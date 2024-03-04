الرياض وجدة ضمن أغلى المدن العربية

(MENAFN
- Al Watan) تصدرت مدينة دبي أغلى المدن العربية ضمن مؤشر ((كلفة المعيشة العالمي))، الصادر عن موقع ((نومبيو))، تليها أبوظبي والدوحة. كما دخلت مدينتا الرياض وجدة ضمن قائمة الأغلى عربيا، حيث احتلت الرياض المرتبة الخامسة، وجدة المرتبة السابعة. في حين كانت الإسكندرية أرخص مدينة عربية.
وأصدر الموقع المتخصص في نشر قواعد البيانات العالمية أخيرا مؤشر كلفة المعيشة، الذي يصنف من خلاله 370 مدينة في العالم مقارنة بأرقام مدينة نيويورك.
كذلك نشر الموقع 4 مؤشرات أخرى: ((موشر أسعار الإيجار)) و((مؤشر أسعار السلع)) و((مؤشر أسعار المطاعم)) و((مؤشر القدرة الشرائية المحلية)).
وفي العالم العربي، جاءت مدينة دبي كأغلى مدينة عربية، حيث بلغ مؤشر كلفة معيشتها 63 نقطة، واحتلت المدينة الإماراتية المرتبة الـ138 عالميا.
أبرز 10 مدن في كلفة المعيشة:
1 - دبي
2 - أبوظبي
3 - الدوحة
4 - المنامة
5 - الرياض
6 - بيروت
7 - جدة
8 - الشارقة
9 - مسقط
10 - الكويت
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