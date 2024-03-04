الأرصاد: توقعات بهطول الأمطار على 5 مناطق

(MENAFN
- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة ومكة المكرمة.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية و الرياض وتمتد إلى منطقة نجران.
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