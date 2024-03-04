((صناعة المنظفات)) تكافح لتوطين المنتجات المستوردة

تسعى صناعة المنظفات إلى إحلال المنتجات المستوردة ببدائل محلية فى إطار خطة التوطين التى تتبعها حاليًا، وتجنبًا لأى تغيرات تطرأ على السوق العالمى خلال الفترة المقبلة.

وتعمل فى مصر 513 منشأة بقطاع المنظفات باستثمارات تقدر بنحو 4.72 مليار دولار، وقيمة إنتاج تبلغ نحو 18 مليار جنيه، فى حين يقدر عدد العمالة بحوالى 16 ألف عامل، وفقاً لبيانات غرفة الصناعات الكيماوية عام 2019.

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وتتضمن قائمة أكبر المحافظات التى تعمل بها مصانع منظفات، القاهرة بـ35 مصنعاً، والجيزة 33، والقليوبية 29، والإسكندرية 27، والشرقية 23 مصنعاً.

قال أحمد معوض رئيس مجلس إدارة شركة سيرا كيم لصناعة الكيماويات، إن أزمة الخامات دفعت شركات القطاع إلى البحث عن بدائل محلية حتى لو كانت أغلى فى سبيل استمرارية حركة الإنتاج.

أضاف معوض لـ“البورصة” أن أزمة الدولار المسيطرة على القطاعات الإنتاجية أدت لإرتفاع المواد الخام إلى 10 أمثالها قبل الأزمة، لذلك فإن توفير سيولة دولارية سيدعم استيراد حاجة الشركات ويهبط بالأسعار لمستويات كبيرة.

لفت معوض إلى أن شركته فى ظل أزمة الدولار الحالية عجزت عن ضخ استثمارات جديدة لزيادة طاقتها الإنتاجية، لكن فى حال استقرار الأوضاع ستستأنف خطتها.

أشار إلى أن شركته تركز على تصدير منتجاتها لدول أفريقيا حتى تتمكن من زيادة التدفقات النقدية من العملة الأجنبية لتوظيفها فى استيراد مدخلات الإنتاج.

قالت غادة فكرى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمنظفات الصناعية، إن الشركة تعتزم إضافة خطوط إنتاج جديدة بعرض توطين المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج ضمن استراتيجية التكاملية الصناعية التى تنفذها الشركة حاليًا.

أضافت أنَّ التغيرات التى شهدها سعر صرف الدولار، أضافت أعباء جديدة للقطاع الذى يستورد ما يزيد على 50 % من مستلزمات إنتاجه تقريباً.

قال إسلام عبدالسلام مدير عام شركة طابا للصناعات الكيماوية، إن الشركة رصدت 4 ملايين جنيه لإضافة خط إنتاج لتصنيع المنظفات بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

أضاف أن الطاقة الإنتاجية للخط الجديد تصل إلى 50 طنا شهريًا، الأمر الذى يمكن الشركة من مضاعفة حجم إنتاجها لتلبية احتياجات السوق المحلى وفتح أسواق جديدة فى أفريقيا وعدد من الدول العربية.

قال نبيل سويلم رئيس مجلس إدارة شركة الفيروز للمنظفات الصناعية، إن الشركة حصلت على قروض مؤخرًا من البنك الأهلى لتمويل خطة الشركة التوسعية ضمن مبادرة الـ 5% المخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف لـ“البورصة” أن شركته تسعى للحفاظ على عملية التصنيع والإنتاج فى ظل أزمة الدولار المتصاعدة، خاصة وأن غياب مستلزمات التصنيع وارتفاع سعر البضائع أفقد الشركة شريحة كبيرة من العملاء.

قال محمد خليفة رئيس مجلس إدارة الحمد لصناعة وتعبئة المنظفات، إن قطاع المنظفات يستورد أغلب المواد الخام من الخارج لذلك شهدت تكلفة الإنتاج ارتفاعًا ا لعدم توافر السيولة الدولارية.

أشارخليفة إلى أن الشركة صدرت 60% من الطاقة الإنتاجية للسوق الأوروبى والأفريقى والباقى تطرحة فى السوق المحلي.

لفت إلى أن أبرز التحديات التى تواجه الشركة فى دول النيجر وقبرص هو احتجاز المنتجات بالموانئ بسبب التعسفات الجمركية التى تفرضها الدول على البضائع الأمر الذى أثر على الكميات المصدرة لتلك الدول.

أضاف خليفة لـ“البورصة” أن أزمة الدولار الأخيرة خيمت على القطاعات الإنتاجية فى السوق المحلى ورفعت الأسعار بنسبة 60% مثل مادة السالفونيك الذى تستخدم فى صناعة المنظفات، وصعد سعر الطن من 55 ألف جنيه إلى 98 ألفا.

طالب خليفة الحكومة بتكليف مكاتب التمثيل التجارى فى كل دول العالم بجذب العملاء وتوفيرالشروط اللازمة لهم للاستيراد من مصر حيث لجأت شركته للشركات الخاصة للحصول على العملاء بمقابل مادى وهذا يعرقل خطة الدولة للنهوض بالصادرات.





كتبت – فاطمة أسامة