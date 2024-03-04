حرب تطوير الروبوتات تشتعل إيلون ماسك يرحب بالمنافسين!

«Figure AI» و«OpenAI» من بين أبرز منافسي «تسلا» وماسك

لا يبدو أن إيلون ماسك قلق بشأن الروبوتات الشبيهة بالبشر، حتى لو تم تصنيعها على يد منافسيه.إذ رحب ماسك بالمنافسين لتطوير الروبوتات البشرية، حيث قام بالرد على منشور لبريت أدكوك، أحد مؤسسي شركة «Figure AI»، يوم الخميس الماضي، لإعلان عن تعاون مع «OpenAI» لتطوير آلات تعمل بالذكاء الاصطناعي.كان هذا التعليق بمنزلة اعتراف ضمني بأن «Figure AI» و«OpenAI» هما منافسان لطموحات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالرئيس التنفيذي لشركة «تسلا».وكان كشف ماسك عن شركة التكنولوجيا الناشئة «xAI» العام الماضي، والتي أطلقت لأول مرة برنامج الدردشة الآلي «Grok» في نوفمبر الماضي.يقوم ماسك - عبر شركته «تسلا» - أيضا بتطوير روبوت يشبه الإنسان، «أوبتيموس». تم عرض النموذج الأولي الأول للشركة في يوم الذكاء الاصطناعي لـ«تسلا» في عام 2022. ولم يتم إطلاق الروبوت بعد، لكن ماسك نشر تحديثات حول تقدمه التطويري.إلى جانب «OpenAI»، حصلت شركة «Figure AI» أيضا على تمويل من «مايكروسوفت» و«إنفيديا» وجيف بيزوس من خلال مكتب عائلته «Bezos Expeditions»، حسبما قال أدكوك على «X».وعارض المسؤولون التنفيذيون في «OpenAI» الادعاءات التي قدمها الملياردير ماسك في دعوى قضائية يوم الخميس، وقالوا إن الرئيس التنفيذي لـ«تسلا» منزعج لأنه لم يعد جزءا من شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة.من جانبه، كتب كبير مسؤولي الاستراتيجية في «OpenAI»، جيسون كوون، في مذكرة داخلية يوم الجمعة، بحسب «CNBC» الأميركية: «نعتقد أن الادعاءات في هذه الدعوى قد تنبع من ندم إيلون على عدم مشاركته في الشركة اليوم. من المخيب للآمال للغاية أن نرى «إيلون» يتخذ هذا الإجراء ضد شركة ساعد في تأسيسها، خاصة في ضوء تعاونه الوثيق مع بعضكم الذين ما زالوا هنا يعملون لتحقيق المهمة»، وفقا لما اطلعت عليه «العربية Business».شارك ماسك في تأسيس شركة «OpenAI» في عام 2015، ثم استقال من مجلس إدارتها في عام 2018، بعد 4 سنوات من قوله إن الذكاء الاصطناعي «قد يكون أكثر خطورة من الأسلحة النووية».ويقاضي ماسك الآن شركة «OpenAI» المدعومة من «مايكروسوفت» والرئيس التنفيذي سام ألتمان، من بين آخرين، زاعما أنهم تخلوا عن المهمة التأسيسية للشركة لتطوير الذكاء الاصطناعي «لصالح البشرية على نطاق واسع».وقال ماسك الشهر الماضي عبر «X» إنه «ليس من الواضح بالنسبة لي كيف أن بنية «OpenAI» تعتبر قانونية على الإطلاق».