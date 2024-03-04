70.1% من الشركات السعودية تخطط لزيادة التوظيف

(MENAFN
- Al Watan) توقع تقرير حديث زيادة التوظيف في 70.1% من الشركات في المملكة خلال عام 2024 وجاءت السعودية في المقدمة من حيث النسب المتوقعة للزيادة بدول الخليج العربي، بدعم من الاستثمارات الكبرى في المشروعات طويلة الأجل لتعزيز قطاع السياحة.
وكشف تقرير حديث عن سوق العمل بمنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربي لعام 2023/ 2024 لشركة بروكابيتا، عن نمو التوظيف بدول المجلس، واستحواذ السعودية على أعلى توقعات للنمو هذا العام، كما تصدرت المملكة قائمة دول المنطقة في منح أكبر عدد من الترقيات خلال عام 2023. التوظيف والقوى العاملة
أوضح التقرير أن معدل نمو التوظيف ما زال إيجابياً في المنطقة، وزاد عدد الموظفين لدى 66.7% من الشركات بعام 2023، وأن السعودية سجلت أعلى معدلات نمو، ما عزاه التقرير إلى مبادرات ريادة الأعمال والاستثمار في القطاع الخاص، مما يعطي دفعة قوية لسوق المواهب السعودية، في حين تراجع نمو التوظيف في الشركات القطرية، بسبب الانتهاء من الأنشطة المتعلقة بفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. تحديات التوظيف
وتطرق التقرير إلى ترك الموظفين لشركاتهم، وقالت 64.6% من الشركات إن توفير فرص عمل جديدة يعد السبب الرئيس وراء ترك الموظفين لوظائفهم، وإن الشركات بالإمارات احتلت المركز الأول، في حين جاءت التعويضات والمزايا في المرتبة الثانية بنسبة 43%. وفي العام السابق 2022 احتلت التعويضات والمزايا المرتبة الأولى لترك الوظائف.
وفي حين ترى 43.3% من الشركات أن التعويضات التنافسية التي تقدمها الأسواق المجاورة تمثل تحديا لأنها تستنزف المواهب، قالت 39% من الشركات إن الافتقار إلى المهنيين من ذوي المهارات شكل تحدياً آخر.
وبشأن معدل دوران الموظفين، تصدرت السعودية القائمة بمتوسط دوران وظيفي نسبته 14.1%، ما عزاه التقرير إلى المبادرات والمشروعات العملاقة التي تحفز المواهب على البحث والانتقال إلى فرص جديدة أفضل. الترقيات والتعويضات
وحول معدل الترقية، أظهر التقرير، أن الشركات سجلت أعلى معدل ترقية بنسبة 57%، وتصدرت السعودية القائمة من حيث منح أكبر عدد من الترقيات، لافتا إلى أن 77.6% من الشركات منحت زيادات لموظفيها خلال 2023، بمتوسط زيادات نسبته 6.7% بارتفاع عن متوسط عام 2022 البالغ 5.2%، وعزا التقرير هذه الزيادة إلى عدة عوامل، منها: الأداء القوي لسوق العمل، لا سيما بالسعودية والإمارات. نمو الزيادات والمكافآت
وبينت نتائج التقرير، نمو عدد الشركات التي منحت زيادات ومكافآت سنوية لموظفيها خلال 2023 لتصل إلى 64%، مقابل 62.7% خلال عام 2022، وتصدرت الإمارات القائمة تليها السعودية، وطبقت 31.% من الشركات خطط حوافز طويلة الأجل للمواهب العاملة لديها، وتخطط 19.9% من الشركات لتقديم خطط حوافز طويلة الأجل لموظفيها، وتحديدا في السعودية.
وتخطط 83.3% من الشركات لتقديم زيادات أو مكافآت خلال 2024، وستطبق 47.6% من الشركات زيادة في الرواتب والمكافآت، بينما لن تمنح 16.7% من الشركات زيادات أو مكافآت لموظفيها.
وحول مكافآت مجالس الإدارة، أوضح تقرير شركة ((بروكابيتا))، أن متوسط تعويضات أعضاء مجلس الإدارة البالغ عدده 9 أعضاء في عام 2022 سجل 2.031.549 دولارا أمريكيا، وجاءت جاءت السعودية في المرتبة الرابعة بقيمة 155.571 دولارا لكل عضو. الذكاء الاصطناعي
وبشأن الاستثمار في التكنولوجيا، توقع التقرير أن تسجل الشركات بالسعودية والإمارات أعلى معدل استثمار في الذكاء الاصطناعي خلال عام 2024، مبينا أن 23% فقط من الشركات بالخليج تستثمر في الذكاء الاصطناعي، في حين أن 52% من الشركات لم تستثمر في الذكاء الاصطناعي.
توقعات بنمو التوظيف بـ70.1% من الشركات في المملكة خلال عام 2024
66.7 % من الشركات بدول الخليج زاد عدد موظفيها خلال 2023
64.6 % من الشركات تعتقد أن توفير فرص عمل جديدة يعد السبب الرئيس وراء ترك الموظفين لوظائفهم
39 % من الشركات ترى أن الافتقار إلى المهنيين من ذوي المهارات يشكل تحديا
14.1 % معدل الدوران الوظيفي بالشركات السعودية
57 % من الشركات منحت ترقيات
77.6 % من الشركات منحت زيادات لموظفيها خلال 2023
83.3 % من الشركات تخطط لتقديم زيادات أو مكافآت خلال 2024
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