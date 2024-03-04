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حذف آبل من قائمة غولدمان ساكس المفضلة

3/4/2024 11:07:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تمت إزالة شركة آبل من قائمة «غولدمان ساكس غروب» المخصصة لسلة محددة من الأسهم والتي يعتقد إلى حد اليقين أنها في اتجاه صعودي مع التوصية بالشراء بعد الأداء الضعيف لأسهم الشركة وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب على منتجاتها الرئيسية.
تم تصنيف شركة تصنيع آيفون فيما يعرف بـ «نسخة المخرج» المكونة من 20 إلى 25 عضوا من قائمة اليقين الخاصة ببنك غولدمان منذ الكشف عنها في يونيو الماضي. لم يتغير سعر سهمها كثيرا خلال تلك الفترة بينما قفز مؤشر S&P 500 بنسبة 22% تقريبا. وانخفض سهم شركة آبل بنسبة 0.6% يوم الجمعة الماضي بعد إزالتها من القائمة. وتخلفت شركة آبل عن نظيراتها من مجموعة شركات التكنولوجيا السبع الرائدة والتي تعرف اختصارا بـ «Magnificent 7» بشكل أكثر دراماتيكية، متخلفة عن جميع الشركات باستثناء شركة «تسلا».
وكانت المخاوف من انخفاض مبيعات آيفون لفترة طويلة هي السبب الرئيسي، خاصة مع استمرار المشاكل الاقتصادية في الصين، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».
وقال غولدمان إن القائمة التي يحددها مديروه تتم مراجعتها شهريا، مع إزالة الأسهم إذا «لم تعد فكرة استثمارية عليا». ويحافظ المحلل مايكل نج على تصنيف شراء لشركة آبل على أساس الاعتقاد أن تركيز السوق على تباطؤ نمو إيرادات المنتج يخفي قوة نظام آبل البيئي وما يرتبط به من متانة الإيرادات ووضوح الرؤية.

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