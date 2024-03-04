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أغلى 10 أصول في العالم بيتكوين تقترب من إزاحة ميتا بلاتفورمز

3/4/2024 11:07:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • القيمة السوقية للذهب وصلت إلى أعلى مستوياتها في التاريخ متخطية 14 تريليون دولار


شهدت بداية العام الحالي استمرار تقلب اتجاهات الاستثمار عالميا، حيث تزايد الطلب على الذهب مع ارتفاع المخاطر الجيوسياسية عالميا، على الرغم من تداول الدولار عند أعلى مستوياته منذ عقدين من الزمن، وهي علاقة غريبة، إذ إن تحرك الدولار نظريا يخالف حركة الذهب.
وفي هذه الأثناء، عزز الذهب من تواجده على رأس قائمة الأصول الأعلى قيمة في العالم، وفقا للبيانات التي جمعتها «Companies Market Cap»، حيث تخطت القيمة السوقية للمعدن الأصفر 14 تريليون دولار.
بينما عززت مايكروسوفت من مكانتها كأكبر الشركات العالمية من حيث رأس المال السوقي، والذي تخطى 3 تريليونات دولار لأول مرة الشهر الماضي، مع الرهان على خطتها الجديدة للذكاء الاصطناعي.
أصبح الذكاء الاصطناعي محركا رئيسيا للأسهم، إذ استفادت منه شركة «إنفيديا»، والتي ارتفع رأسمالها السوقي بأكثر من 1.2 تريليون دولار منذ بداية العام الماضي، لتصبح ثالث أكثر شركة قيمة في العالم، برأسمال سوقي 2.06 تريليون دولار، خلف صانع هواتف آيفون، شركة «أبل»، والتي انخفضت قيمتها السوقية إلى 2.77 تريليون دولار.
بينما جاءت «أرامكو» السعودية في المركز الخامس، من حيث أكثر الأصول قيمة في العالم برأسمال سوقي 2.03 تريليون دولار.
استقرت شركة «أمازون» الأميركية في المركز السادس برأسمال سوقي 1.85 تريليون دولار، فيما جاءت شركة «ألفابيت» - الشركة الأم لـ «غوغل» - في المركز السابع عالميا بقيمة 1.7 تريليون دولار مستفيدة هي الأخرى من إطلاق روبوت دردشة الذكاء الاصطناعي «Gemini».
ورغم المكاسب الكبيرة للفضة منذ بداية العام الماضي، إلا أن قيمتها السوقية لم تمكنها سوى من حجز المركز الثامن عالميا بين أكثر الأصول قيمة والتي بلغت 1.3 تريليون دولار.
فيما كانت شركة «ميتا بلاتفورمز» المالكة لـ«فيسبوك»، وواتساب، أخر الشركات ضمن القائمة برأسمال سوقي 1.28 تريليون دولار، يفصلها أقل من ملياري دولار عن «بيتكوين» والتي تقترب من تحطيم قمتها التاريخية السابقة عند 69 ألف دولار، حيث باتت القيمة السوقية للعملة المشفرة عند 1.78 تريليون دولار.
استفادت العملات المشفرة من الطفرة الأخيرة في الطلب بعد إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في 4 يناير الماضي، والتي أضافت عشرات المليارات من الدولارات للطلب على أكبر أصل رقمي.

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