220 مليون دولار تكلفة المخاطر في مؤسسة البترول وشركاتها



20 مليار دولار مشاريع واستثمارات القطاع النفطي و60 ألف عامل.. ويجب تغطيتها تأمينياً

التعاون مع «إرنست آند يونغ» لتطوير إستراتيجية التحول الرقمي لتحقيق التميز التشغيلي

«البترول» ضمن أكبر 10 شركات نفط بالعالم.. تنتج 7 إلى 10% من الإنتاج العالمي يومياً المخاطر الشاملة أصبحت جزءاً من صناعة القرار عبر تحديد المخاطر ووضع حلول للمعالجة

أحمد مغربيكشفت بيانات مالية حصلت عليها «الأنباء»، عن أن تكلفة المخاطر المؤسسية المرصودة في الخطة الخمسية لمؤسسة البترول الكويتية تقدر بنحو 220 مليون دولار، مشيرة إلى وجود 38 خطرا «عاليا جدا» وذات نسب احتمال مرتفعة خلال السنوات الممتدة من (2022/2023 - 2026/2027) وتعمل على تخفيفها خلال الخطة الخمسية، منها على سبيل المثال توقعات التدفق النقدي غير الدقيقة، وفقدان البيانات وتلف المعدات، ونقص الوعي بأمن المعلومات، وخرق سرية البيانات وتقلبات سعر الصرف وتغيرات أسعار الفائدة، ومخاطر السوق المالية العالمية، وقد تكون لها آثار مالية وقانونية تنعكس بشكل سلبي على نتائج أعمال المؤسسة.وقالت ان ارتفاع مبالغ التأمين يأتي نتيجة تضخم سوق التأمين العالمي وعمليات الإغلاق المخطط لها في شركة صناعة الكيماويات البترولية والبترول الوطنية وعمليات التسفين لشركة ناقلات النفط الكويتية في الأحواض الجافة.وأشارت إلى أن إدارة المخاطر الشاملة في القطاع النفطي أصبحت جزءا من صناعة القرار من خلال تحديد المخاطر الاستراتيجية التي تواجه المؤسسة ووضع خطط المعالجة لتلك المخاطر.أكبر 10 شركاتوقالت إن مؤسسة البترول الكويتية مصنفة ضمن أكبر 10 شركات نفط في العالم، إذ تنتج حاليا من 7 إلى 10% من إنتاج النفط بالعالم يوميا، ولديها مشاريع واستثمارات بقيمة 20 مليار دولار، كما لديها عمالة تصل إلى 60 ألف عامل، ومع تلك المشاريع والاستثمارات يجب وضع خطة لإدارة المخاطر تؤدي دورها بشكل صحيح لمنع أي خطر قد يؤثر على عمليات المؤسسة وشركاتها اليومية وتحول دون تحقيق أهدافها الإستراتيجية.وحول المخاطر التي تواجها «البترول» وشركاتها قالت إنها تتمثل في مخاطر سياسة سواء داخليا أو خارجيا وتشغيلية وأمن وسلامة وبيئة وأمن سيبراني وتأخير مشاريع.وأضافت أنه يتم التعامل مع المخاطر وفق إطار ومنهجية واضحة لدى إدارة المخاطر من خلال تحديد الخطر والمحتوي وتحليله ووضع خطط المعالجة ورفعها إلى الإدارة التنفيذية.وذكرت أن «مؤسسة البترول» وشركاتها تمكنت من تأطير مفهوم إدارة المخاطر الشاملة ووضع منهجية متكاملة لها، ما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة بين الشركات العالمية العاملة في صناعة النفط والغاز، مشيرة إلى أن إدارة المخاطر تحلل وتحدد المخاطر وتصنفها إلى شديدة ومرتفعة ومتوسطة ومنخفضة، فيما تولي أهمية للرصد والمتابعة والإدارة.وأفادت بأنه «توجد لدى المؤسسة وثيقة تأمين تشمل جميع الأصول داخل الكويت، وفيما يخص أصول الشركات التابعة بالخارج يتم تأمينها من قبل هذه الشركات بالتنسيق مع الشركاء ومن خلال وثيقة تأمين مستقلة بنحو 50% على الأصول النفطية المملوكة للكويت الواقعة في عمليات الخفجي المشتركة بوثيقة التأمين التشغيلي لشركة الكويتية لنفط الخليج».وفيما يتعلق بتأمين مصالح الشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية «كوفبيك» خارج الكويت فيتم عن طريق وثيقة خاصة ببرنامج الطاقة، فيما تم تأمين أصول شركة البترول العالمية الكويتية من خلال وثائق تأمين مستقلة في دول أصولها.وعن تقدير الأصول، أوضحت المصادر أن المؤسسة وشركاتها التابعة تتعاقد مع شركات استشارية عالمية في مجال تقييم الأصول، حيث تتم هذه العملية سنويا من خلال دراسة دقيقة ومفصلة تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية إضافة إلى تكلفة المواد والعمالة وأسعار الصرف، وأيضا التضخم خلال فترة التأمين لتحديد القيمة الفعلية للاستبدال.الهجمات السيبرانيةوحول الهجمات السيبرانية، قالت المؤسسة إنها تعمل باستمرار على حماية القطاع من الهجمات السيبرانية والتركيز على التوعية من الهجمات للموظفين والتعامل وفق أعلى المعايير العالمية في التهديدات السيبرانية، مشيرة إلى ان المؤسسة قامت وبالتعاون مع شركة إرنست آند يونغ بتطوير إستراتيجية التحول الرقمي من أجل تحقيق التميز التشغيلي المطلوب.وذكرت أن مواجهة هذه المخاطر تتم من خلال تطوير إستراتيجيات التعامل مع تقلبات الأسعار باستخدام عقود طويلة المدى ومراقبة التطورات للحفاظ على مكانة الكويت كمنتج رئيسي في صناعة النفط والغاز، مشيرة إلى أن التكنولوجيا الحديثة من المخاطر الرئيسية التي قد تواجه المؤسسة وشركاتها التابعة.