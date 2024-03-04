3 مليارات جنيه حجم محفظة الأصول العقارية غير المستغلة لـ((إيسترن كومبانى))

MENAFN - Al-Borsa News) تسير الشركة الشرقية للدخان- إيسترن كومبانى فى إجراءات تأسيس شركة منفصلة تضم الأصول العقارية غير المستغلة والتى يتراوح حجمها ما بين 2 إلى 3 مليارات جنيه موزعة بين 13 أصل فى مناطق مختلفة من القاهرة الإسكندرية.

وقال هانى أمان رئيس الشركة فى تصريحات لـ”البورصة”، إن خطوة تأسيس شركة منفصلة لضم الأصول العقارية بعد جاءت بعد تنازل الشريك الإماراتى“جلوبال القابضة للاستثمار” عن حصتها فى تلك الأصول ما دفع إلى فصلها فى شركة تحمل هيكل الملكية القديم قبل عملية استحواذ الإماراتيين بسيطرة من القابضة للصناعات الكيماوية.

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وأكد، أن الشركة تسعى لتطوير تلك الأصول ومنفتحة على كافة الخيارات سواء ببيعها أو طرحها للشراكة مع مطورين عقاريين.

وتابع أمان، أن الشريك الإماراتى تنازل أيضا عن حصته فى الأرباح المرحلة المحتجزة فى الشركة قبل دخوله فى هيكل الملكية.

وعلى صعيد العمليات التشغيلية كشف العضو المنتدب للشركة عن خطة زيادة الإنتاج من السجائر إلى 70 مليار سيجارة سنويا، مقابل 50 مليار سيجارة أنتجتها الشركة خلال العام المالى الماضى، موضحا أنه فور وصول المواد الخام ستقوم الشركة بزيادة الإنتاج.

وتوقع انتهاء أزمة السجائر خلال شهرين، مع بدء تدفق المواد الخام التى عادة ما تستغرق وقتًا يتراوح بين 6 أسابيع إلى 3 أشهر لوصولها من الدول التى يتم الاستيراد منها، موضحًا أن سياسة توزيع منتجات الشركة لن تتغير حيث لديها 180 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية وافقت على إبرام خطاب الضمانة مع بنك الإمارات دبى الوطنى بقيمة 200 مليون دولار، والذى سيضمن للشركة فتح اعتمادات مستندية لمورديها بقيمة 400 مليون دولار من بنوك محلية، موضحا أنه يجرى التفاوض حاليا مع البنوك لفتح الاعتمادات بعد الحصول على خطاب الضمانة.

وتابع أن البنوك الإماراتية الدائنة سيكون لها الحق فى الاكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة المرتقب إلى 3 مليارات جنيه، مقابل 2.3 مليار جنيه حاليا، بعد العرض على قدامى المساهمين أولا للاكتتاب، وفى حال عدم تغطيتها من قدامى المساهمين سيقوم الدائنيين بالاكتتاب فى الحصة التى لم يتم تغطيتها.

وذكر أن احتياجات الشركة من الدولار سترتفع خلال الفترة المقبلة إلى 700 مليون دولار، مقابل 400 مليون دولار حاليا، موضحا أنها ستزيد بناء على خطة زيادة الإنتاج التى يهدف الشريك الإماراتى لتطبيقها لتغطية متطلبات السوق المحلي لتعاود الشركة السيطرة على حصتها السوقية من قطاع السجائر والبالغة 75% من السوق.

وأشار إلى أنه بالتعاون مع الشريك الإماراتى ستقوم الشركة بالتصدير إلى دول أفريقية ودول عربية خلال العام المقبل لتوفير العملة الصعبة، وكذلك لزيادة أرباح الشركة المستهدف الوصول بها إلى 10 مليارات جنيه خلال عامين.

وأضاف قائلاً:” سنؤجل طرح منتجات التبغ المسخن لحين استقرار السوق وتوافر العملة الصعبة، وسنتوسع بها فى فترة لاحقة بمساعدة العلاقات الخارجية بين الشريك الإماراتى وبين المنتجين الخارجيين”.