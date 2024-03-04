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الرياض وجدة ضمن أغلى المدن العربية

3/4/2024 11:29:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت مدينة دبي أغلى المدن العربية ضمن مؤشر ((كلفة المعيشة العالمي))، الصادر عن موقع ((نومبيو))، تليها أبوظبي والدوحة. كما دخلت مدينتا الرياض وجدة ضمن قائمة الأغلى عربيا، حيث احتلت الرياض المرتبة الخامسة، وجدة المرتبة السابعة. في حين كانت الإسكندرية أرخص مدينة عربية.
وأصدر الموقع المتخصص في نشر قواعد البيانات العالمية أخيرا مؤشر كلفة المعيشة، الذي يصنف من خلاله 370 مدينة في العالم مقارنة بأرقام مدينة نيويورك.
كذلك نشر الموقع 4 مؤشرات أخرى: ((موشر أسعار الإيجار)) و((مؤشر أسعار السلع)) و((مؤشر أسعار المطاعم)) و((مؤشر القدرة الشرائية المحلية)).
وفي العالم العربي، جاءت مدينة دبي كأغلى مدينة عربية، حيث بلغ مؤشر كلفة معيشتها 63 نقطة، واحتلت المدينة الإماراتية المرتبة الـ138 عالميا.
أبرز 10 مدن في كلفة المعيشة:
1 - دبي
2 - أبوظبي
3 - الدوحة
4 - المنامة
5 - الرياض
6 - بيروت
7 - جدة
8 - الشارقة
9 - مسقط
10 - الكويت

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