البنك الدولى: سد الفجوة بين الجنسين يرفع الناتج المحلى الإجمالى العالمى بأكثر من 20%

MENAFN - Al-Borsa News) أظهر تقرير البنك الدولى السنوي العاشر بعنوان“المرأة والأعمال والقانون”، أن الفجوة العالمية بين الجنسين بالنسبة للنساء في مكان العمل أوسع بكثير مما كان يعتقد من قبل، مشيرًا إلى أنه لا توجد بلد توفر فرصًا متكافئة للنساء ولا حتى أغنى الاقتصادات.

وقال“إنديرميت جيل”، كبير الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي:“من الممكن أن يؤدي سد هذه الفجوة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يتجاوز 20%، وهو ما من شأنه أن يضاعف معدل النمو العالمي على مدى العقد المقبل، ولكن الإصلاحات تباطأت”.

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وبحسب التقرير المنشور الإثنين، عندما تؤخذ في الاعتبار الاختلافات القانونية التي تنطوي على السلامة من العنف والوصول إلى خدمات رعاية الأطفال، تتمتع النساء في المتوسط ​​بنحو 64% من الحماية القانونية التي يتمتع بها الرجال، وهو أقل بكثير من التقدير السابق الذي بلغ 77%.

ويتجلى الضعف بشكل أكبر في سلامة المرأة، حيث يبلغ المتوسط ​​العالمي 36 نقطة، مما يعني أن النساء لا يتمتعن إلا بثلث الحماية القانونية اللازمة، وعلى الرغم من أن 151 اقتصادًا لديها قوانين معمول بها تحظر التحرش الجنسي في مكان العمل، فإن 39 اقتصادًا فقط لديها قوانين تحظره في الأماكن العامة.

وفي مجال ريادة الأعمال، يفرض اقتصاد واحد فقط من كل خمسة اقتصادات معايير تراعي الفوارق بين الجنسين في عمليات المشتريات العامة، وهذا يعني أن النساء محرومات من فرص اقتصادية تبلغ 10 تريليونات دولار سنويًا، وفي مجال الأجور، تكسب النساء 77 سنتًا فقط مقابل كل دولار يدفع للرجال.

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