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1 8 مليار دولار التبادل التجاري غير النفطي بين الكويت واليابان في 2022

3/4/2024 11:07:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت صباح أمس، وفدا اقتصاديا يابانيا برئاسة المدير التنفيذي لمركز التعاون الياباني لدول الشرق الأوسط تاكاشي اوموتي، وبحضور سفير اليابان لدى الكويت ياسوناري مورينو.
كما حضر اللقاء عدد من ممثلي الجهات الحكومية الكويتية ذات العلاقة وهي وزارة الخارجية، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ومؤسسة البترول الكويتية، ووزارة الاشغال العامة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، كما حضر اللقاء عدد من أصحاب الأعمال المهتمين من الشركات الكويتية.
وقد رحبت الغرفة في بداية اللقاء بالضيوف، مشيدة بعلاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع الكويت واليابان، حيث أكدت على أهمية دور القطاع الخاص في مجالات التنمية الاقتصادية وتنمية التعاون التجاري من خلال استقطاب المشروعات الاستثمارية وعمل شراكات ناجحة بين الجانبين الكويتي والياباني.
وأشارت «الغرفة» إلى أن اليابان تعد من أهم الشركاء التجاريين للكويت، بحجم تبادل تجاري 1.8 مليار دولار خلال العام 2022، باستثناء منتجات النفط ومشتقاته، وقد أكدت الغرفة أنها على أتم الاستعداد لتقديم كل خدماتها لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
من جانبه، أعرب أوموتي عن شكره للغرفة على حسن تنظيم اللقاء، مؤكدا أن عدد الحضور يعكس الاهتمام الذي يوليه قطاع الأعمال الكويتي لفتح آفاق اقتصادية جديدة مع نظيره الياباني، خاصة أن اليابان لها اهتمامات كبيرة في المشروعات التنموية في الكويت باعتبارها شريكا تجاريا رئيسيا، وقد أعرب عن أمله في أن يسهم هذا اللقاء بتوطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال إنشاء شراكات تجارية كويتية - يابانية.
كما قامت غرفة تجارة وصناعة الكويت بتقديم ورقة عمل حول الاقتصاد الكويتي، وبعد ذلك قامت إدارة النافذة الموحدة بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بتقديم نبذة حول قانون تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت والامتيازات التي يوفرها للمستثمر الأجنبي.

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