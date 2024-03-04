طاقة السعودية تسعى لزيادة استثماراتها فى مصر 4 مرات خلال عامين

كشف حسام أبو سيف، نائب الرئيس التنفيذي لشركة“طاقة” للتصنيع وخدمات الطاقة في إفريقيا والعراق، عن خطط الشركة لزيادة استثماراتها في مصر إلى 4 أمثال خلال عامين، من عام 2023 إلى 2024.

وأوضح أبو سيف، في حواره مع“البورصة”، أن استراتيجية الشركة الحالية تركز على مضاعفة حجم أعمالها وخدماتها في مصر، تمهيدًا للتوسع في مجال الخدمات البترولية داخل المياه العميقة بالبحار بدءًا من عام 2026.

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وتتركز أنشطة الشركة فى منطقة الصحراء الغربية المصرية، من خلال عقود موقعة مع 20 شركة من شركات النفط العاملة في مصر، وتتعلق بمجال صيانة وتجهيز آبار البترول.

وذكر أن الشركة تدرس أيضًا دخول مجال خدمات آبار البترول البحرية من حفر وتنقيب فى مصر لدعم معدلات النمو المستهدفة خلال السنوات القادمة.

وأوضح أبو سيف أن الاستثمارات في قطاع البترول في مصر وصلت إلى 40% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال الـ5 سنوات الماضية.

وأكد أن الشركة لا تخطط حاليًا لدخول مجال الطاقة المتجددة، لكنها تركز جهودها على شركتها المختصة بالحرارة الجوفية للطاقة،“طاقة جيوثيرمال إنرجي” التي تأسست العام الماضى بهدف تطوير مصادر الطاقة النظيفة المتوفرة من الحرارة الجوفية بباطن الأرض في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال أبو سيف، إن مشاركتهم في إيجيبس 2024 تأتي تماشيًا مع استراتيجيتها الواعدة لتطوير تقنيات جديدة واستباقية في قطاع الطاقة، لتحقيق ورؤية مصر 2030 فيما يتعلق بإزالة الكربون والحد من الانبعاثات الناتجة عن القطاع.

وخلال مشاركة“طاقة” فى جلستين نقاشيتين فى مؤتمر“إيجيبس” قال ماريو روسيف، نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات والتكنولوجيا في شركة“طاقة”، إن الشركة تستثمر بشكل ضخم فى مجال الطاقة الحرارية الجوفية وتقليل انبعاثاتها الخاصة بعملية الاحتراق ، والتقاط كربون.

وأوضح أبوسيف أن عملية التقاط الكربون ليست تكنولوجيا جديدة لشركة“طاقة” حيث بدأت الشركة فيها منذ أكثر من 20 عامًا وأتقنتها.

وأشار إلى دخولهم فى تحالف جديد مع شركة رائدة في مجال الطاقة الحرارية الجوفية، مضيفًا أن لدى الشركة الآن تكنولوجيات لحرق الوقود باستخدام الأكسجين“”oxy-fuel، وهى أكبر مراحل التقاط الكربون تكلفة، كما ينتج عنها انبعاثات أقل مقارنة بالاحتراق بالهواء.

وعبر أبوسيف خلال مشاركته فى مؤتمر“إيجيبس” عن سعادته بما وصلت له الكثير من البلدان الإفريقية من تطور في البنية التحتية والتشريعية، والذى يعكس قدرات القارة ليس في التصدير فحسب، ولكن في تعزيز فرص التنمية المشتركة بين بلدان القارة أيضًا.

وأكد التزام الشركة بدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وأن هذا الانتقال سيخلق فرص عمل جديدة، لكنه يتطلب مهارات جديدة وخبرات فعالة في مجال الاستدامة البيئية والانبعاثات وكفاءة استهلاك الطاقة.

وقال أبو سيف، إن الشركة تتوقع أن يؤدي الانتقال للطاقة النظيفة إلى خلق 10.3 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن“طاقة” تركز على تنمية وتدريب موظفيها على المهارات اللازمة لتحقيق صافي صفر انبعاثات، من خلال برامج تدريبية متخصصة وبرامج للتعلم الإلكتروني، وأن الشركة تستثمر في الابتكار والتكنولوجيا لتطوير حلول طاقة جديدة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية.

وأشار إلى أن استحواذ“طاقة” على شركة المنصوري لخدمات البترول في العام الماضي، أدى إلى زيادة رأسمالها البشري إلى 5500 موظف في أكثر من 20 دولة حول العالم.

وأضاف أن استحواذات“طاقة” في السنوات الماضية كانت قائمة على إتمام الاستحواذ على شركات تكنولوجيا الحفر لتنويع وزيادة الخدمات التي تقدمها الشركة في مجالات الحفر واستكمال آبار البترول لزيادة إنتاجية الحقول النفطية.

وتأسست شركة التصنيع وخدمات الطاقة“طاقة” في عام 2003، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة، وتقع في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، وتبلغ حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى شركة طاقة نحو 54%.