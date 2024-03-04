63% يشككون في قدرة بايدن العقلية

(MENAFN
- Al Watan) أظهر استطلاع للرأي أن نسبة متزايدة من البالغين الأمريكيين يشكون في أن الرئيس جو بايدن البالغ من العمر 81 عامًا لديه الذاكرة والحدة اللازمة لهذا المنصب.
ويقول ما يقرب من 6 من كل 10 إنهم ليسوا واثقين في قدرة بايدن العقلية على العمل بفعالية كرئيس، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته وكالة AP ومركز NORC لأبحاث الشؤون العامة. وهذه زيادة طفيفة عن يناير 2022، عندما أعرب حوالي نصف الذين شملهم الاستطلاع عن مخاوف مماثلة.
وعلى نفس المنوال، يقول ما يقرب 6 من كل 10 إنهم يفتقرون إلى الثقة في القدرة العقلية للرئيس السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري الأوفر حظا البالغ من العمر 77 عاما.
أصعب مهمة
وبالنسبة لعديد من الناخبين، تبدو انتخابات هذا العام بمثابة مواجهة لأصعب مهمة في العالم بين رجلين تجاوزا سن التقاعد القياسي. ويحتاج الرئيس القادم إلى إدارة الصراعات العالمية، وإصلاح حالات الطوارئ المحلية، والعمل مع الكونجرس المختل.
ومن المرجح أن يتناول بايدن هذه التحديات وأكثر في خطاب حالة الاتحاد، الخميس، حيث يحاول إقناع الأمريكيين بأنه يستحق فترة ولاية أخرى.
ومع اقتراب الحدث الكبير، وافق 38 % فقط من البالغين في الولايات المتحدة على الطريقة التي يتعامل بها بايدن مع وظيفته كرئيس، بينما لا يوافق 61 % على ذلك. والديمقراطيون 74 % أكثر ميلاً بكثير من المستقلين 20 % والجمهوريين 6 % إلى تفضيل أدائه.
التعامل مع القضايا
ولكن هناك استياء واسع النطاق من الطريقة التي يتعامل بها بايدن مع مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك الاقتصاد والهجرة والسياسة الخارجية.
حيث يوافق حوالي 4 من كل 10 أمريكيين على الطريقة التي يتعامل بها بايدن مع كل من هذه القضايا: الرعاية الصحية، وتغير المناخ، والصراع بين روسيا وأوكرانيا. لكن الناس أقل رضا عن تعامل بايدن مع الهجرة 29 %، والصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين 31 %، والاقتصاد 34 %، وكلها من المرجح أن يتم طرحها في الخطاب قبل جلسة مشتركة من الكونجرس.
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