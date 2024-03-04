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70.1% من الشركات السعودية تخطط لزيادة التوظيف

3/4/2024 11:29:30 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع تقرير حديث زيادة التوظيف في 70.1% من الشركات في المملكة خلال عام 2024 وجاءت السعودية في المقدمة من حيث النسب المتوقعة للزيادة بدول الخليج العربي، بدعم من الاستثمارات الكبرى في المشروعات طويلة الأجل لتعزيز قطاع السياحة.
وكشف تقرير حديث عن سوق العمل بمنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربي لعام 2023/ 2024 لشركة بروكابيتا، عن نمو التوظيف بدول المجلس، واستحواذ السعودية على أعلى توقعات للنمو هذا العام، كما تصدرت المملكة قائمة دول المنطقة في منح أكبر عدد من الترقيات خلال عام 2023.
التوظيف والقوى العاملة
أوضح التقرير أن معدل نمو التوظيف ما زال إيجابياً في المنطقة، وزاد عدد الموظفين لدى 66.7% من الشركات بعام 2023، وأن السعودية سجلت أعلى معدلات نمو، ما عزاه التقرير إلى مبادرات ريادة الأعمال والاستثمار في القطاع الخاص، مما يعطي دفعة قوية لسوق المواهب السعودية، في حين تراجع نمو التوظيف في الشركات القطرية، بسبب الانتهاء من الأنشطة المتعلقة بفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022.
تحديات التوظيف
وتطرق التقرير إلى ترك الموظفين لشركاتهم، وقالت 64.6% من الشركات إن توفير فرص عمل جديدة يعد السبب الرئيس وراء ترك الموظفين لوظائفهم، وإن الشركات بالإمارات احتلت المركز الأول، في حين جاءت التعويضات والمزايا في المرتبة الثانية بنسبة 43%. وفي العام السابق 2022 احتلت التعويضات والمزايا المرتبة الأولى لترك الوظائف.
وفي حين ترى 43.3% من الشركات أن التعويضات التنافسية التي تقدمها الأسواق المجاورة تمثل تحديا لأنها تستنزف المواهب، قالت 39% من الشركات إن الافتقار إلى المهنيين من ذوي المهارات شكل تحدياً آخر.
وبشأن معدل دوران الموظفين، تصدرت السعودية القائمة بمتوسط دوران وظيفي نسبته 14.1%، ما عزاه التقرير إلى المبادرات والمشروعات العملاقة التي تحفز المواهب على البحث والانتقال إلى فرص جديدة أفضل.
الترقيات والتعويضات
وحول معدل الترقية، أظهر التقرير، أن الشركات سجلت أعلى معدل ترقية بنسبة 57%، وتصدرت السعودية القائمة من حيث منح أكبر عدد من الترقيات، لافتا إلى أن 77.6% من الشركات منحت زيادات لموظفيها خلال 2023، بمتوسط زيادات نسبته 6.7% بارتفاع عن متوسط عام 2022 البالغ 5.2%، وعزا التقرير هذه الزيادة إلى عدة عوامل، منها: الأداء القوي لسوق العمل، لا سيما بالسعودية والإمارات.
نمو الزيادات والمكافآت
وبينت نتائج التقرير، نمو عدد الشركات التي منحت زيادات ومكافآت سنوية لموظفيها خلال 2023 لتصل إلى 64%، مقابل 62.7% خلال عام 2022، وتصدرت الإمارات القائمة تليها السعودية، وطبقت 31.% من الشركات خطط حوافز طويلة الأجل للمواهب العاملة لديها، وتخطط 19.9% من الشركات لتقديم خطط حوافز طويلة الأجل لموظفيها، وتحديدا في السعودية.
وتخطط 83.3% من الشركات لتقديم زيادات أو مكافآت خلال 2024، وستطبق 47.6% من الشركات زيادة في الرواتب والمكافآت، بينما لن تمنح 16.7% من الشركات زيادات أو مكافآت لموظفيها.
وحول مكافآت مجالس الإدارة، أوضح تقرير شركة ((بروكابيتا))، أن متوسط تعويضات أعضاء مجلس الإدارة البالغ عدده 9 أعضاء في عام 2022 سجل 2.031.549 دولارا أمريكيا، وجاءت جاءت السعودية في المرتبة الرابعة بقيمة 155.571 دولارا لكل عضو.
الذكاء الاصطناعي
وبشأن الاستثمار في التكنولوجيا، توقع التقرير أن تسجل الشركات بالسعودية والإمارات أعلى معدل استثمار في الذكاء الاصطناعي خلال عام 2024، مبينا أن 23% فقط من الشركات بالخليج تستثمر في الذكاء الاصطناعي، في حين أن 52% من الشركات لم تستثمر في الذكاء الاصطناعي.
توقعات بنمو التوظيف بـ70.1% من الشركات في المملكة خلال عام 2024
66.7 % من الشركات بدول الخليج زاد عدد موظفيها خلال 2023
64.6 % من الشركات تعتقد أن توفير فرص عمل جديدة يعد السبب الرئيس وراء ترك الموظفين لوظائفهم
39 % من الشركات ترى أن الافتقار إلى المهنيين من ذوي المهارات يشكل تحديا
14.1 % معدل الدوران الوظيفي بالشركات السعودية
57 % من الشركات منحت ترقيات
77.6 % من الشركات منحت زيادات لموظفيها خلال 2023
83.3 % من الشركات تخطط لتقديم زيادات أو مكافآت خلال 2024

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