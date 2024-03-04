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10% معدل صافي أرباح المطاعم والمقاهي

3/4/2024 11:29:30 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما أيد مستشار سعودي متخصص في ريادة الأعمال بقطاع المطاعم والمقاهي، فكرة تحالفات واندماج مطاعم ومقاه لتشكل كيانات قوية في الأحساء، مستشهدًا بتحالفات واندماج كيانات في قطاع المطاعم والمقاهي، تقدر قيمتها السوقية حاليًا بـ350 مليون ريال، بعدما كانت لا تتجاوز قيمتها السوقية بمفردها 30 مليون ريال، أكد أن معدل صافي الأرباح في قطاع المطاعم والمقاهي 10%، وقدر القيمة السوقية لمجموعة مطاعم ومقاه ((شهيرة)) في الأحساء أخذت في التوسع وانتشار فروع لها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال الـ3 أعوام الأخيرة، وتمتلك خطة نمو كبيرة، وطواقم عمل كبيرة، ومنتجات بجودة عالية بنحو 100 مليون ريال.
الامتياز التجاري للتوسع عالميًا
أبان المستشار في ريادة الأعمال بقطاع المطاعم والمقاهي عبدالله الشعيبي، في لقاء بمركز سنا لتطوير الأعمال التابع لغرفة الأحساء، أن هناك توجهًا خلال الفترة المقبلة للتوسع في قطاع المطاعم والمقاهي السعودية إلى العالمية من خلال الامتياز التجاري، وبالفعل هناك مطاعم ومقاه سعودية حاليًا في بعض دول الخليج والعربية، من بينها مطاعم ومقاه في الأحساء لها فروع في دول الخليج، مشيرًا إلى أن هناك نموًا كبيرًا في المطاعم والمقاهي بالأحساء وأن القطاع، يتوسع مع تزايد النمو السكاني، والتوجه نحو السياحة بشكل كبير في جميع مناطق المملكة، وأن القطاع لن ينتهي، بينما قد يشهد تغيرًا مواكبًا لسلوك العميل، ويجب أن يكون هناك جاهزية للتغيير في الأيام المقبلة، والتركيز على التطوير الدائم، كما يتطلب القطاع خطة للنمو لكي لا يتلاشى مع الزمن.
ذائقة السعوديين
أضاف، أن قطاع المطاعم والمقاهي، من أكثر المشاريع الواعدة، ويأخذ نصيبًا واسعًا في أولويات البرنامج اليومي للفرد، وهو قطاع واعد ومتغير في آن واحد، والمنافسة فيه ((كبيرة)) جدًا لدخول المستثمرين، ملمحًا إلى ضرورة إلمام رواد الأعمال في هذا القطاع تحديدًا بـ3 جوانب رئيسية، وهي: تسويقية، ومالية، وجوانب العمليات، لافتًا إلى أن المطاعم خلال الـ12 عامًا الماضية، شهدت اختلافًا واسعًا عن وقتنا الحالي، في ذائقة العملاء السعوديين، وفي نظرة العملاء إلى تفاصيل كثيرة، مبينًا أن هناك انتشارًا ((تضخمًا)) لأعداد المطاعم والمقاهي بشكل كبير رغم المخاطر المالية العالية فيها.
خدمة إضافية
انتقد الشعيبي فكرة المطاعم ((السحابية))، وذلك بسبب تدني صافي الأرباح فيها، مستعرضًا بعض الأرقام المالية فيها: 40% تكلفة تشغيلية، و40% للتطبيق والتوصيل والتسويق، و20% للإيجارات والخدمات الأخرى، لافتًا إلى أنه يفترض أن يكون المطعم السحابي، خدمة ((إضافية)) وليست خدمة لوحدها فقط، والتعامل معها بطريقة ذكية لتعزيز المبيعات من نفس المكان ((المطعم أو المقهى))، وبنفس التشغيل ونفس العاملين، ومضى بقوله: ليس صحيًا التحالف لخفض أسعار المنتجات في المطاعم والمقاهي، ومالك مشروع ((الذكي))، هو من يعمل منتجا سعره مناسب للعملاء، وبجودة عالية، وأن 10% فقط من ملاك المطاعم والمقاهي، هم الذين يشعرون بالسعادة في مشاريعهم وأرباحهم المالية، ملمحًا إلى إغلاق 10 مطاعم ومقاه في شارع واحد بالأحساء، خلال العامين الأخيرين، وافتتاح 10 أخرى في نفس الشارع، مؤيدًا أن العام الميلادي الماضي شهد قطاع المطاعم والمقاهي كثرة الإغلاقات، وتدني الأرقام في المبيعات والأرباح والزبائن فيها.

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