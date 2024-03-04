3 مليارات جنيه حجم محفظة الأصول العقارية غير المستغلة لـ((إيسترن كومبانى))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تسير الشركة الشرقية للدخان- إيسترن كومبانى فى إجراءات تأسيس شركة منفصلة تضم الأصول العقارية غير المستغلة والتى يتراوح حجمها ما بين 2 إلى 3 مليارات جنيه موزعة بين 13 أصل فى مناطق مختلفة من القاهرة الإسكندرية.
وقال هانى أمان رئيس الشركة فى تصريحات لـ”البورصة”، إن خطوة تأسيس شركة منفصلة لضم الأصول العقارية بعد جاءت بعد تنازل الشريك الإماراتى“جلوبال القابضة للاستثمار” عن حصتها فى تلك الأصول ما دفع إلى فصلها فى شركة تحمل هيكل الملكية القديم قبل عملية استحواذ الإماراتيين بسيطرة من القابضة للصناعات الكيماوية.
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وأكد، أن الشركة تسعى لتطوير تلك الأصول ومنفتحة على كافة الخيارات سواء ببيعها أو طرحها للشراكة مع مطورين عقاريين.
وتابع أمان، أن الشريك الإماراتى تنازل أيضا عن حصته فى الأرباح المرحلة المحتجزة فى الشركة قبل دخوله فى هيكل الملكية.
وعلى صعيد العمليات التشغيلية كشف العضو المنتدب للشركة عن خطة زيادة الإنتاج من السجائر إلى 70 مليار سيجارة سنويا، مقابل 50 مليار سيجارة أنتجتها الشركة خلال العام المالى الماضى، موضحا أنه فور وصول المواد الخام ستقوم الشركة بزيادة الإنتاج.
وتوقع انتهاء أزمة السجائر خلال شهرين، مع بدء تدفق المواد الخام التى عادة ما تستغرق وقتًا يتراوح بين 6 أسابيع إلى 3 أشهر لوصولها من الدول التى يتم الاستيراد منها، موضحًا أن سياسة توزيع منتجات الشركة لن تتغير حيث لديها 180 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن الجمعية العمومية وافقت على إبرام خطاب الضمانة مع بنك الإمارات دبى الوطنى بقيمة 200 مليون دولار، والذى سيضمن للشركة فتح اعتمادات مستندية لمورديها بقيمة 400 مليون دولار من بنوك محلية، موضحا أنه يجرى التفاوض حاليا مع البنوك لفتح الاعتمادات بعد الحصول على خطاب الضمانة.
وتابع أن البنوك الإماراتية الدائنة سيكون لها الحق فى الاكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة المرتقب إلى 3 مليارات جنيه، مقابل 2.3 مليار جنيه حاليا، بعد العرض على قدامى المساهمين أولا للاكتتاب، وفى حال عدم تغطيتها من قدامى المساهمين سيقوم الدائنيين بالاكتتاب فى الحصة التى لم يتم تغطيتها.
وذكر أن احتياجات الشركة من الدولار سترتفع خلال الفترة المقبلة إلى 700 مليون دولار، مقابل 400 مليون دولار حاليا، موضحا أنها ستزيد بناء على خطة زيادة الإنتاج التى يهدف الشريك الإماراتى لتطبيقها لتغطية متطلبات السوق المحلي لتعاود الشركة السيطرة على حصتها السوقية من قطاع السجائر والبالغة 75% من السوق.
وأشار إلى أنه بالتعاون مع الشريك الإماراتى ستقوم الشركة بالتصدير إلى دول أفريقية ودول عربية خلال العام المقبل لتوفير العملة الصعبة، وكذلك لزيادة أرباح الشركة المستهدف الوصول بها إلى 10 مليارات جنيه خلال عامين.
وأضاف قائلاً:” سنؤجل طرح منتجات التبغ المسخن لحين استقرار السوق وتوافر العملة الصعبة، وسنتوسع بها فى فترة لاحقة بمساعدة العلاقات الخارجية بين الشريك الإماراتى وبين المنتجين الخارجيين”.
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