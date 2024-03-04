((فيكى للذكاء الاصطناعى)) تستعد لجولة تمويلية بمليار جنيه العام الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) تستعد شركة فيكى للذكاء الاصطناعى لعقد جولة تمويلية على 20 ألف سهم بسعر يتراوح بين 35 إلى 50 ألف جنيه بناءً على قوى العرض والطلب، بإجمالى حصيلة متوقعة تترواح بين 700 مليون إلى مليار جنيه خلال العام الجارى.

وقال أحمد محفوظ، الرئيس التنفيذى للشركة، إن القيمة الحالية للشركة تتراوح ما بين 160 إلى 180 مليون دولار، وفقًا لنموذج التدفقات النقدية على 3 سنوات.

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وأضاف محفوظ لـ((البورصة))، أن الشركة تعمل حاليًا على طرح أفاتار بشرى باسم“فيكى” على المواقع الإلكترونية، بعد تجربتها مع إحدى الوزارات البلدية بالدول الخليجية، والتى كان لديها موقع إلكترونى يصعب على المستخدمين التعامل معه، لكن مع إدخل فيكى، وبمجرد أن يتم سؤالها عن الشيء المراد البحث عنه، تظهر النتائج فى ثوانى معدودة، مما يوفر الجهد والوقت للمستخدمين، ويحسن من تجربة الموقع الإلكترونى.

وتسعى الشركة لتقديم شخصية أفاتار بجسد الراحل الدكتور أحمد زويل خلال العام الجارى بالتعاون مع الحكومة المصرية ووزارة التعليم العالى.

وتعمل الشركة على أن تكون لديها شخصية رقمية لأى شخصية بشرية، بصوت وعقل الشخصية، مما يتيح أن تكون هناك شخصية رقمية فى العالم الافتراضي مثل الشخصية الحقيقية بالعالم الواقعى.

وأوضح أن الشركة رفضت عرض“الشاركس” والبالغ 180 مليون جنيه مقابل 70% من الشركة، إلا أن شركة الوليد بن طلال بالإمارات قدمت عرضا أفضل مقابل 30% وتم الموافقة عليه.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعى لن يستبدل البشر، لكنه سيحسن من قدرة المؤسسة فى أداء عملها، كما أنه سيغير من فكر الموظف حيث الدور الكبير الذى سيلعبه فى إثقال مهاراته للحفاظ على مكانته.

وتابع أن الذكاء الاصطناعى سيعمل على الأعمال الشاقة الروتينية والمملة فى المستقبل، بدلًا من استهلاك الموارد البشرية فى تلك الأعمال، لافتًا إلى أن أبرز الوظائف التى يمكن أن يحل مكانها الذكاء الاصطناعى تحليل البيانات، إلا أنه سيخلق العديد من الوظائف الجديدة، وعلى البشر بالتكيف مع هذا التطور بالوقت الراهن.