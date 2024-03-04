مصادر بالجمارك لـالبورصة: 6.2 مليار دولار حجم السلع المتراكمة بالموانئ

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت مصادر بمصلحة الجمارك لـ”البورصة” أن حجم السلع المتراكمة بالموانىء تصل إلى 6.2 مليار دولار تشمل سلع بترولية وغير بترولية.

وذكرت المصادر أن السلع تشمل 1.8 مليار دولار مسلتزمات إنتاج و2.8 مليار دولار مواد بترولية، و170 مليون دولار سلع غذائية جاهزة للاستهلاك، ونحو 885 مليون دولار سلع غذائية للتصنيع، والمتبقى سلع استهلاكية وغيرها.

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وأشارت المصادر إلى أنه جار التنسيق مع البنك المركزى وباقى الجهات بهدف سرعة الإفراج عن البضائع المتراكمة تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.

وقال مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ.

وأضاف فى بيان أمس أنه سيتم التنسيق مع البنك المركزى والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم فى توازن الأسعار وانخفاضها.

وتابع رئيس مجلس الوزراء موقف حركة البضائع والشحن فى الموانئ المصرية، ومنظومة الشحن المُسبق ACI، فى اجتماع حضره كلٌ من محمد معيط، وزير المالية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزى، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزى، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد العسقلانى، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.

وقال رئيس الوزراء:“المطلوب أن تتم الإجراءات فى أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف الموانىء”.

وأضاف مدبولى، أن الدولة مستمرة فى إجراءاتها الإصلاحية، فلدينا مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة؛ بهدف زيادة التصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، مؤكدًا أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلى.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف السلع الموجودة بالموانئ، وفقًا لتحليل أرقام البضائع المُسجَلة بنظام“التسجيل المسبق للشحنات” (ACI) حتى أمس، وكذا تصنيفاتها، وتم التوافق بين مسئولى البنك المركزى، ووزارتى المالية والتجارة والصناعة على سرعة إنهاء الإجراءات والإفراج الفورى عن البضائع.