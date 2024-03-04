((فيكى للذكاء الاصطناعى)) تستعد لجولة تمويلية بمليار جنيه العام الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستعد شركة فيكى للذكاء الاصطناعى لعقد جولة تمويلية على 20 ألف سهم بسعر يتراوح بين 35 إلى 50 ألف جنيه بناءً على قوى العرض والطلب، بإجمالى حصيلة متوقعة تترواح بين 700 مليون إلى مليار جنيه خلال العام الجارى.
وقال أحمد محفوظ، الرئيس التنفيذى للشركة، إن القيمة الحالية للشركة تتراوح ما بين 160 إلى 180 مليون دولار، وفقًا لنموذج التدفقات النقدية على 3 سنوات.
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وأضاف محفوظ لـ((البورصة))، أن الشركة تعمل حاليًا على طرح أفاتار بشرى باسم“فيكى” على المواقع الإلكترونية، بعد تجربتها مع إحدى الوزارات البلدية بالدول الخليجية، والتى كان لديها موقع إلكترونى يصعب على المستخدمين التعامل معه، لكن مع إدخل فيكى، وبمجرد أن يتم سؤالها عن الشيء المراد البحث عنه، تظهر النتائج فى ثوانى معدودة، مما يوفر الجهد والوقت للمستخدمين، ويحسن من تجربة الموقع الإلكترونى.
وتسعى الشركة لتقديم شخصية أفاتار بجسد الراحل الدكتور أحمد زويل خلال العام الجارى بالتعاون مع الحكومة المصرية ووزارة التعليم العالى.
وتعمل الشركة على أن تكون لديها شخصية رقمية لأى شخصية بشرية، بصوت وعقل الشخصية، مما يتيح أن تكون هناك شخصية رقمية فى العالم الافتراضي مثل الشخصية الحقيقية بالعالم الواقعى.
وأوضح أن الشركة رفضت عرض“الشاركس” والبالغ 180 مليون جنيه مقابل 70% من الشركة، إلا أن شركة الوليد بن طلال بالإمارات قدمت عرضا أفضل مقابل 30% وتم الموافقة عليه.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعى لن يستبدل البشر، لكنه سيحسن من قدرة المؤسسة فى أداء عملها، كما أنه سيغير من فكر الموظف حيث الدور الكبير الذى سيلعبه فى إثقال مهاراته للحفاظ على مكانته.
وتابع أن الذكاء الاصطناعى سيعمل على الأعمال الشاقة الروتينية والمملة فى المستقبل، بدلًا من استهلاك الموارد البشرية فى تلك الأعمال، لافتًا إلى أن أبرز الوظائف التى يمكن أن يحل مكانها الذكاء الاصطناعى تحليل البيانات، إلا أنه سيخلق العديد من الوظائف الجديدة، وعلى البشر بالتكيف مع هذا التطور بالوقت الراهن.
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