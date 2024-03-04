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العقارات المتحدة تفتتح فندق والدورف أستوريا هليوبوليس في مصر

3/4/2024 11:07:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة العقارات المتحدة، الذراع العقارية لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وإحدى أكبر الشركات العقارية في الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن افتتاح فندق والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس، إحدى العلامات الفندقية الفاخرة التابعة لشركة هيلتون، من خلال شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة، وهي شركة تابعة لشركة العقارات المتحدة.
ويقدم الفندق بطرازه المعماري المميز، أجواء أنيقة وتجارب استثنائية تلبي متطلبات الضيوف واحتياجاتهم من قلب عاصمة جمهورية مصر العربية، القاهرة، فيوفر ملاذا راقيا وواحة من الهدوء وسط حدائق نباتية ساحرة تتيح للضيوف إقامة فاخرة ومليئة بالاسترخاء بعيدا عن صخب وسط المدينة وضوضائها.
ويقع فندق والدورف أستوريا في شارع العروبة، حي هليوبوليس الراقي بمدينة القاهرة، على بعد دقائق معدودة من مطار القاهرة الدولي، حيث يتاح للضيوف الوصول بسهولة إلى أبرز المعالم السياحية وكذلك المتحف المصري الكبير الذي طال انتظاره، كما أن الفندق يقع على مسافة قريبة من العاصمة الإدارية الجديدة التي تعتبر مجتمعا حضاريا جديدا يضم مقرات حكومية، ومجمعات سكنية، بالإضافة إلى مراكز تجارية وثقافية.
وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة العقارات المتحدة مازن حوا: «نحن سعداء بهذه الشراكة مع شركة الضيافة العالمية هيلتون لتوسيع محفظتنا في جمهورية مصر لتشمل علامة والدورف أستوريا الشهيرة التي ترتقي بتجربة الضيوف فيما يتعلق بالإقامة الفاخرة ليقدم علامة موثوقة إلى الضيوف والزوار الذين ينشدون أعلى مستويات الخدمة. نحن نتطلع إلى استقبال ضيوفنا في هذا الفندق الخلاب والذي سيصبح بلا شك أحد أبرز المعالم المرموقة في مصر».
وأضاف حوا: «يعكس تعاوننا مع علامة والدورف أستوريا القيم المشتركة بيننا، ويسلط الضوء على التجارب الفخمة والاستثنائية التي تقدمها كلتا العلامتين التجاريتين لعملائهما حيث نسعى من خلال هذا التعاون إلى دمج الشغف والرفاهية كي نقدم أفخم التجارب التي لا تنسى».
من جهته، علق العضو المنتدب في شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة محسن أبوالعزم، قائلا: «إن الخطط التوسعية لمحفظة العقارات المتحدة من المشاريع التطويرية، كانت استجابة لتنامي الطلب في المواقع الرئيسية في مصر وقناعتنا بإمكانات النمو التي يتمتع بها سوق العقارات المصري على المدى الطويل. ونحن على ثقة بأن هذه المشاريع التطويرية سترسخ مكانة الشركة الرائدة في السوق وستلبي الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة وعالية الجودة في سوق القاهرة اللذي يشهد نموا مستمرا».
بدوره، قال رئيس هيلتون في الشرق الأوسط وأفريقيا جاي هاتشينسون: «استقبلت مصر رقما قياسيا بلغ 14.9 مليون سائح دولي في عام 2023، وغالبا ما تكون القاهرة نقطة بداية رحلة المسافرين إلى مصر، ويسعدنا أن نجلب فخامة والدورف أستوريا ذات الشهرة العالمية إلى هذه الوجهة المرغوبة. سوف يجذب والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس الضيوف المميزين الذين يبحثون عن رفاهية عالمية المستوى، ويقدم تجارب ثرية وخدمة لا مثيل لها على قرب من المواقع الثقافية والتراثية النابضة بالحياة في القاهرة».
ويجمع الفندق ما بين الأناقة الحديثة والأصالة المصرية بلمسات عصرية، ويتضمن 252 غرفة وأجنحة فاخرة، بالإضافة إلى المطاعم الراقية التي تدعو الضيوف إلى خوض رحلة شيقة لاستكشاف أشهى النكهات. هذا وبالإضافة إلى مرافق الفندق الأخرى حيث تشمل سبا والدورف أستوريا ومساحات مذهلة لإقامة الفعاليات على أحدث الطرازات العالمية.
ويستمد فندق والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس إلهامه من تاريخ المدينة العريق وثقافتها الغنية، ويحمل تأثيرات مصرية قديمة أعاد إحياءها بحلة عصرية لتعزيز الإحساس بالانتماء. استوحي ديكور الفندق الذي تولت شركة أدريان باربوزا ديزاين المتمركزة في لندن تصميمه، من حقبة الآرت ديكو فيما تتخلله لمسات من الفنون الفرعونية مع لوحات من الألوان الهادئة التي تطغى عليها درجات الأخضر والأزرق الغنية، وألوان خشبية دافئة مستوحاه من الطبيعية.
وفور وصولهم، يدخل الضيوف إلى بهو الفندق الذي يتسم بجدران زجاجية وتصميم مقوس على شكل عين الفرعون رع، وتخطف ساعة والدورف أستوريا الأيقونية الأضواء، باعتبارها سمة من السمات التي تتميز بها فنادق والدورف أستوريا، فتستعرض الوقت داخل حلقتين من المياه المتدفقة لتستحضر إلى الأذهان نهر النيل والهندسة المعمارية الفرعونية.
يمكن للضيوف في فندق والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس الاستفادة من خدمة «الكونسيرج الشخصي» المعهودة لدى كل فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا حول العالم. تبدأ التجربة قبل الوصول فيما يتعاون الفريق المختص مع الضيوف لتصميم إقامتهم بحسب تفضيلاتهم ومتطلباتهم. وخلال فترة الإقامة، يتلقى الضيوف ترحيبا شخصيا عند تسجيل الوصول ومرافقة خاصة إلى الغرف، ناهيك عن مساعدة فورية لتلبية أي طلب. وعند المغادرة، يتلقى الضيوف خدمة مجانية لحزم الحقائب وإمكانية تسجيل مغادرة سريع.
وبهذه المناسبة، صرحت ديل ماكفي، المدير العام لفندق والدورف أستوريا القاهرة، قائلة: «يوفر الإرث عالمي المستوى الذي تتباهى به علامة والدورف أستوريا مجموعة من الفرص إلى الضيوف الراغبين في استكشاف مدينة القاهرة النابضة بالحيوية والمتجذرة في أعماق التاريخ. فمع فندق والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس، سيستمتع الزوار بخدمة ضيافة فاخرة لا مثيل لها في البلاد ويسرنا فتح أبوابنا لضيوفنا حتى يختبروا أفضل ما يقدمه الفندق».
أفضل ما في عالم الطهي
بالتماشي مع إرث والدورف أستوريا في تجارب الطعام المبتكرة، يقدم فندق والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس باقة واسعة من تجارب الطعام الاستثنائية للضيوف، سواء كانوا ينشدون كوكتيلات قبل العشاء، أو عشاء وسط أجواء ملؤها الأناقة أو مشروبات منعشة بجانب حمام السباحة.
ويقدم المطعم المتميز «براسري عايدة»، قائمة أطباق مستوحاة من منطقة البحر المتوسط بلا حدود، حيث تعد الضيوف بتجربة لا تنسى سواء كانوا بمفردهم أو برفقة مجموعة من الأهل او الأصدقاء، يتباهى المطعم بديكور مفعم بالأناقة يحاكي حديقة من حدائق دول البحر المتوسط ويضم مطبخا مفتوحا نابضا بالحيوية وتراسا رائعا.
علاجات السبا
يستعد سبا والدورف أستوريا لفتح أبوابه في وقت لاحق من هذا العام، ويوفر تجربة فاخرة للضيوف الذين يقصدون تجربة من الاسترخاء التام وعلاجات مميزة. استوحي ديكور السبا من الطبيعة، ويقدم لأول مرة في القاهرة 4 أجنحة للعلاجات المتطورة للغاية، يضم كل منها حماما كاملا ومنطقة خاصة للاسترخاء، ناهيك عن غرفة علاجات متعددة الاستخدامات.
ويتلقى جميع ضيوف سبا والدورف أستوريا ترحيبا شخصيا في ردهة الانتظار، وسيحظون أيضا بفرصة لتجربة المنتجات بعد جلستهم، كما سيحصلون على وصفة مخصصة بحسب احتياجاتهم للعناية بأنفسهم في ديارهم.
الاجتماعات والفعاليات
يوفر فندق والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس مجموعة من المساحات والمواقع المبهرة، بحيث يشكل وجهة مثالية للضيوف الراغبين في استضافة فعالية تبقى محفورة في الذاكرة مدى العمر أو الاحتفال بمناسبة مميزة برفقة الأحباء.
ويشمل الفندق مركز أعمال مجهزا بأحدث المعدات، وصالة اجتماعات و6 غرف اجتماعات مجهزة تجهيزا كاملا، في حين أن قاعة الحفلات المذهلة تستوعب 2000 ضيف كحد أقصى. ويضمن فريق منظمي الفعاليات المتفاني وقائمة الخيارات المخصصة بحسب الطلبات، خدمة فاخرة لا تشوبها شائبة في أي احتفال أو فعالية.

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