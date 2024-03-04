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أودي الكويت تطلق عروض شهر رمضان بمزايا خاصة

3/4/2024 11:07:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت «أودي الكويت» ممثلة من شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، عن إطلاق عروضها الرمضانية الخاصة للعملاء تحت شعار «شهر يمنحك المزيد»، والتي تأتي في إطار تقديم التهاني القلبية بمناسبة شهر رمضان، وللتأكد من شعور كل عميل بالتقدير، تقدم «أودي الكويت» في الشهر الفضيل مجموعة متنوعة من العروض التي تتجاوز الحدود التقليدية وتشمل كل شيء بدءا من العروض الحصرية لامتلاك سيارة أودي A3 S-Line بـ 249 دينارا شهريا فقظ دون دفعة أولى و0% فائدة، وأودي Q3 بـ 299 دينارا شهريا، إلى سيارات أودي Q5 Sportback S-Line المتوافرة بسعر 19999 دينارا وقسط شهري 350 دينارا مع ضمان لمدة خمس سنوات والخدمة والمساعدة على الطريق، وأودي Q7 S-Line بـ26999 دينارا مع ضمان لمدة 5 سنوات والخدمة والمساعدة على الطريق، بالإضافة إلى أودي Q8 S-Line بـ 31500 دينار مع ضمان لمدة 5 سنوات والخدمة والمساعدة على الطريق، وبذلك تضمن أودي أن كل عملية شراء ستجلب قيمة مضافة وراحة لعملائها الأعزاء.
وتشمل المزايا التي تأتي مع احتفال العلامة التجارية بشهر رمضان المبارك وشعارها «شهر يمنحك المزيد» بمجموعة متنوعة من العروض على موديلات مثل A3 S-Line، وQ3 Sportback وQ5 Sportback، وQ7 S-Line وQ8 S-Line، حيث سيحصل العملاء الذين يشترونها على ضمان المصنع لمدة 5 سنوات، وباقة خدمة لمدة 5 سنوات وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى ذلك، تتوافر باقة صيانة إضافية لمدة 5 سنوات على سيارات Q3 وAudi A3 فقط.
وإضافة إلى ما سبق، تلتزم «أودي الكويت» بتقديم دعم لا مثيل له لما بعد البيع، مع باقات الخدمات وعروض الصيانة الحصرية في شهر رمضان لضمان تمتع العملاء بتجربة ملكية سلسة تتجاوز مجرد شراء السيارة، بدءا من الفحوصات المجانية للمركبات وحتى عروض الخدمة المنخفضة، ويمكن لمالكي أودي أن يثقوا في تفاني العلامة التجارية لتحقيق رضاهم وراحة البال عند شراء سيارات أودي.
وفي السياق ذاته، قال المدير العام لشركة أودي الكويت طارق الشافعي: بينما نحتفل بروح رمضان، تفتخر أودي الكويت بتقديم تحياتها القلبية لعملائها الكرام، وتجسد عروضنا الرمضانية التزامنا بإثراء حياة عملائنا، وتزويدهم بمزايا وفرص لا مثيل لها لتجربة فخامة وأداء سيارات أودي، ونحن ندعو جميع الشغوفين للانضمام إلينا، في رحلة الكرم والبركات تلك، حيث سنسعى جاهدين لجعل شهر رمضان 2024 لا ينسى حقا للجميع.
وتؤكد عروض أودي الكويت التي لا مثيل لها على التزامها الثابت برضا العملاء وراحة بالهم، وهو ما يضمن أن يصبح شهر رمضان 2024 رحلة لا تنسى مليئة بالبهجة والازدهار وروح العطاء.

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