((صناعة المنظفات)) تكافح لتوطين المنتجات المستوردة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((طابا)) تستثمر 4 ملايين جنيه لتصنيع البدائل المستوردة
تسعى صناعة المنظفات إلى إحلال المنتجات المستوردة ببدائل محلية فى إطار خطة التوطين التى تتبعها حاليًا، وتجنبًا لأى تغيرات تطرأ على السوق العالمى خلال الفترة المقبلة.
وتعمل فى مصر 513 منشأة بقطاع المنظفات باستثمارات تقدر بنحو 4.72 مليار دولار، وقيمة إنتاج تبلغ نحو 18 مليار جنيه، فى حين يقدر عدد العمالة بحوالى 16 ألف عامل، وفقاً لبيانات غرفة الصناعات الكيماوية عام 2019.
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وتتضمن قائمة أكبر المحافظات التى تعمل بها مصانع منظفات، القاهرة بـ35 مصنعاً، والجيزة 33، والقليوبية 29، والإسكندرية 27، والشرقية 23 مصنعاً.
قال أحمد معوض رئيس مجلس إدارة شركة سيرا كيم لصناعة الكيماويات، إن أزمة الخامات دفعت شركات القطاع إلى البحث عن بدائل محلية حتى لو كانت أغلى فى سبيل استمرارية حركة الإنتاج.
أضاف معوض لـ“البورصة” أن أزمة الدولار المسيطرة على القطاعات الإنتاجية أدت لإرتفاع المواد الخام إلى 10 أمثالها قبل الأزمة، لذلك فإن توفير سيولة دولارية سيدعم استيراد حاجة الشركات ويهبط بالأسعار لمستويات كبيرة.
لفت معوض إلى أن شركته فى ظل أزمة الدولار الحالية عجزت عن ضخ استثمارات جديدة لزيادة طاقتها الإنتاجية، لكن فى حال استقرار الأوضاع ستستأنف خطتها.
أشار إلى أن شركته تركز على تصدير منتجاتها لدول أفريقيا حتى تتمكن من زيادة التدفقات النقدية من العملة الأجنبية لتوظيفها فى استيراد مدخلات الإنتاج.
قالت غادة فكرى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمنظفات الصناعية، إن الشركة تعتزم إضافة خطوط إنتاج جديدة بعرض توطين المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج ضمن استراتيجية التكاملية الصناعية التى تنفذها الشركة حاليًا.
أضافت أنَّ التغيرات التى شهدها سعر صرف الدولار، أضافت أعباء جديدة للقطاع الذى يستورد ما يزيد على 50 % من مستلزمات إنتاجه تقريباً.
قال إسلام عبدالسلام مدير عام شركة طابا للصناعات الكيماوية، إن الشركة رصدت 4 ملايين جنيه لإضافة خط إنتاج لتصنيع المنظفات بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وفتح أسواق تصديرية جديدة.
أضاف أن الطاقة الإنتاجية للخط الجديد تصل إلى 50 طنا شهريًا، الأمر الذى يمكن الشركة من مضاعفة حجم إنتاجها لتلبية احتياجات السوق المحلى وفتح أسواق جديدة فى أفريقيا وعدد من الدول العربية.
قال نبيل سويلم رئيس مجلس إدارة شركة الفيروز للمنظفات الصناعية، إن الشركة حصلت على قروض مؤخرًا من البنك الأهلى لتمويل خطة الشركة التوسعية ضمن مبادرة الـ 5% المخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف لـ“البورصة” أن شركته تسعى للحفاظ على عملية التصنيع والإنتاج فى ظل أزمة الدولار المتصاعدة، خاصة وأن غياب مستلزمات التصنيع وارتفاع سعر البضائع أفقد الشركة شريحة كبيرة من العملاء.
قال محمد خليفة رئيس مجلس إدارة الحمد لصناعة وتعبئة المنظفات، إن قطاع المنظفات يستورد أغلب المواد الخام من الخارج لذلك شهدت تكلفة الإنتاج ارتفاعًا ا لعدم توافر السيولة الدولارية.
أشارخليفة إلى أن الشركة صدرت 60% من الطاقة الإنتاجية للسوق الأوروبى والأفريقى والباقى تطرحة فى السوق المحلي.
لفت إلى أن أبرز التحديات التى تواجه الشركة فى دول النيجر وقبرص هو احتجاز المنتجات بالموانئ بسبب التعسفات الجمركية التى تفرضها الدول على البضائع الأمر الذى أثر على الكميات المصدرة لتلك الدول.
أضاف خليفة لـ“البورصة” أن أزمة الدولار الأخيرة خيمت على القطاعات الإنتاجية فى السوق المحلى ورفعت الأسعار بنسبة 60% مثل مادة السالفونيك الذى تستخدم فى صناعة المنظفات، وصعد سعر الطن من 55 ألف جنيه إلى 98 ألفا.
طالب خليفة الحكومة بتكليف مكاتب التمثيل التجارى فى كل دول العالم بجذب العملاء وتوفيرالشروط اللازمة لهم للاستيراد من مصر حيث لجأت شركته للشركات الخاصة للحصول على العملاء بمقابل مادى وهذا يعرقل خطة الدولة للنهوض بالصادرات.
كتبت – فاطمة أسامة
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