كيف يستفيد صُناع السياسة الغربيون من أصول روسيا المجمدة؟

من الناحية الاقتصادية، عادةً ما يكون للأصل قيمة لأن المالك قد يستمد منه فوائد مستقبلية، إذ تتطلب بعض الأصول، مثل العملات المشفرة ، إيمانًا جماعيًا بهذه الفوائد، البعض الآخر سيوفر بلا شك متعة مستقبلية.

ولا تزال ثمة أمور أخرى، مثل سندات الخزانة الأمريكية، التي تمثل حق ملكية على حكومة أقوى اقتصاد في العالم، مدعومة بنظام قانوني قوي.

موضوعاتالبنك الدولى: سد الفجوة بين الجنسين يرفع الناتج المحلى الإجمالى العالمى بأكثر من 20% تباين الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بضغط من بيانات ثقة المستثمرين في ألمانيا “إيه تى آند تى” الأمريكية تنوى استثمار 22 مليار دولار لتطوير شبكاتها

ومع ذلك، للحصول على هذه الفوائد، يجب أن يكون المالك قادرًا على الوصول إلى أصوله، وهنا حيث يعاني البنك المركزي الروسي، الذي يحتفظ بأصوله في الخارج مثل أي بنك مركزي آخر.

وبعد غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا عام 2022، جمدت مجموعة السبع هذه الأصول ومنعت الشركات المالية من نقلها.

ومن بين الأصول الروسية البالغة 282 مليار دولار المجمدة في اليابان والغرب، هناك نحو 207 مليارات دولار“أي 191 مليار يورو” محفوظة لدى شركة“يوروكلير”.

وعندما يحين موعد استحقاق دفعات القسيمة على الأصول الروسية أو استرداد السندات، تضع“يوروكلير” الأموال النقدية في حساب مصرفي، وهذا الحساب يضم الآن ما يقرب من 132 مليار يورو.

وخلال العام الماضي، حصلت على عائد قدره 4.4 مليار يورو، وهو عائد مناسب لشركة“يوروكلير” وفقًا لشروطها وأحكامها.

ويدرس صناع السياسات الغربيون الآن ما إذا كان ممكنا استخدام هذه الأصول لمساعدة أوكرانيا.

وربما تضطر روسيا ذات يوم إلى تعويض البلاد عن أضرار الحرب، التي يقدرها البنك الدولي بأكثر من 480 مليار دولار.

وتحتاج أوكرانيا إلى مزيد من المال والأسلحة للتصدي للتقدم الروسي، فضلاً عن الحفاظ على دولتها واقتصادها.

وفي الوقت نفسه، تكافح الحكومات الغربية على نحو متزايد لإيجاد مساحة في ميزانياتها لدعم المجهود الحربي، والحصول على موافقة الهيئات التشريعية على مثل هذا الإنفاق.

وفي 26 من فبراير، أكد دميترو كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، مجدداً ضرورة مصادرة الأصول الروسية.

وبعد يوم واحد، دعت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، زملاءها إلى“كشف قيمة” تلك الأموال.

كما تريد أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، استخدام مكاسب“يوروكلير” غير المتوقعة لشراء معدات عسكرية لأوكرانيا.

كيف يمكن فعل ذلك بالضبط؟

عادةً ما يتطلب أخذ الأصول من شخص ما أمراً من المحكمة، لكن في القانون الدولي تكون الأمور أكثر تعقيدًا بعض الشيء، ولن يكون بوسع محكمة العدل الدولية البت في هذه المسألة إلا إذا وافقت أوكرانيا وروسيا على السماح لها بذلك، وهو أمر غير مرجح في الوقت الحاضر.

ويتمتع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالقدرة على إصدار قرارات ملزمة، والتي تمتلك روسيا للأسف حق النقض عليها.

ويريد البعض، مثل وزير الخزانة الأمريكي الأسبق لورانس سامرز، الاستفادة من حق الدول في اتخاذ ما يسمى بالتدابير المضادة، وهذه الأفعال تعتبر غير قانونية، ويُسمح بها أحيانًا ردًا على أفعال غير قانونية، ولا شك أن أوكرانيا لها الحق في نشر تدابير مضادة.

وتندرج العقوبات وتجميد الأصول ضمن هذه الفئة، وقد تم استخدامها على نطاق واسع ضد روسيا، ولا ينطبق هذا على مصادرة الأصول، على الأقل في معظم تفسيرات القانون الدولي، وذلك لأنها لا رجعة فيها، وستسعى إلى معاقبة روسيا، بدلاً من إحداث تغيير في سلوكها.

ذكرت مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية أن أوكرانيا لديها مطالب قوية ضد روسيا، لكنها لا تستطيع استخدام أي أصول روسية مجمدة لتسويتها، فالغرب ليس لديه مطالب لكنه لديه الكثير من الأصول، وبالتالي فإن التحدي يكمن في إيجاد طريقة لمطابقة هذه الأصول مع المطالب.

وفي بحث حديث، يقترح لي بوشيت، خبير في القانون الدولي، وزملاءه مثل هذه الطريقة، فهم يزعمون أن الغرب من الممكن أن يقدم قرضاً لأوكرانيا، وفي مقابل ذلك تستطيع أوكرانيا أن تعرض مطالباتها على روسيا كضمان، وسيوافق الغرب على استخدام هذه الضمانات فقط لسداد القرض.

وعندما ترفض روسيا حتماً السداد، فإن الغرب سيكون قادراً حينها على استخدام إجراءات حبس الرهن على الضمانات.

هل سينجح هذا الأمر؟

تتمثل إحدى الصعوبات في أن الهيئة الدولية لا يزال يتعين عليها تحديد حجم المبالغ المستحقة لأوكرانيا، وربما تستطيع الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تستعين بالبنك الدولي لتحليل الأرقام، لكن هذا يتطلب دبلوماسية حذرة نيابة عن الغرب، فضلاً عن دعم فرنسا وألمانيا، اللتان لم تعجبهما حتى الآن الاقتراحات التي تنطوي على تفسيرات إبداعية للقانون الدولي.

يقول بوشيت إن التحول في النهج ليس كبيرًا تمامًا كما قد يبدو في البداية، وذهب الغرب بالفعل إلى اتخاذ خطوات كبيرة من خلال تجميد الأصول والتوضيح أنه لن يعيدها ما لم يتم دفع التعويضات.

ويشير إلى أن“روسيا لن تدفع تعويضات، فتعويضات الحرب يدفعها المهزوم للمنتصر، وهذا الوضع لا ينتهي برفع العلم الأوكراني فوق الكرملين”.

أما الصعوبة الثانية فتطرحها بلجيكا، التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى معظم الأصول الروسية المجمدة، وبالتالي ستحتاج إلى تلقي معظم المطالبات ضد روسيا من أوكرانيا، وربما تكون مترددة في لعب مثل هذا الدور المحوري، نظرًا لاحتمال الانتقام.

وليس من العدل أيضاً أن نتوقع من دولة بهذا الحجم أن تكون المزود الرئيسي للقرض الأولي لأوكرانيا.

ومن أجل التغلب على هذه الصعوبة، يقترح بوشيت تقديم القرض الأولي لأوكرانيا بطريقة مشتركة مع شرط المشاركة، وهو ما من شأنه أن يمكن البلدان المقرضة من التجمع معاً عند تقديم الأموال وتلقي الضمانات.

مثل هذا النهج شُيد لتمويل حكومات الأسواق الناشئة في السبعينيات والثمانينيات قبل أن تتولى أسواق تمويل السندات المسؤولية.

وكما هي الحال الآن، كانت هناك حاجة إلى آلية لتقاسم المخاطر والحصول على الضمانات.

لكن ربما لا تكون هناك حاجة للاستيلاء على الأصول الروسية على أية حال، والواقع أن الاتحاد الأوروبي يخطط بالفعل لتطبيق ضريبة غير متوقعة على أي أرباح تتراكم.

وإذا استمر استنزاف العوائد إلى أجل غير مسمى، فإن الفارق بين مصادرة الأصول ومصادرة الدخل يصبح أصغر فأصغر.

ومن الناحية الاقتصادية، أصبح الغرب بالفعل مالكاً للأصول الروسية، وكل ما تبقى الآن هو تمويل الحرب في أوكرانيا.