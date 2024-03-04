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جهاز حماية المنافسة نظم حملة توعوية في الأفنيوز

3/4/2024 11:07:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظّم جهاز حماية المنافسة حملة توعوية بعنوان (حماية المنافسة.. مسؤولية مشتركة)، وذلك بالتعاون مع إدارة مجمع الأفنيوز خلال الفترة من 4 و5 مارس 2024، بهدف التوعية وغرس روح التعاون بين مرتادي الأسواق والجهاز وتعزيز دوره في التصدي لأي ممارسة ضارة في الأسواق.
وقد شهدت الحملة التوعوية حضور ومشاركة نائب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أسعد الأنبعي، وعضو مجلس إدارة الجهاز أحمد المطيران، ومدير عام شركة المباني م. وليد الشريعان، والعديد من الشخصيات البارزة في المجتمع.
وتعتبر هذه المشاركة الثانية على التوالي مع إدارة مجمع الأفنيوز، حيث وقع الاختيار على هذا المجمع تحديدا لكونه يحظى بإقبال واسع من الشرائح المختلفة، وخلال أيام الحملة سيتواجد متخصصون من مختلف الأقسام والإدارات، وسيتاح للزائرين فرصه التواصل والرد على جميع الاستفسارات.
كما يقوم الجهاز بحملة توعوية عن طريق توزيع مطبوعات تعريفية عن دور الجهاز وهدايا تذكارية، ويعد هذا التوسع جزءا من جهود الجهاز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية القائم عليها ويأتي هذا العمل على غرار ما سبقه من أعمال ومشاركات تسعى نحو تحقيق الغرض السامي للجهاز المنطلق تحت شعار (نحو أسواق عادلة).
وقد وجه نائب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أسعد الانبعي جزيل الشكر لإدارة مجمع الأفنيوز لتعاونهم وتخصيص هذا الموقع لجهاز حماية المنافسة وتسهيل إجراءات التواجد في المجمع، فقد اعتدنا منهم دعم الجهات الحكومية ذات القواعد الواسعة ودمجها مع مرتادي الأسواق.

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