق 61 % على ذلك. والديمقراطيون 74 % أكثر ميلاً بكثير من المستقلين 20 % والجمهوريين 6 % إلى تفضيل أدائه.
التعامل مع القضايا
ولكن هناك استياء واسع النطاق من الطريقة التي يتعامل بها بايدن مع مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك الاقتصاد والهجرة والسياسة الخارجية.
حيث يوافق حوالي 4 من كل 10 أمريكيين على الطريقة التي يتعامل بها بايدن مع كل من هذه القضايا: الرعاية الصحية، وتغير المناخ، والصراع بين روسيا وأوكرانيا. لكن الناس أقل رضا عن تعامل بايدن مع الهجرة 29 %، والصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين 31 %، والاقتصاد 34 %، وكلها من المرجح أن يتم طرحها في الخطاب قبل جلسة مشتركة من الكونجرس.

MENAFN04032024000089011017ID1107934486

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث