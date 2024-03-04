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13 14 مليون دينار إجمالي مشتريات الكويتيين بالأسهم الإماراتية منذ بداية العام الحالي

3/4/2024 11:07:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
سجلت عمليات شراء الكويتيين بالأسهم الإماراتية بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال أول شهرين من 2024 بقيمة بلغت 156.83 مليون درهم (ما يعادل 13.14 مليون دينار)، مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 141.55 مليون درهم (ما يعادل 11.86 مليون دينار)، ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية بقيمة 15.8 مليون درهم (ما يعادل 1.32 مليون دينار).
وعلى أساس شهري، سجلت عمليات شراء الكويتيين بالأسهم الإماراتية بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 54.96 مليون درهم (ما يعادل 4.6 ملايين دينار)، مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 57.91 مليون درهم (ما يعادل 4.85 ملايين دينار)، ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية بقيمة 2.95 مليون درهم (ما يعادل 250 ألف دينار كويتي).
وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، فقد جاءت مشتريات الخليجيين في بورصة أبوظبي منذ بداية العام حتى نهاية فبراير الماضي بقيمة 1.45 مليار درهم (ما يعادل 121 مليون دينار)، وعمليات بيع بقيمة 1.31 مليار درهم (ما يعادل 110 ملايين دينار)، ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية منذ بدابة العام بقيمة 131.42 مليون درهم (ما يعادل 11 مليون دينار).
وجاءت مشتريات الخليجيين في بورصة أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 614.89 مليون درهم (ما يعادل 51.51 مليون دينار)، وعمليات بيع بقيمة 422.77 مليون درهم (ما يعادل 35.41 مليون دينار)، ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية خلال الشهر الماضي بقيمة 192.12 مليون درهم (ما يعادل 16.1 مليون دينار).

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